Virginijus Savukynas. Biurokratinis penktadienio stebuklas

Nesiginčiju: blogą klausimą iškėliau. Kaip galima įtarinėti biurokratus? Juk jie – valstybės stuburas! Tiek to, baigiu ironizuoti ir pripažįstu, kad klausimas iš tiesų blogas, nes biurokratai – tai tie patys žmonės. O dauguma žmonių nėra piktavaliai. Nors man vienas piktas balsas kažkada kuždėjo į ausį: „nori iš problemos sukurti gigantišką problemą? Sukurk biurokratinę įstaigą jai spręsti.“ Jo (to piktojo balso) logika buvo tokia: jei biurokratai išspręs problemą, tai bus panaikinta jų įstaiga. O kas norės panaikinti savo darbo vietą? Priešingai, jie visokiais būdais pūs tą problemą, didins jos mastą, reikalaudami daugiau pinigų ir daugiau etatų. O Lietuvoje biurokratams daugiau etatų negali būti, nes ir taip viršijame Europos vidurkį pagal valstybiniame sektoriuje dirbančių žmonių skaičių. Bet dar sykį – tiek to tie biurokratai, geriau pakalbėkime apie tendencijas.