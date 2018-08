Vidmantas Valiušaitis

Tiesa yra tokia: nei Škirpa kalbėjo per radiją, nei ragino „minias žudyti“, nei buvo tuo metu Kaune. Berlyne vokiečiai jį internavo ir laikė namų arešte išsyk po to, kai sužinojo, kad Lietuvoje prasidėjo sukilimas ir sukilėliai be vokiečių leidimo paskelbė Laikinąją Lietuvos vyriausybę.