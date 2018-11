Be to, kai aplinkui kvailiai, jūs jaučiatės protingiausias, ir tai malonus jausmas. Jeigu esate, pavyzdžiui, renkamas politikas ir pats bukas kaip kamštis, tai kvailiai yra visa jūsų viltis, nes tik jie už jus balsuos.

Žinoma, visi kiti iš jūsų juoksis, bet koks skirtumas: jūs tada jau turėsite postą, algą ir valdišką automobilį.

Jei dirbate vadovaujamą darbą ir esate nekompetentingas ir bailus, kvailių pilnas biuras yra palaima, nes jie niekada nesudarys jums grėsmės ir dar tikriausiai nuolatos rūpinsis bučiuoti jums subinę (žinoma, problemų kils vėliau, nes jie nieko doro nenuveiks, bet tada galėsite apkaltinti aplinkybes ir pereiti į kitą darbą).

Be to, kvailiams galima mažai mokėti, nes jie tik skundžiasi, kad jiems per mažai moka, ir niekur neina ir dirba toliau.

Tačiau jei norite, kad jums gerai sektųsi, aplink jus visą laiką turi būti protingi žmonės.

Žinantys ir sugebantys daugiau už jus. Iš kurių galite kažką kiekvieną dieną išmokti, nes tas, kuris kiekvieną dieną neišmoksta ir nesužino naujų dalykų, yra kaip mat aplenkiamas kitų, kurie nors ir po truputį, bet kažką sužino.

Andrius Užkalnis Anglai kažkada kinematografe sukūrė pono Byno personažą, ir jis buvo nuostabiai populiarus – nes visi žiūrovai žiūrėjo ir galvojo "nors aš ir ne kažką, bet ačiū Dievui, bent jau nors ne toks". Tą patį žmonės galvoja, žiūrėdami TV laidas apie degradavusius elementus arba skaitydami violetinių puspročių ar skiepų priešininkų internetinius forumus arba Feisbuko puslapius.

Lengva pasakyti? Ne, padaryti irgi lengva. Reikia atsispirti pagundoms ir elgtis ne pagal įpročius, o kryptingai. Ir tada jums pradės sektis. Štai jums paprastos taisyklės.

1. Išmokite klausyti.

Pasauliui reikia daugiau klausytojų, o ne kalbėtojų. Jei sugebėsite patylėti, bent kartais, protingi žmonės noriau priims jus į kompaniją. Žmonės toleruoja tik labai gerus kalbėtojus, o tų, kuriems šiaip patinka visą laiką pliurpti, jie vengia.

Protingi žmonės turi pliurpalams dar mažiau kantrybės, nes protingi žmonės šiaip yra nekantrūs ir labai saugo savo laiką ir dėmesį, neeikvodami jo.

Todėl protingi žmonės dažnai kvailiams atrodo nekalbūs ir šalti: kvailys nesupranta, kad su juo kažkas nebendravo ne todėl, kad buvo nemandagus, o todėl, kad nenorėjo klausyti jo nesąmonių.

2. Nustokite eikvoti laiką kvailiams, net jei norisi.

Jeigu jūsų profesija – mokytojas, policijos pareigūnas, gydytojas arba vairavimo instruktorius, galimai jums gali tekti praleisti laiko su kvailiais, nes jums už tai moka, ir jūsų darbas yra daryti juos truputį protingesnius.

Tačiau visi kiti turėtų bėgti nuo kvailių, kaip nuo maro. Nėra jokios priežasties būti su jais ir, svarbiausia, užpildyti jais savo laiką ir dėmesio lauką.

Andrius Užkalnis Internete ir gyvenime pilna vargšų, kurių gyvenime vieninteliai pavykę dalykai yra ligos ir skausmai, ir jie nenustoja apie tai pasakoti, kaip veganai nenustoja kalbėti apie savo valgomus daigus.

Socialiniai tinklai pilni istorijų apie kvailius, ir tas istorijas skaito, nes žmonėms smagu matyti, kad ne jie patys kvailiausi.

Kai kurie kvailiai yra taip smarkiai daužti, kad net pasidaro garsūs ir įžymūs, nes beveik visi pasaulyje yra už juos protingesni, ir silpniems žmonėms patinka prisiminti, kad ne jie yra visiškai iš krašto, kad yra ir tokių, kurie už juos bukesni.

Štai jums analogija: kai randate praleistą skambutį iš Mozambiko, juk neskambinate atgal ir paskui neinate skųstis, kad gavote didelę sąskaitą. Skambučiai iš Mozambiko ir žmonių reakcija yra idealus termometras, atskiriantis kvailius nuo protingų.

Kai žiūrite arba skaitote nesąmones internete, elgiatės kaip tas, kuris skambina Mozambiko numeriu - tik šiuo atveju eikvojate ne pinigus, o laiką.

Per tą laiką, kurį paskyrėte kvailystėms, būtumėte galėjęs darytis protingesnis. Be to, nuo bukų vaizdų jūs pats bukėjate. Jei žiūrėsite daug vaizdo įrašų iš gyvenimo mokytojos vardu „Šokoladas sielai", pamažu patys pradėsite taip mąstyti ir nė nepajusite, kaip tarp ausų susidarys skersvėjis, ir tada pati (arba pats) pradėsite kurti tokį koučingą. Ir tada medicina bus bejėgė.

Andrius Užkalnis Bus tokių atvejų, kad kvailiai aktyviai sieks jūsų draugijos. Jie norės bendrauti. Kai kurie labai aktyviai ir su dideliu entuziazmu - jie yra vampyrai ir labai įgudę siurbti jūsų laiką, dėmesį ir energiją.

Jei patys ne tobulėsite, o bukėsite, bus vis mažiau galimybių, kad šalia jūsų bus protingi žmonės, nes jie todėl ir protingi, kad atsirenka savo aplinką.

3. Nustokite verkšlenti ir pasakoti apie savo ligas ir bėdas.

Jiems niekas nepavyksta, išskyrus ligas. Ir jie tai pasakoja, kai kurie ir filmuoja, ir rodo. Tingiu keltis - filmuota istorija. Apsipylė karšta arbata - filmuota istorija. Išbėrė spuogais - filmuota istorija. Pramiegojo - filmuota istorija. „Praleidau susitikimą, nes maniau, kad šiandien ketvirtadienis" - filmuota istorija.

Visos jų filmuotos istorijos pasakojamos kniaukiančiu ašarojančio vaiko balsu.

Jiems reikia užuojautos, nes užuojauta yra vienintelis dėmesys, kurio jie gali tikėtis. Jų auditorija yra kvailai ir infantilai, nes protingus žmones tampo nuo tokio turinio. Protingas žmogus lygiai taip pat nenori žiūrėti ir girdėti apie kito ligas ir nesėkmes, kaip nenori matyti kito asmens šlapinantis ar tuštinantis.

4. Nebendraukite su kvailiais, nors jie labai to norės.

Bus tokių atvejų, kad kvailiai aktyviai sieks jūsų draugijos. Jie norės bendrauti. Kai kurie labai aktyviai ir su dideliu entuziazmu - jie yra vampyrai ir labai įgudę siurbti jūsų laiką, dėmesį ir energiją. Nedarykite klaidos ir nemanykite, kad turite būti su jais mandagūs ir šiek tiek pabendrauti ir skirti jiems laiko.

Jie nuo to neapsiramins - atvirkščiai, jie dar labiau lips jums ant galvos ir reikalaus dar daugiau laiko sau, ir jūs patys būsite kalti, nes jų laikų nepasiuntėte.

Andrius Užkalnis Nepamirškite: kiekvieną protingą žmogų kas nors kada nors yra pavadinęs išsišokėliu, greičiausiai - daug kartų. Jis yra sukėlęs kitiems pyktį ir pavydą ir jam yra siūlę „būk biškį paprastesnis", „nebūk mandras - apšiks gandras", ir apie jį greičiausiai kalbėjo, kad „labai daug stato iš savęs". Ir apie jus taip kalbės, jei jums bent kas nors gyvenime seksis ar ką nors mokėsite daryti geriau už kitus.

Labai greitai pradėsite atplėšinėti laiką nuo savęs, nuo artimųjų žmonių ir nuo bendravimo su protingais, ir skirsite jį tiems, kas jo mažiausiai nusipelno - tik todėl, kad jie labiausiai jo prašo ir kaulija.

Tai, kad kvailiams labai norisi su jumis bendrauti, dar nereiškia, kad jūs turite sutikti: jei girtuoklis labai prašo sušelpti ir nupirkti jam bambalį, tai nereiškia, kad tokia labdara būtų tikslinga, protinga ar gera.

Kvailiai turi labai nekritišką požiūrį į savo pačių mintis. Dėdei Ryčiui, kuris per giminės iškilmes visada pasakoja tuos pačius anekdotus, atrodo, kad jis labai šmaikštus, nors jo anekdotai yra girdėti ir nejuokingi; jie patinka tik jam pačiam.

Nereikia mandagiai klausytis jo nesąmonių „kad neįsižeistų" - reikia jam pasakyti, kad užsikimštų, arba, geriausia, išvis nereikia būti giminės pobūvyje, iš kurio jums jokios naudos nei malonumo.

„Tai tau su mumis nesmagu?" - ne, teta, nesmagu. Su jumis nuobodu, nes jūs nuobodūs žmonės, ir juokai jūsų nejuokingi, ir kalbos jūsų nykios, ir mišrainė neskani. Ačiū, kad paklausėte. Žinoma, jūsų neims labiau mėgti už tokias šnekas, bet turėsite daugiau laiko sau.

5. Pamirškite žodį „pritapti".

Taip pat galite pamiršti žodį „integruotis", kuris dažniausiai reiškia. Jūs būsite niekam neįdomus, ypač protingiems žmonėms, jei būsite kaip visi.

Gal kažkam taip komfortiškiau - susilieji su mase ir tavęs nemato, ir greičiausiai niekas jūsų neužkabins ir nenuskriaus (nes daužo plaktuku per galvą tik išsikišusiai viniai), bet čia mes kalbame apie tuos, kurie nori, kad aplink juos būtų protingi.

Nepamirškite: kiekvieną protingą žmogų kas nors kada nors yra pavadinęs išsišokėliu, greičiausiai - daug kartų.

Jis yra sukėlęs kitiems pyktį ir pavydą ir jam yra siūlę „būk biškį paprastesnis", „nebūk mandras - apšiks gandras", ir apie jį greičiausiai kalbėjo, kad „labai daug stato iš savęs".

Ir apie jus taip kalbės, jei jums bent kas nors gyvenime seksis ar ką nors mokėsite daryti geriau už kitus. Nesirūpinkite, jūs ne politikas ir jums nereikia kvailių balsų ir jų pritarimo. Jums užteks protingų.

Protingi žmonės visada yra išsiskiriantys ir niekada nėra pritapę prie kitų. Jie niekada nėra masė. Kvailiai jums sakys: o tai jeigu visi bus protingi ir išskirtiniai, kas tada gatves šluos?

Nesirūpinkite, paprastiems darbams ir paprastiems užsiėmimams visada bus pakankamai žmonių, kuriems taip gyventi lengviau.

Tik kvailiai visada galvoja, kad visi gali būti vienodi ir lygūs. Vienodumas yra idealas tiems, kas bijo išsiskirti, nes neturi kuo išsiskirti ir neturi, ką parodyti.