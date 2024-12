Sekmadienio Evangelija. Vilties malonė

Evangelistas Lukas pasakojime apie dykumą įterpia to meto istorinį kontekstą. Jis mini didžiąsias to meto asmenybes: imperatorių Tiberijų, valdytoją Poncijų Pilotą, karalių Erodą ir kitus politinius lyderius, paskui pamini ir religinius lyderius – Jeruzalės šventyklos vyriausiuosius kunigus. Po to jis skelbia: „Pasigirdo Viešpaties žodis Zacharijo sūnui Jonui dykumoje“ (Lk 3, 2).