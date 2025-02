Algirdas Sysas. Suteikime žmonių pinigams laisvę: tegu žmonės patys nusprendžia, kur jų pinigams geriau

Kas bus didžiausi laimėtojai, jei pokyčiai įvyks greitai? Socialinėms reikmėms mūsų šalis, palyginti su Europos Sąjungos vidurkiu, skiria per mažą savo biudžeto dalį, be to, nemenką sumą lengva ranka atiduoda privatiems pensijų fondams ir turtingesniems pensininkams. O galėtume tuos pensijų fondams atiduodamus šimtus milijonų eurų skirti pensijų didinimui. Arba šalies gynybai.