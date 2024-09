Andrius Bagdonas. Ko verkia pušys, arba tikroji aplinkosaugos ir žaliojo kurso padėtis Lietuvoje

Kad ir ką sakytų feisbukiniai aplinkosaugininkai, per pastaruosius metus Lietuva pasiekė gerų rezultatų aplinkosaugos srityje. Palyginti su 1990 m. Lietuvoje ŠESD (Nacionalinės šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos) išmetimas sumažėjo daugiau nei perpus, labiausiai iš visų 28 Europos Sąjungos (ES) valstybių – 57 proc. Pažymėtina, kad šie rezultatai buvo pasiekti nepaisant šalies ekonomikos augimo, be to, prognozuojama, kad teigiamos mažėjimo tendencijos išliks ir toliau. Tai sudaro geras sąlygas ateityje siekti nulinės ŠESD emisijos ekonomikos.