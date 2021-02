Užsikrėtusiųjų skaičiai po truputį mažėja, bet pažanga tokia trapi, kad sprendimus priimantys Vyriausybės vadovai ir juos konsultuojantys ekspertai bijo per anksti atlaisvinti suvaržymus ir po mėnesio sulaukti trečiosios susirgimų bangos.

„Karantino atlaisvinimai kiekvieną kartą turi būti labai užvėlinti ir labai nedideli. Tai vienintelis būdas išvengti tų pasikartojančių bangų", – teigia COVID-19 duomenis analizuojantis tinklaraštininkas ir informacinių karų ekspertas Ričardas Savukynas. Jo teigimu, per greiti ir per stiprūs atlaisvinimai „yra spąstai, nes per didelių atlaisvinimų prastas poveikis pasimato labai negreitai“.

Spaudimas greičiau viską atlaisvinti darosi panašus į riedantį nuo stataus kalno šlapio sniego kamuolį. Pakako, kad Vyriausybė pagailėjo slidinėjimo centrų, antrus metus iš eilės galėjusių likti be pajamų, nes pernai nebuvo sniego, o šiemet teko užsidaryti dar iki jam iškrintant, drauge su kitų rūšių pramogų organizatoriais. Dabar turbūt jau gailisi, nes paskui slidininkus į laisvę veržiasi kirpėjai ir batų pardavėjai, pavargę nuo savo vaikų buvimo namuose tėvai ir net nuobodžiaujantys pensininkai.



R. Sadauskas-Kvietkevičius „Būtume žinoję, kad taip bus, gal būtume ir pasiskiepiję“, – piktinosi mokytojai. O nuosavo proto neužtenka suprasti, kad tik skiepai gali apsaugoti nuo viruso plitimo mokyklose, vos tik jos bus atidarytos?



Būtų baisiai šaunu Vyriausybės nariams iš anksto susitarti nežadinti visuomenei nepagrįstų lūkesčių, kad jau tuoj bus atlaisvinti karantino suvaržymai, jeigu iš tikrųjų dar nėra visiškai įsitikinę, ar jau atėjo laikas tai daryti. O dabar visi trepsi, tarsi alaus šventės eilėje prie tualeto. Pirmosiomis naujos vyriausybės formavimo savaitėmis šita valdančioji dauguma demonstravo gebėjimą šnekėti vienu balsu, aiškiai ir paprastai. Nesugadinkit visko tokiu turgaus erzeliu, kokį girdėjome pastarąją savaitę. Žmonėms reikia aiškių ir paprastų atsakymų trumpais sakiniais, kada ir kas bus keičiama, be jokių lygčių su trimis nežinomaisiais.

Net jeigu TS-LKD ir abiejų liberalių partijų politikai įsivaizduoja, kad jų rinkėjai yra išsilavinęs didmiesčių elitas, kalbėjimas ilgesniais negu 3-4 žodžių sakiniais jau sukelia problemų. Trečdalis Lietuvos išvis nieko nesupranta, o dar vienas trečdalis išvadas daro nugirdę pusę sakinio arba perskaitę antraštes naujienų portaluose.

Antraštės kuriamos taip, kad jums norėtųsi atsiversti straipsnį ir bent jau pradėti jį skaityti. Jos niekada nesuteikia pilno vaizdo, kas iš tikrųjų nutiko, todėl vien jas skaitantis žmogus yra vaikštanti klaidingų įsitikinimų ir nepagrįstų lūkesčių saugykla. Pastarieji plinta greičiau už bet kokį virusą ir galiausiai pradeda lemti klaidingus suklaidintos visuomenės spaudimo neatlaikančios valdžios sprendimus.

Net ir mokytojai, iš kurių kažkodėl vis dar tikimės bent šiokių tokių gebėjimų orientuotis aplinkoje, kartais nuvilia taip, jog imu galvoti, kad nuotolinio mokymo metai, kai vaikai iš arti jų nematė, bus geriausia koronaviruso dovana jaunajai kartai. Ypač tų Kauno pedagogų, kurie atsisakė skiepų nuo koronaviruso, o dabar skundžiasi nesitikėję, kad privalės kas 7–10 dienų atlikti PGR tyrimą arba išvis negalės artintis prie vaikų.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir taip su jumis elgiasi kaip su specialių poreikių vaikais, leisdama išsisukti nuo skiepų, bet bent jau pasitikrinti, ar nenešiojate užkrato. Juk būtent nuo tada, kai rudenį atsidarė mokyklos, šalyje prasidėjo didysis antrosios koronaviruso bangos užkrato šuolis.

Atsisakymas skiepytis ir kvaili plepalai apie esą per greitai sukurtą vakciną bei tariamai nežinomą jos šalutinį poveikį, jau nekalbant apie tikėjimą sąmokslo teorijomis apie skiepuose esančius 5G mikročipus, yra aiškus įrodymas, kad žmogus negali būti įleistas ne tik pamokų vesti, bet ir mokyklos teritorijoje sniegą kasti. O jo pedagoginių mokslų diplomą su visais kvalifikacijos kėlimo kursų baigimo pažymėjimais laikas paskelbti negaliojančiu ir sukarpyti sodininko žirklėmis.

Net jeigu skiepų gausime tiek daug, kad išsipildys prezidento Gitano Nausėdos svajonė apie kolektyvinį imunitetą iki Mindaugo karūnavimo dienos, vėlyvą pavasarį dar turėsime trečiąją užsikrėtimų bangą. Ne todėl, kad antrąją bangą sėkmingai suvaldę Ingrida Šimonytė ir Arūnas Dulkys pridarys kokių nors lemtingų klaidų. Tiesiog suveiks tas pats užspaustos spyruoklės mechanizmas, kuris suveikė vasarą – vos tik karantino draudimus pakeičia švelnesnės rekomendacijos, mes išvis užmirštame apie viruso grėsmę ir skubame atsigriebti už prarastą laiką. Todėl trečioji banga neišvengiama, ir jau dabar reikėtų planuoti valstybės bei namų ūkių biudžetų išlaidas dar vienam griežtam karantinui.