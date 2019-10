Tūkstančiais pasileido peticijas pasirašinėti nabagai ir gyvenimo nuskriaustieji, kad jiems automobilių taršos mokestis nepatinka. Pagailėkit vargetų, kaip mes gyvensim, kaip važinėsim savo surūdijusiais dyzelio grabais, skundžiasi jie, ir balsas jų nelabai toli eina dangun. Atsimuša nuo debesų ir grįžta atgal.

Kas garsiausiai šaukia? Daugelis tų, kurie čia tik ką žvygavo iš laimės ir pasimėgavimo, džiaugdamiesi, kad švedų paauglė vardu Greta kvietė ir sarmatijo suaugusiuosius ir politikus bei visus, kas jos klausė, kaip mat susiprotėti ir saugoti aplinką nuo taršos, klimato kaitos ir kitų dalykų, apie kuriuos šešiolikmetė mergaitė su kasytėmis labai emocingai ir labai įtaigiai kalbėjo.

Jums patiko, kaip kalbėjo Greta? Ji šaunuolė? Ar buvo labai kieta ir šaunu, kai ji šaukė: „Kaip jūs drįstate?“ Tai turiu jums naujieną. Greta šaukė jums. Ji kreipėsi į jus.

Taip, jums, Lietuvos provincijos (o kartais ir Vilniaus) gyventojau su jūsų parūdijusiu ir kosėjančiu, taršias dujas į aplinką leidžiančiu automobiliu, nuo kurio smirdi, dar jo neužvedus, su jūsų buitine įranga, kurios ekologinė klasė ne A ir ne A+ (jei reikėtų jūsų malkomis kūrenamą šaldytuvą ir skalbyklę reitinguoti, tikriausiai nė viena lotyniško alfabeto raidė netiktų, reikėtų rašyti „Ы“ arba „Ж“), taip, ji į jus kreipiasi, ir kalba apie jūsų automobilį, ir ne tik, ji kalbėjo taip pat apie jūsų uošvienę, kuri važinėja blerbiančiu ir juodus dūmus pučiančiu autobusu, kuris vienas paleidžia į orą tiek brudo, kiek kylantis lėktuvas „Boeing 777“.



Andrius Užkalnis Jums patiko, kaip kalbėjo Greta? Ji šaunuolė? Ar buvo labai kieta ir šaunu, kai ji šaukė: „Kaip jūs drįstate?“ Tai turiu jums naujieną. Greta šaukė jums. Ji kreipėsi į jus.



Tai kodėl tada šaukėte „teisingai vaikas sako“, o dabar, praėjus vos kelioms dienoms, jau akeles panarinote ir nenorite pradėti nuo savęs ir imtis priemonių, kad planeta būtų gelbėjama? Jūs, ne kas kitas, jūs, Kęstai, Viktorai ir Danute bei teta Genovaite, jūs ir esate priežastis visų tų blogų dalykų, apie kuriuos kalbėjo Greta, tai pradėkite vieną kartą nuo savęs, kad išgelbėtumėt planetą.

Nes tirpstantys ledynai, kylantys vandenyno lygiai ir panašūs dalykai yra būtent jūsų kaltė, kaip ir jūsų vaikų, kurie neatsakingai gyvena Anglijoje ir Airijoje ir skraidžioja lėktuvais ten atgal į Lietuvą, dar daugiau išmesdami visko į atmosferą (jie galėtų plaukioti jachta, kaip Greta, tik dar nepagalvojo apie tokią galimybę). Tai pradėkite nuo savęs, nustokite baksnoti į kitus – taip, čia ir dabar, kas, jei ne jūs?

Naujojo mokesčio vienintelė problema – jis per mažas. Lietuvoje net ir runkeliai dabar per gerai uždirba, ir daugeliui tų, kas vairuoja smirdinčius velnius su niauktais langais, tas mokestis bus įkandamas, o gaila. Jis turi būti neįkandamas, kad žmogus tenorėtų savo ratuotą baidyklę atiduoti į smulkintuvę ir tada galvoti, kaip gyventi toliau.

Nes būdai yra: nusipirkite taupų automobilį, geriausia – hibridinį, su labai mažais taršos rodikliais, arba išvis, elektromobilį, ir nereikės jums to mokesčio už taršą mokėti. Ak, ką jūs sakote – neturite pinigų naujam automobiliui, nes labai sunkiai gyvenate? Tai ne mano problema ir juo labiau ne Gretos.

Jūs manote, kad esate vargšai, nevykėliai, minimalios algos išlaikytiniai, ir todėl galite teršti gamtą ir niokoti planetą, kuri yra visų mūsų namai? Ne, taip nebus. Nesiruošiu jūsų klausyti. Gerovės valstybės šiukšlindami nepastatysite. Ne Gitanas Nausėda statys jums gerovės valstybę. Ją turėsite suriktavoti patys ir viskas prasidės nuo jums brangiausio dalyko, kurį mylite labiau, negu savo kepsninę: nuo automobilio.



Andrius Užkalnis Ne Gitanas Nausėda statys jums gerovės valstybę. Ją turėsite suriktavoti patys, ir viskas prasidės nuo jums brangiausio dalyko, kurį mylite labiau, negu savo kepsninę: nuo automobilio.



Kodėl valdžia kelia jums skausmą? Nes kitaip jūs nesuprantate, kad reikia tvarkytis. Norit gyventi turtingoje valstybėje? Pradėkite nuo savęs, nedarykite gėdos sau ir Lietuvai savo taršiais automobiliais.

Kai kas sako, kad naujosios ekologinės taisyklės labiausiai trinktels per skurdžiausius sluoksnius. Taip ir turi būti, nes ubagas, dėl objektyvių priežasčių, visada yra pavojingiausias aplinkai.

Kai civilizuotas žmogus nuvažiuoja prie ežero, jis išsimaudo, pasikaitina saulėje ir išvažiuoja, po savęs šiukšles susirinkęs. Kai atvažiuoja budulis, jis privaro mašiną prie pat vandens, išleidžia tepalus į vandens telkinį ir numazgoja savo šaraną ar pasatą tiesiai į ežerą, primėto šiukšlių ir palieka po savęs budulio kultūrinį sluoksnį. Kai atvažiuoja ekstremalus budulis, jis dar surengia žvejybą, sprogdindamas užtaisą vandenyje ir rinkdamas žuvis, išvirtusias pilvais į viršų.

Kai civilizuotas žmogus keliauja automobiliu, jis nuvažiuoja, kur jam reikia, o paskui grįžta į namus. Kai kelių gaidelis pasiima tėvo parūdijusį BMW, kurį tėvas 1999 metais parsivarė iš Vokietijos, tai jis varo riaumodamas iki artimiausios troleibusų stotelės, nes toks elgesys varguolio genuose: sukelti kuo daugiau bėdos, šiukšlių ir sugriovimo.

Didžiausią pasaulio taršos problemą sudaro skurdžiausios šalys – atsilikimas ir neturtas visada yra blogybės priežastis. Kuo žmogus vargingesnis, tuo jis labiau kenkia aplinkai.

Žinau, yra populiarus mitas, girdi, labiausiai kenkia gamtai amerikiečiai, kurie daugiausiai vartoja. Nesąmonė: kas nors nuvažiuokite į Niujorką, o paskui į Kalkutą, kuri yra vienas didžiausių pasaulio elgetynų, ir pasakykite, kuris jų labiau skęsta šiukšlėse, srutose ir karvių mėšle.

Be to, net didžiausias pikapas (vadinamasis trokas), kuriuo važinėja amerikietis, yra modernus ir kuria nepalyginamai mažiau taršos, negu tas indiškas trivietis motobezdalas, apraišiotas vietiniais rožančiais ir škaplieriais, vadinamas tuktuku, jau nekalbant apie sunkvežimius, kuriais toje šalyje varinėja krovinius, paskui save vilkdami juodų ir mėlynų dūmų debesis. Tas vienas velnio kledaras daugiau teršia negu visas Amerikos miestelis. Iš kur žinau? Gyvenau ir Amerikoje, ir Indijoje, ir uosčiau, ir galiu palyginti. Viskas savo akimis, savo nosimi ir iš pirmų rankų.



Andrius Užkalnis Dabar sakau visiems, kas rašo peticijas prieš automobilių taršos mokestį: geriau rašykite gyvenimo aprašymus ir ieškokite geresnių darbų, nes jūsų ubagiškas gyvenimas eina į pabaigą.



Jeigu Amerika tokia tarši, kodėl tada smirdi ir skęsta atliekose ne ji, o tas dvasingas ir gražus tauriųjų varguolių pasaulis?

Nes Amerika, Vakarų Europa ir Japonija seniai jau nebėra tokia grėsmė gamtai, kokia galbūt kažkada buvo, ir tvarkosi vis sparčiau ir vis sėkmingiau. Kodėl? Nes turi pinigų. Tuo tarpu atsilikusios šalys nesugeba net vandentiekio susitvarkyti, nekalbant jau apie valymo įrengimus. Ne tik todėl, kad neturi pinigų, bet ir todėl, kad jei tik turi, tai išvagia arba pastato kokį auksinį paminklą savo vadui.

Be to, amerikiečių yra tik šiek tiek daugiau, negu trys šimtai milijonų. Jei pridėsime visus civilizuotus žmones, gal ir gausis milijardas, o kitoje svarstyklių pusėje yra šeši su puse milijardo driskių su anglimi varomomis elektrinėmis ir surūdijusiomis vežėčiomis be katalizatorių.

Todėl supuvusių, kosėjančių, taršių automobilių Lietuvoje neturi likti. Aš seniai šaukiausi širdžia nukamuota, kad būtų pagaliau drakoniškos priemonės, ir jų sulaukiau, todėl dabar sakau visiems, kas rašo peticijas prieš automobilių taršos mokestį: geriau rašykite gyvenimo aprašymus ir ieškokite geresnių darbų, nes jūsų ubagiškas gyvenimas eina į pabaigą.

Nori būti turtingu – pradėk gyventi kaip turtingas. Tavo pirmasis darbas yra nudrožtą mašiniuką išvežti į laužyną. Greta tau padėkos.