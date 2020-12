Užkalnis. Uždrauskim žmonėms dirbti išvis ir visi ilsėkimės

aA

Man trūksta žodžių, tik per šnerves veržiasi garas. Nespėjome Seimo išsirinkti, bet jau vėl aferistai ir populistai išsitraukė seną dainelę – uždrauskim prekybcentriams dirbti sekmadieniais, savaitgaliais, per Vėlines, per Kalėdas ir dar per kokias nors šventes, kokių prigalvoja liaudžiai kiekvienais metais.