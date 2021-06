Mūsų valstybė yra stulbinamai neįgali nubausti bet ką, turintį realių galios svertų ir perdėm uoli bausti tuos, kurie yra pažeidžiamiausi. Pažeidžiamiausi dėl to, kad yra jauni, neužimantys įtakingų postų, dažnai neturintys finansinių išteklių ginti savo interesus teismuose. Pažeidžiamiausi dėl to, kad galbūt turi rimtų sveikatos problemų, arba į kvaišalus atsigręžia vejami kitų rūpesčių.

Pirmąjam Eligijaus kratos orderiui jau suėjo penkeri ir net nepanašu, kad greitu metu apskritai galima tikėtis atomazgos. Paksas pasibičiuliavo su Vainausku – skambūs pareiškimai ir kaltinimai piktnaudžiavimu padėtimi ir... Visiškas išteisinimas.

„Padariau didelę klaidą. Paėmiau tuos pinigus nei už ką. Asmuo, duodamas pinigus, nepasakė, nei už ką, nei kaip. Padavė, aš paprasčiausiai paėmiau. Aš pagalvojau, kad buvome kalbėję apie mašinos pirkimą ir jis man paskolino, nes aš neužtekau pinigų“, – teisme sakė penkis tūkstančius eurų šiaip sau paėmęs Kelmės meras Vaclovas Andriulis. Teismas, visgi, pripažino jį kaltu už palankumą vykdant Tytuvėnų miesto Viešųjų erdvių sutvarkymo projektą. Bausmė? 25 tūkst. eurų ir pagrūmojimas pirštu penkerius metus neužimti pareigų valstybės tarnyboje. V. Andriulis dabar bylinėjasi vėl, nes mano esantis per griežtai nubaustas.

Prieš keletą metų pradėta Kupiškio mero Dainiaus Bardausko byla dėl dokumentų klastojimo ir 20 tūkst. eurų vertės kyšininkavimo? Nagrinėjama. Panevėžio miesto mero Ryčio Mykolo Račkausko byla? Vis dar nagrinėjama. Prekyba poveikiu kaltinamo Vytauto Gapšio bylą? Atspėkit iš pirmo karto.

„Įtarimų dėl papirkimo sulaukęs buvęs Vilniaus teisėjas Stankevičius atleistas nuo atsakomybės“ – prieš du mėnesius skelbė „Delfi“ antraštė.

Jei korupcija būtų rūkoma, Lietuva išdidžiai užimtų Nyderlandų vietą kaip išskirtinės tolerancijos šalis. Apskritai, korupciją derėtų pavadinti mūsų nacionaliniu paveldu, kurį būtų galima pasiūlyti „UNESCO“ sąrašui šalia kryždirbystės, įkurti kokią nors prasmirdusią ir nevėdintą sovietinę kamūrkę, kur turistams būtų rodomos visokios kyšių davimo ceremonijos: nuo šokolado kišimo gydytojui, sulenktų kupiūrų slėpimo techniniuose dokumentuose „Regitroje“, iki labiau ekskliuzyvinių tradicijų demonstruojant kaip kišti pinigus į butelio dėžutę.

V. Jokubauskas Taigi, iš beveik 6 tūkst. pradėtų ikiteisminių tyrimų, vos 2 išdidūs procentai yra susiję su narkotikų platinimu, visi kiti – paprasti vartotojai

Kodėl taip yra? Nes kovoti su aukšto rango piktnaudžiavimu – ne taip paprasta, kaip užriesti būrį paauglių su dūmais. Galios pozicijoje esantieji nebūtinai suinteresuoti griežtinti savo pačių priežiūros tvarką, tačiau pavaidinti, kad su kažkuo kovoji vis tiek norisi. Tereikia rasti tuos, ką tarkuoti lengviausia.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas skaičiuoja, kad 2019 m. net 74 proc. apsinuodijusių nuo narkotinių medžiagų buvo iki 34 metų amžiaus. Pernai šis skaičius sumažėjo iki 66 proc. (tačiau atsirado ir vienas 55–64 m. asmuo, taip pat pernelyg entuziastingai padegustavęs uždraustų vaisių. Svarbiausia – jaunystė širdyje).

Informatikos ir ryšių departamento duomenimis, 2019 metais įregistruoti 3049 ikiteisminiai tyrimai dėl disponavimo psichoaktyviosiomis ir narkotinėmis medžiagomis. Pernai tokių tyrimų buvo 2947. Kiek iš jų buvo pradėti dėl tokių medžiagų platinimo? 2019 m. – 82, o 2020 m. – 34. Taigi, iš beveik 6 tūkst. pradėtų ikiteisminių tyrimų, vos 2 išdidūs procentai yra susiję su narkotikų platinimu, visi kiti – paprasti vartotojai.

Visi šie tyrimai reikalauja ne kažkieno kito, o mūsų visų mokesčių mokėtojų pinigų ir mūsų teisinės sistemos resursų. Verta paminėti, kad Nacionalinės teismų administracijos duomenimis, pernai pirmos instancijos teismuose liko neišnagrinėtos 2907 bylos. Taip yra dėl to, kad teisėjai yra užversti per dideliu bylų kiekiu, o kokybiškai nagrinėti jas nebelieka laiko.

Mes konvejeriu kišame savo jaunimą į teisėsaugos girnas dėl mažareikšmių nusižengimų, o šios springsta nebesusitvarkydamos. Su psichoaktyviosiomis medžiagomis susijusios bylos sudaro ketvirtadalį visų nagrinėjamų baudžiamųjų bylų (2020 m. pirmosios instancijos teismuose buvo išnagrinėtos 1 436 bylos, 2019 m. – 1 627, o 2018 m. – 1 578). Tai jei kažkam kils klausimas, kodėl taip stringa bylos su realia jūsų patirta žala ar smurtiniais nusikaltimais, tai tiesiog pirma reikėjo sudoroti keletą narkobaronų su keliais gramais kišenėje, o jūsų patirta žala – palauks.

2019-2020 metais pirmosios intstancijos teismai 2,935 asmenų gyvenimuose pagal BK 259 str. už narkotinių medžiagų turėjimą be tikslo jas platinti įpaišė neišplaunamą teistumo dėmę. Čia jau net nekalbant apie atvejus, kuomet „gyvenimo pamokų“ tie jaunuoliai siunčiami pasimokyti greta rimtų zekų.

Šių bylų nagrinėjimui skiriamas ne tik teisėjų laikas, ginamiesiems valstybė privalo užtikrinti teisinę apsaugą, jei šie patys to padaryti negali. Prokurorai turi rinkti informaciją, policijos pajėgumai skiriami vaikytis dūmus vietoje to, kad būtų sprendžiami smurtiniai ar realią turtinę žalą atnešę nusikaltimai. Už šių nusikaltėlių kalinimą ir maitinimą, be abejo, mokate irgi jūs.

Žinoma, būtų naivu tikėtis, kad paprasti pareigūnai puls gaudyti korumpuotus politikus, tačiau esama tvarka puikiai parodo, kur šiuo metu yra mūsų prioritetai.

Šis komentaras nėra akmuo į paprastų policininkų ar prokurorų daržą, jie negali nevykdyti jiems pavestų užduočių. Tai salvė į langus tiems, kas šią sistemą šitaip surėdijo ir tiems, kam palanku tokią tvarką palaikyti. Klausiate, kas tuos vaikus ryja? Pirmiausia tai tie, kas tą tvarką sugriežtino tuo pat metu, kai visas išsivystęs pasaulis judėjo priešinga kryptimi – Ramūnas Karbauskis ir co.

Šis ponas rado būdą, kaip vienu plakti baudžiauninkus ir tuo pačiu už tai susirinkti politinių taškų. Apskritai, itin liberalus R. Karbauskio požiūris į santykį su realybe daugumai gerai žinomas, o tam santykiui problemų kartais kyla tiesiog lygioje vietoje. Puikus to payzdys:

Kas čia ne taip? Ėmė ir sugalvojo feisbuke pasigirti, kad pradėjo fotogfrafuoti kosmosą. Tarsi nebūtų nieko keisto, jeigu ne tas faktas, kad jokia žmogaus išrasta fotokamera tokių spalvų danguje užfiksuoti paprasčiausiai negali, tai tiesiog neįmanoma fiziškai.

NASA mokslininkai praleidžia ištisas paras interpretuodami spektroanalizės duomenis, skaičiuodami šviesos lūžį keliaujant per tam tikros sudėties dujas ir spalvindami vaizdus paprasčiausiu spėjimo būdu, kad greičiausiai tos dujos turėtų ten atrodyti maždaug taip. Pridedu trumpą siužetą apie tai, kaip toks sudėtingas procesas priveda prie šio galutinio, spalvoto rezultato, kurio vogtas fotografijas šis veikėjas apskelbė kaip savo. Tiesiog turėkite tai galvoje, kai jis kitą kartą bandys jums sąžiningai pagąsdinti, atsiprašau, papasakoti apie gresiančius baubus po dekriminalizacijos.

O baubai išties baisūs. Štai Portugalija 2001 m. dekriminalizavo visus narkotikus ir šalies mirčių nuo psichoaktyvių medžiagų apsinuodijimo vidurkis nė karto nebuvo pakilęs virš ES šalių vidurkio. 2017 metais Portugalijoje mirtinų perdozavimų skaiius siekė 6 atvejus milijonui gyventojų, kai vieną griežčiausių narkotikų kontrolės politikų visoje sąjungoje vykdančioje Lietuvoje 2018 m. jis siekė 32.

Portugalijai dekriminalizacija taip pat padėjo sėkmingai kovoti su ŽIV epidemija, kuomet prieš dekriminalizaciją 2000 m. buvo fiksuojami 104.2 nauji atvejai milijonui gyventojų, o 2015 jau tik 4.2, o psichoaktyvių medžiagų vartojimas tarp 13-15 metų paauglių netgi sumažėjo.

Dar vienas šalutinis poveikis – Portugalijoje padaugėjo išaiškintų vagysčių skaičius, bet čia greičiausiai dėl to, kad policijai nebereikėjo gaudyti dūmų vėjyje ir jie galėjo susitelkti ties rimtesnių nusikaltimų sprendimu.

Pasirodo, nemušant žmonių botagu, o elgiantis su šiokia tokia pagarba ir suteikiant pagalbos tiems, kam jos reikia galima pasiekti gerokai daugiau, nei aklai bauduojant.

Nuimkime nereikalingą naštą nuo mūsų teisinės sistemos, atriškime pareigūnams, prokurorams ir teisėjams rankas spręsti realią žalą atnešusius nusikaltimus ir galiausiai - nustokime kovoti su tais, kam reikia paprasčiausios pagalbos. Nustokime ryti savo vaikus.