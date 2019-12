Kaip pakyla Betliejaus žvaigždė, taip ir mums pakilo ir pirstelėjo ore valdančiųjų sumanymas uždėti bankams papildomą pelno mokestį. Bankai turės mokėti daugiau už pelną negu tos bendrovės, kurios veža šiukšles, negu bandelių kepėjai arba rapsų augintojai, nes Seimas nusprendė, kad bankus tinka bausti.

Už ką juos baudžia, tuojau pakalbėsime. Taip, tai bausmės mokestis, rykštės rinkliava, keršto akcizas, pykčio procentai, pagiežos apskabymas. Valdantieji bankus nori bausti, nes tikisi, kad jų rinkėjams – nuskriaustiems, nudrožtiems, apgailėtiniems, tingiems – tai bus bent jau kažkoks saldainis. Negali nabagams nieko duoti, tai bent duosim kakton kam nors, vis žmones pradžiuginsim. Kaip vieša mirties bausmė atsilikusiose visuomenėse: negalim nieko geresnio pasiūlyti liaudžiai, tai nors ką nors nuskriauskim viešai, jamat, nejamat, kaip jums tokia pramoga?

Kvaili žmonės džiaugiasi (jų nedaug), nes, tik pagalvokite, va bankus paėmė ir truputį jiems įspyrė, o taip jiems ir reikia, ir taip gerai bankai gyvena. Bent kiek mąstantys žino, kad mokesčius visada ir visur sumoka vartotojas, ir dabar sumokės, todėl bankų paslaugos brangs, ir visi vartotojai sumokės. Kai bankams daugiau sumokės bendrovės, verslai, parduotuvės ir restoranai, tai vis tiek galiausiai sumokės vartotojai. Kitaip nebus, nes niekada kitaip nebūna, ir dėl to mes galim būti visiškai ramūs ir atsipūtę.

Politikai tikisi ir yra gyvi viltimi (o viltis yra durnių motina), kad štai toks keršijimas nekenčiamiems bankams – būtent bankams, nes, pavyzdžiui, greitųjų kreditų bendrovių tai nepalies, jos galės lupti kosmines palūkanas iš nemokančių daugybos lentelės varguolių – surinks jiems populiarumo taškų prieš rinkimus.

Dar politikai tikisi, kad prezidentas pasirašys šitą įstatymą, nes pats buvęs banko darbuotojas, tai bijos dėl savo populiarumo, nenorės bankų ginti (čia pažiūrėsim, kaip čia bus, aš kažkodėl manau, kad Gitanas Nausėda visgi nepasirašys, bet tai čia aš tik savo nuojauta vadovaujuosi, nes man atrodytų, kad prezidentas turi palaikyti konstitucinį principą: visi lygūs prieš įstatymą ir negalima bausti bankų tik todėl, kad jie nepatinka kolūkiečių rinkėjams).

Bankai, jeigu ką, gerai uždirba ir yra sėkmingi būtent todėl, kad labai gerai dirba ir teikia žmonėms ir įmonėms puikios kokybės paslaugas. Bankus valstietija baudžia todėl, kad jie yra rinkos lyderiai, bet jie yra rinkos lyderiai būtent todėl, kad jie labai gerai tenkina vartotojų poreikius. Bankai net ir skyrius uždarinėja miesteliuose, nes nėra, kas į juos eina, ir bankai ne kvaili, kad tuščius skyrius laikytų. Bankai skaičiuoja pinigus, ir todėl jų daug turi.



O gal jūs manote, kad „Maxima“, kurią norėjo apdėti papildomais apyvartos mokesčiais, kartu su kitais stambiais maisto prekybininkais, „Norfa“, „Rimi“, „IKI“ ir kitais, arba koks „Topo centras“ yra sėkmingi todėl, kad Dievas juos pabučiavo? Ne, ne todėl. Jie tiesiog labai gerai tarnauja vartotojams, taip ir tampa rinkos lyderiais, o lyderių niekas nemėgsta, ir jiems pavydi. Taip pat ir mano knygas visi puikiai perka ir esu skaitomiausias autorius, nes geriausiai tarnauju skaitytojams ir jų lūkesčiams. Iš manęs jie gauna to, ko nori. Paprasta.

Tai štai, apie tą bankų mokestį ir kas dabar bus. Kadangi aš esu ne šiaip mąstantis, bet dar ir žiūrintis giliau ir matantis istorines analogijas, aš galiu pasakyti: kiekviena valdžia, kuri pradeda išskyrinėti jai nepatinkančius ir bausti, kad įtiktų rinkėjams, visada pasirašo sau mirties nuosprendį jau ateinančiuose rinkimuose. Taip buvo visur ir visada. Karma skaldo antausius, tik laikykis.

Kažkada, prieš dešimtmetį, Didžiosios Britanijos paskutinis buvęs leiboristų premjeras Gordonas Brownas su dideliu entuziazmu pradėjo svaidytis naujais mokesčiais – kairėn dešinėn privatizuotoms dujų, vandentiekio, elektros kompanijoms, nes jos per daug uždirba, žmonės jų nemėgsta, tai bus čia toks geras jų paspirginimas, surinksim pinigų, ir žmonėms patiks.

Surinko pinigų, kažkiek. Žmonėms gal kai kuriems ir patiko, bet tik tiems, kurie per kvailumą net iki balsadėžių neprieina. Ta leiboristų vyriausybė buvo iššluota ir jau devynerius metus tūno opozicijoje, ir dabar gavo dar penkerius metus tremties. Kodėl? Nes jų lyderis žadėjo viską privatizuoti ir iš sėkmingųjų viską atimti. Nemėgsta to anglai. Niekas to nemėgsta.

Bausmės ir keršto mokesčiai visada yra blogas sumanymas tiems, kas juos sugalvoja. Turtingi ir sėkmingi žmonės būtent todėl ir yra turtingi ir sėkmingi, kad jų neįmanoma nuskriausti – karmos ranka atsisuka prieš tuos, kas bando iš jų ką nors atimti. Taip buvo ir bus visada. Neturėkite iliuzijų, kad šitie kolūkiečiai blogai siūtais kostiumais galės apsukti istorijos ratą. Jie net savo pačių paskirto Seimo pirmininko atstatydinti nesugebėjo.

Todėl šiai valdžiai atėjo galas, ir ne dėl Skvernelio gatvės, ir ne dėl nuolatinio melavimo ir manipuliavimo. Keršto mokesčiai yra tas grėblys, kuris visada kala užmynusiam tiesiai į tarpuragę.