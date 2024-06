Andrius Bagdonas. Internetinis balsavimas – vis dar neišnaudota galimybė sustiprinti Lietuvos demokratiją

Tuo tarpu estų balsavimo statistika rodo, kad su kiekvienais rinkimais balsavusiųjų internetu dalis šioje šalyje nuolat augo. Pavyzdžiui, 2005 metais per Estijos savivaldybių rinkimus internetu balsavo mažiau nei 10 tūkst. rinkėjų, o internetinių balsuotojų dalis iš visų balsų siekė vos 1,9 proc. Per kitus ketverius metus internetu balsavusių rinkėjų skaičius išaugo dešimt kartų: 2009 metais savivaldos rinkimuose internetu balsavo jau per 104 tūkst. rinkėjų. 2011-ųjų visuotiniuose rinkimuose internetu balsavo beveik 141 tūkst. rinkėjų, o internetinių balsų dalis priartėjo prie ketvirtadalio visų atiduotų balsų. 2019 metais vykusiuose Estijos parlamento rinkimuose beveik ketvirtadalis milijono rinkėjų balsavo internetu, o internetiniai balsai sudarė 43,8 proc. visų balsų. Tais pačiais metais vykusiuose Europos Parlamento rinkimuose elektroninių balsų dalis siekė dar daugiau – 46,7 proc. Tuo tarpu 2023-iųjų Estijos parlamento rinkimuose daugiau kaip pusė visų balsų jau buvo surinkta internetu. Rinkėjų aktyvumas tuomet siekė 63,5 proc., o internetu balsavo net 51,1 proc. rinkėjų.