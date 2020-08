Vilma Danauskienė. Kovą už Baltarusijos laisvę Lietuvoje diktuoja politinių rinkimų grafikai

Vilma Danauskienė

Yra ir daugiau ilgai konservatorių ar liberalų, t.y. progresyviosios vakarietiškos politinės dešinės, vadovautų ir tebevadovaujamų savivaldybių, kaip antai Trakai, Radviliškis, Alytaus rajonas, Molėtai, kurios dešimtmečiais turėjo progą mokyti kaimynus demokratijos statybos pradžiamokslio.Ar mokėme? Kiek nevyriausybinių organizacijų Baltarusijos miestuose ir miesteliuose gavo mūsų know how paramą? Kiek think thank‘ų bendrai su broliais ir sesėmis už demokratiją iš Ašmenos, Postavų, Slonino, Nesvyžiaus, Oršos ar Gardino sukūrėme?