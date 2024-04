Skirmantas Bikelis. Ribotas kanapių legalizavimas apsaugos vokiečių vaikus? Kaip?

Ne paslaptis, kad dalis vaikų parūko kanapių nepaisant to, kad jos uždraustos baudžiamaisiais įstatymais. Lietuvoje 2019 metais atliktoje 15–16 metų vaikų apklausoje 18 proc. pasisakė bent kartą gyvenime pabandę kanapių dūmo. Vokietijoje per pastarąjį dešimtmetį dvigubai padaugėjo 12–17 metų vaikų, per paskutinius 12 mėnesių iki apklausos pavartojusių kanapių. Ir kaip manote, ką jie išbandė – švarią ar „gatvinę“ kanapę? Kai kanapė kriminalizuota, vaikams pasiekiama tik „gatvinė“. Kad ir koks griežtas baudžiamasis įstatymas būtų, dalis vaikų jos susiras ir dar gana lengvai. Jei šalyje yra legalių, kontroliuojamų ir atitinkamai – švarių kanapių, atsiranda tikimybė, kad smalsaujantys ir draudimų nepaisantys vaikai išbandys švarią, o ne nežinia kaip laikytą, pelėsiais užterštą ar net pavojingais chemikalais supurkštą kanapę. Nuo švarios kanapės dar niekas niekada nemirė (žinoma, ir sveikesnis nepasidarė). O „gatvinės“, galbūt chemikalais nupurkštos, kanapės rūkymas yra savotiška loterija, kurioje galima „išlošti“ labai kvailų ir liūdnų „prizų“. Tie vaikai, kurie niekad nebandys jokių kanapių, yra šaunuoliai. Bet atsakingai valstybiškai mąstantiems galvą skauda ne dėl jų, o dėl tų, kurie negali atsispirti norui išbandyti draudžiamą „vaisių“, šiuo atveju – žolę.