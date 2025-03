Vladislavas Inozemcevas. Įspūdingos Trumpo karjeros žlugimas

Praėjo tiktai mėnuo nuo tada, kai Donaldas Trumpas triumfuodamas sugrįžo į Baltuosius rūmus ir paskelbė JAV aukso amžiaus pradžią, bet per išties neilgą laiką jis spėjo padaryti tiek, be to, tokių dalykų, kad jau dabar galima sakyti: viena įspūdingiausių politinių karjerų, kurią teko regėti per pastaruosius 50 metų, jei dar ne žlugo, tai tikrai eina į pabaigą.