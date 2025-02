Žiburys tamsoje: nepalaužiamas laisvės troškimas

Dar duodavo arbatos, po gramą dienai. Kai pavyko išsireikalauti, kad atneštų arbatžolių, o ne pagaminto gėrimo virdulyje, kurio nepasversi, kalinės labai džiaugėsi. Arbatos jos galėjo nusipirkti ir papildomai, po 50 gramų per mėnesį, tačiau kava ir cukrus buvo uždrausti. Arbatžoles plikydavo tris kartus per dieną: pirmą – rytą, antrą – per pietus, o trečią – vakare. Pastaroji nepriminė įprastos arbatos, todėl, pridėjus žemuogių arba aviečių lapų, buvo pavadinta gėlių vardu. Neretai kalinės gėrė vien vandenį, pasemtą iš lauke buvusio šulinio.