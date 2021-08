Dar yra milijonas startuolių, iš kurių 999 tūkstančiai mirs po pusantrų metų. Visumoje, LinkedIN varo į neviltį ir sukelia daugiau depresijos nei kiti socialiniai tinklai kartu sudėjus. Netikras šypsenas ir suvaidintą laimę Instagrame dar galima toleruoti. Bet kad žmogui patinka jo darbas – to jau per daug. Visi labai laimingi. Visiems sekasi. Šypsenos. Turtai. Šviesi dabartis. Šviesesnis rytojus.

Dar ten yra labai daug visokių įkvepiančių istorijų, tikrų ir netikrų citatų, vienodų nuotraukų, kuriose modeliai į priekį atkiša vieną petį ir būtinai sukryžiuoja rankas gynybinėje pozicijoje. Beje, jei jūs samdote, nereikėtų tų rankų ištiesti ir išskleisti, o ne sukryžiuoti? Juk samdote. Kvieskite žmones apsikabinti. Kas jums negerai?

Visiems ten sekasi, visi ten svarbūs, kompetentingi, patyrę, ryžtingi, ambicingi. Ir dar analfabetai. Kiekvieną dieną LinkedIN’o žvaigždės mums įrodo, kad iš esmės rašyti mokėti nereikia. Štai keli pavyzdžiai.

Vienoje bendrovėje dirba Katia, kuri kviečia versti „kalnūs“ drauge. Jai galimai patinka „Radistai“, kas savaime gal ir nėra keista, todėl ji vietoj rinkodarininkų ieško „rinkodaristų“. Bet galbūt jai patinka alpinistai. Todėl „rinkodaristai“. Bet alpinistai kalnų neverčia. Jie į juos kopia. Aš eičiau dar giliau į mišką. Ieškočiau „rinkodaristų“.

Kitame skelbime ieško verslo kontrolieriaus. Geriau būtų „a very important position in the finance team“. Bet neparašyti „a“ šioje vietoje nėra taip blogai, kaip bandyti versti „kalnūs“ su kitais „rinkodaristais“.

Viena darbuotoja tapus Konkurencijos tarybos nare sveikinama taip pat tekste su klaidomis. Anglų versija vėl neblizga. Būtų buvę neblogai išversti „Konkurencijos taryba“ (pvz. “The Competition Council”). Taip pat „from“ nelabai tinka, nes šiuo atveju galima pagalvoti, kad ji perima pareigas iš „rugsėjo 10 dienos“, kuri šias pareigas ėjo iki šiol. Įrašęs „on“, autorius nepaliktų abejonių skaitytojui. Dabar gi galima pagalvoti, jog išties mistinė rugsėjo 10-oji draudžiamuosius susitarimus nagrinėjo. Kita vertus, jei iš tiesų rugsėjo 10-oji nagrinėjo tuos susitarimus… tuomet išties geriau tegul juos nagrinėja nauja darbuotoja. Dar yra variantas „starting from“. Tačiau jei galima kažką pasakyti vienu žodžiu, sakykime tai vienu žodžiu, ne keliais. Vis dėlto ne kursinį darbą VU rašome.

LinkedIN – kaip niekas kitas – įrodo, kad karjerai šiais laikais ne tik nereikia proto ar išsilavinimo. Nereikia net bazinio gebėjimo rašyti.

Kam reikia? Vis tiek visi suprantame, kad daugelyje Lietuvos įmonių vyrauja Jasikevičiaus leksika, ne solidi lietuvių kalba. Tad egzaminuoti reikia ne tik nosines ir kirčiuotes, bet ir tinkamą keiksmažodžių panaudojimą.

Tokių grammbarrassmentų (vert. svetima gramatinė gėda) LinkedIN’e yra labai daug. Juos padaro visi: nuo paprastų vadybininkų iki turtingiausių lietuvių sąrašų viršūnių pažibų bei jų atžalų. Aš tiesiog jų grammbarrasmentų neįdėjau, nes nenoriu susipykti.

Tokių grammbarrassmentų (vert. svetima gramatinė gėda) LinkedIN’e yra labai daug. Juos padaro visi: nuo paprastų vadybininkų iki turtingiausių lietuvių sąrašų viršūnių pažibų bei jų atžalų. Aš tiesiog jų grammbarrasmentų neįdėjau, nes nenoriu susipykti. Grammbarrassmentas yra tikriausiai vienintelis dalykas, prieš kurį mūsų šalyje visi be išimties yra lygūs. Grammbarrasmentui nesvarbu, kas esi.

Visa tai – geros naujienos moksleiviams ir abiturientams. Kaip ne kartą minėjau anksčiau, pirmūnų gyvenime laukia sunki dalia. Kaip matome iš aukščiau pateiktų pavyzdžių, vargti mokyklos suole nebūtina.

Bet vis dėlto pasvajokime. Akimirkai įsivaizduokime, kad LinkedIN’o aktyvistams pradeda rūpėti gramatika. Akimirkai naiviai įsivaizduokime, kad geriausios bendrovės savo gretose nori turėti gabiausius abiturientus, netgi tokius, kurie moka rašyti.

Ar tai galimybė nišinėms komunikacijos bendrovėms arba anglų filologiją baigusiems žmonėms įkurti įrašų redagavimo startuolį?

Ar tai galimybė nišinėms komunikacijos bendrovėms arba anglų filologiją baigusiems žmonėms įkurti įrašų redagavimo startuolį?

Ar tai bus tas PaaS/SaaS startuolis, kuris pardavinės metines prenumeratas bendrovėms ir/arba viešiems asmenims ir dar ims papildomą mokestį už kiekvieną redaguotą įrašą, žodį ar net raidę? Ar tai bus tas technologijų gigantas, kuris iš tikrųjų bus viso labo internetinis puslapis, kurio „kitame gale“ sėdės VU baigusi filologė Ieva ir redaguos įrašus su – pabrėžiu – tyčiniu uždelsimu, tik tam, kad parodytų (imituotų) didesnę vertę? Tas uždelsimas, beje, galimai bus viena tų technologinių inovacijų, kuri reikšmingai padidins šio startuolio vertę. Kodėl? Todėl, kad Ieva dažnai pamirš uždelsti redagavimo procedūrą ir todėl reikės tą uždelsimą suprogramuoti.

Ar visa tai leis Lietuvoje turėti dar vieną vienaragį? O gal net… visą briedį? Nežinau. Aš tik beraštis lenkas. Tuteišas.