Sakoma, jog dėl skonio nesiginčijama, bet šį kartą pasiginčykim, ypač kalbėdami ne apie savo asmeninį kiemą, o apie bendrą visų aplinką – miestą. Tai – tik viena iš situacijų, kuri puikiai iliustruoja dabartinę padėtį Kaune.

Neseniai vieną iš pagrindinių miesto arterijų – Vilniaus gatvę – „papuošė“ nauji, modernūs šviestuvai, primenantys apverstus pieno butelius, šampano taures, o kai kam – ir korupcijos skandalo savivaldybėje metu išpopuliarėjusius slojikus, kuriuose buvo slepiami galimi kyšiai grynaisiais. Nors pirminiame Vilniaus gatvės, kurią už 4,6 mln. eurų remontuoja itin savivaldybės mėgstama „Autokausta“, projekte buvo numatytas senųjų gatvės žibintų restauravimas bei grąžinimas į vietas – nutiko nutikimas, kaip ir įprasta Kauno miesto savivaldybės kuruojamuose projektuose. Netikėtai po komisijos (kurios sudėtis nėra viešai žinoma) sprendimo paaiškėjo, kad stulpų būklė yra kritinė.

Man kyla klausimas – kokie ekspertai sudaro šią komisiją? Ar jos sprendimai užtvirtinami viename iš kabinetų savivaldybės antrajame aukšte? Kelių išlietų, architekto Rimvydo Palio projektuotų stulpų būklė yra kritinė? Kodėl nebuvo galima padaryti jų kopijų, o galbūt sukurti alternatyvą, derančią prie Senamiesčio – valstybės saugomos vietovės – kraštovaizdžio?

Visuomet kartojau ir kartosiu, kad miestas prasideda nuo Senamiesčio – senosios istorinės dalies su savo autentiškumu ir vientisumu. Tai tik vienas iš kičo Kauno mieste pavyzdžių. Prisiminkime paminklą aliuminiui – Dariaus ir Girėno stadioną – bei jo dermę su kraštovaizdžiu ir šalia esančia Ąžuolyno sengire, kuomet vietoje medienos buvo pasirinktas paprastesnis variantas. Atkreipkime dėmesį į kičines LED juostas, einant link to paties stadiono, primenančias takus kapuose per Vėlines. O kur dar grojantis ir šviečiantis kurortų tipo Laisvės alėjos fontanas. Gal to miestui ir užtenka? Ten, kur šviesos, garsas, butaforija, pasimiršta tikrosios problemos: korupcija ir nepotizmas, mero šeimos verslas Rusijoje, želdynų niokojimas, sklypų ir žemių klausimai Kaune, chamizmas, demokratijos spragos ir t. t.

Šiuo metu Kaunui reikia žmonių ir naujos komandos, kuriems visai nejaukus visa valdančio vado prieglobstis, žmonių, kuriems svetimi tokie reiškiniai kaip korupcija, nepotizmas. Žmonių, kuriems artima diskusija ir noras įsiklausyti kito nuomonės. Tų, kurie suvoktų efektyvios miesto vadybos principus ir žinotų, kaip juos pritaikyti savivaldybės valdyme, tų, kurie eitų vakarietiškos politinės kultūros kryptimi, o ne savo šeimos protekcionizmo labirintais.