Vidas Rachlevičius

Drąsiausias pokario Rusijos scenarijus – laisvi rinkimai, visuotinė deputinizacija, liustracija, turto nacionalizacija. Tokie planai, kaip teigiama, jau parengti pačių rusų, nors kokios jėgos realiai už viso to stovi, sunku pasakyti. Gali būti, kad tai tik galių persiskirstymas, bet dabar tai būrimas iš kavos tirščių. Toks scenarijus reikštų ir šalies subyrėjimą, bet svarbiausia – Rusija privalėtų atsisakyti branduolinės valstybės statuso. Be to, visi šiuo metu įšaldyti Rusijos aktyvai bei turtas būtų skirtas Ukrainai atstatyti, tai būtų reparacijos. Manoma, kad dėl Rusijos agresijos Ukrainos patirti nuostoliai jau artėja prie 600 milijardų eurų ribos.