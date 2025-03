Tomas Janonis. Žemaitaitis nusitaikė į mūsų miškus: pasėsime daugybę Gulbinų kvartalų

Palei R. Žemaitaičio dūdelę ėmė šokti ir jo pastatytas aplinkos ministras Povilas Poderskis. Manau, kad jis ir pats nelabai supranta, kokią Pandoros skrynią ruošiasi atverti. Iš pradžių jis aiškino, kad jei miškuose leistume statyti namelius ir jei juos savininkai galėtų nuomoti, tuomet jie iš to gautų pajamų ir dėl to mūsų šalyje būtų galima mažiau miško kirsti. Tačiau iš ministro lyg ir nesigirdi, kad būtų įvedami kokie nors papildomi ribojimai kirsti mišką. Taigi, viskas panašėja į tai, kad miškai bus kertami taip kaip buvo kertami iki šiol ir dar papildomai juos bus galima apstatyti nameliais. Tikra dovana miško savininkams. Bet kas iš to mūsų visuomenei, kuri ramybę randa miškuose?