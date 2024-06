Užkalnis. Kodėl Lietuvos jaunimas laimingiausias pasaulyje?

Visai neseniai anglų laikraštis „The Guardian“ išspausdino puikų straipsnį (leftistinis leidinys, šiaip nepakenčiamas, ypač, kai užsiima savo socializmo propaganda, dažnai puikiai rašo apie pasaulį, kai reikalai nėra pernelyg susiję su politika) apie Lietuvą ir jos jaunimą. Ir kodėl mūsų jauni žmonės yra laimingiausi pasaulyje. „You can do anything here!“ (liet. „Čia viskas įmanoma!“), „Why Lithuania is the best place in the world to be young“ (liet. „Kodėl Lietuva yra geriausia vieta pasaulyje, jei esi jaunas“).