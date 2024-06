Užkalnis įniršęs. Patys ir valgykit šaltibarščius ir blynus už tokią kainą

Padavėjų taip trūksta, kad per vasaros mėnesį be laisvadienių pajūryje ariantys, patyrę ir stiprūs salės darbuotojai užsidirba ir šešis, ir septynis tūkstančius eurų (nesvajokite apie tokias pajamas: jei jūs turite tiek patirties ir galite patraukti tokį krūvį, tai apie jus restoranai jau žino), be to, po to mėnesio turi tokius blauzdų raumenis, kad gali fotografuotis reklamoms.