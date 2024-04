Andrius Bagdonas. Kas galvą nešioja ant pečių, tas šalmą užsideda ir be Seimo pagalbos

Pasikartosiu: aš irgi už šalmą. Tačiau prievolė jį dėvėti ir suaugusiesiems reiškia praktiškai neįgyvendinamą pareigą paspirtukų dalijimosi platformoms ir jų klientams. Formaliai prikabinti tokį daiktą prie transporto priemonės – nedidelė problema. Tačiau savo 5 min. kelionei 15 km/val. greičiu dabar el. paspirtuko vairuotojas dar tiek pat laiko turės sugaišti šalmą reguliuodamas. Nes nesuveržtas ar per laisvas šalmas gali ne tik nepagelbėti, bet ir pakenkti saugumui. O kur dar skirtingi galvų dydžiai: smulkiaveidei merginai reikia visiškai kitokio šalmo negu didžiagalviam galiūnui. Be to, ką tik brangiu šampūnu savo plaukus išsitrinkusi keleivė kaži ar jausis labai maloniai maukšlindamasi ankstesnio keleivio priprakaituotą šalmą.