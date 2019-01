Gatvių apšvietimo modernizacija

Šiuo metu miestų ir rajonų gatvių apšvietimui naudojami metalo halogeniniai šviestuvai, kuriuos turėtų pakeisti modernizuotos apšvietimo technologijos naudojančios LED šviestuvus. Vilniaus miestas jau pradėjo judėti šia linkme – planuojama pakeisti visus šiuo metu mieste esančius 46 tūkstančius metalo halogeninius šviestuvus į modernius LED šviestuvus bei gatvių apšvietimą valdyti kompiuterizuota nuotolinio apšvietimo stebėsenos, valdymo ir kontrolės sistema. Ši sistema užtikrins specialistų operatyvų reagavimą į gedimus nuotoliniu būdu ir apšvietimo tinklo remonto išlaidos sumažės daugiau kaip 30 procentų, taip pat bus galima reguliuoti miesto apšvietimo lygį priklausomai nuo paros aplinkos skaisčio ar eismo intensyvumo gatvėse.

Planuojama, kad modernizavus gatvių apšvietimo tinklus išlaidos elektros energijai sumažės perpus – bus sutaupoma apie 11,7 mln. kWh arba daugiau kaip 1 mln. Eur per metus. Analogišką sprendimą diegia ir Panevėžys – miesto savivaldybės kartu su Europos vystymo ir rekonstrukcijos banku planuojamas gatvių apšvietimo modernizavimas leis per dvejus metus pakeisti visas senas gatvių apšvietimo lempas į LED šviestuvus. Taigi, gatvių apšvietimo tinklų modernizavimas padėtų ne tik sumažinti elektros energijos vartojimą, bet ir padidinti eismo dalyvių saugumą, o modernizavus gatvių apšvietimo tinklus būtų atitinkamai sumažinta ir aplinkos tarša dėl mažesnio elektros energijos suvartojimo.

Saulės energijos panaudojimas miesto infrastruktūroje

Savivaldybės turėtų nepamiršti ir inovatyvių sprendimų, kurie padėtų sutaupyti ir sumažinti elektros energijos kainą. Vienas jų – saulės šviesos energijos panaudojimas, kuris yra ne tik inovatyvus, bet ir draugiškas aplinkai bei prisidedantis prie jos saugojimo. Pritaikius ir panaudojus saulės šviesos energiją galima gauti ne tik elektros energiją, bet ir šilumą.

Savivaldybės galėtų ant joms priklausančių pastatų (poliklinikų, ligoninių, mokyklų, darželių ir kt.) stogų įrengti saulės jėgaines ir taip gaminti elektros energiją. Puikus to pavyzdys yra Vilniaus VšĮ „Lazdynų poliklinika“ bei VšĮ „Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras“, kurios, pasinaudojusios Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo parama, įsirengė Saulės jėgainę ir tokiu būdu dalį elektros energijos išgauna iš saulės šviesos energijos.

Kauno miesto savivaldybės įmonė AB „Kauno energija“ ant administracinio pastato sumontavo saulės jėgainę. Nepaisant to, kad įrenginys pradėtas bandyti bene tamsiausiu metų laiku, kai šviesu tik apie 5-6 valandas per dieną, jis pasiekė beveik maksimalų savo našumą – per dieną buvo pagaminta beveik 20 kWh elektros energijos. Taigi AB „Kauno energijos“ administracinis pastatas tapo energiją gaminančiu vartotoju ir planuoja, kad daugiausia elektros energijos ši saulės jėgainė pagamins balandžio-rugpjūčio mėnesiais, kai bus pagaminama daugiau, nei 2000 kWh elektros energijos per mėnesį.

Gegužės-birželio mėnesiais elektros energijos gamyba turėtų viršyti netgi 2500 kWh. Rudens-žiemos periodu elektros turėtų būti pagaminama nuo 149 iki 800 kWh per mėnesį. Šis pavyzdys rodo, kad pasitelkus atsinaujinančius energijos šaltinius į pagalbą galima nemažą dalį pastatams reikalingos elektros energijos pasigaminti šiuo būdu ir tuo pačiu tausoti aplinką.

Gatvių apšvietimą aptarnaujančių įmonių veiklos optimizavimas

Didžiuosiuose Lietuvos miestuose veikia specializuotos gatvių apšvietimą aptarnaujančios įmonės, kurios priklauso miestų savivaldybėms. Mažesniuose miestuose – šia veikla užsiima privačios įmonės, kurios teikia priežiūros ir remonto paslaugas už gerokai didesnę kainą nei didžiuosiuose miestuose veikiančios įmonės. O juk didžiųjų miestų specializuotos gatvių apšvietimą aptarnaujančios įmonės galėtų perimti greta esančių miestų ar rajonų gatvių bei viešųjų erdvių apšvietimo infrastruktūros priežiūrą ir remontą.

Taip būtų galima atpiginti mažųjų savivaldybių išlaidas apšvietimui. Pavyzdžiui, Vilniaus miesto gatvių apšvietimą aptarnaujanti UAB „Vilniaus apšvietimas“ laimėjo Vilniaus rajono savivaldybės konkursą pasiūliusi mažiausius įkainius. Taigi, akivaizdu, jog galima taupyti miestų elektros energiją pasitelkiant atsinaujinančius energijos šaltinius. Viliuosi, apie tai pagalvos miestų bei rajonų savivaldybės svarstydamos būdus, kurie leistų taupyti miestų bei rajonų elektros energiją ir optimizuoti aptarnavimą.