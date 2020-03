Vladimiras Laučius

Koronavirusas atėjo ir dekonstravo atviros visuomenės Brave New World. Baimių dialektikos sukelta dvejopa reakcija – panika arba grėsmės neigimas – išsiliejo į ginčą „valdžia elgiasi per griežtai” versus „valdžia elgiasi per liberaliai”. Bet sienos užsidarė. Pasaka baigėsi. Realybė pramušė skylę rožinėje svajonėje ir pasiuntė pasaką į nokdauną.