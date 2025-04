Tomas Kačerauskas. Kaip leisti knygą – garsioje leidykloje ar pačiam?

Tiesa, nutinka, kad užsienio leidyklos pačios kreipiasi prašydamos padovanoti autoriaus teises leisti knygą užsienio kalba. Man taip nutiko su knyga „Kūrybos visuomenė“, kurios įsigeidė viena didelės tolimos šalies leidykla. Tiesa, ši knyga jau buvo pasirodžiusi anglų ir vokiečių kalbomis. Tokiu atveju siūlyčiau nesikuklinti ir prašyti kuo daugiau: jei tavęs geidžia, galima pakelti kainą. Kad taip nutiktų, reikia nemažai dirbti. Mano atveju, prie to prisidėjo paskaitos užsienyje ir straipsniai tarptautiniuose mokslo žurnaluose su aukštu reitingu (viršutinėse kvartilėse). Apskritai leidžiant mokslines (mano atveju, filosofines) knygas galima tikėtis nebent netiesioginių išmokų, t. y. per taškus, kuriuos universitetai skiria už vadinamąją mokslinę produkciją. Paprastai taškai susieti su atlyginimu ir pareigomis: per kadenciją profesorius turi daugiau paskelbti už docentą, o šis – daugiau už asistentą. Jei tau nepatinka rašyti mokslinių straipsnių ir monografijų, verčiau neik į universitetą dėstyti. Kitaip būsi nuskriaustas finansiškai.