„Titaniko“ istorija: akimirka, kai viskas tapo aišku

Plaukdamas 21 mazgo (38,9 km/val.) greičiu, laivas 457 m būtų nuplaukęs per 37 sekundes. Artėjant prie ledkalnio, imtas keisti kursas, bet pats laivas buvo beveik 269 m ilgio. Jis pakrypo 22,5 laipsnio į kairę ir iš pradžių atrodė, kad tiesiog praplauks pro šalį, bet dešiniajame šone pasigirdo gremžimas ir džeržgimas. Visame laive pasijuto nedidelė atatranka. Ir vėl reaguota labai greitai. Varikliai dabar veikė visu greičiu atbuline eiga, W. Murdochas įsakė „Į kairę iki galo“, kad laivagalis nutoltų nuo ledkalnio, tada nubėgo prie svirties, kuri uždarytų vandeniui nepralaidžias duris apatiniame denyje. Fiksuotas laikas – 23.40 val.

Įvykiai buvo patvirtinti ištyrus pačias nuolaužas, tačiau liko vienas neatsakytas klausimas, kokia buvo ledkalnio forma po vandeniu. Per mažiau nei 10 sekundžių atsikišusi ledkalnio dalis ar dalys dešiniajame laivo šone padarė daug proplėšų – neperskrodė plieninių plokščių, bet kelias įlenkė ir iššoko kniedės, plokštės prasiskyrė bent penkiose vietose ir pro plyšius ėmė plūsti vanduo. Išlaužos nebuvo didelės, bet paveikė penkis atskirus skyrius: A, B, C, D ir E. Per visus ėmė plūsti vanduo, ypač greitai jis plūdo į šeštąją katilinę. Ten proplėša buvo siaura, bet 13,7 m ilgio ir nusitęsė nuo pertvaros E iki tuščio penktosios katilinės anglių bunkerio dešiniajame šone.