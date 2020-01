Juk parašyta Evangelijoje pagal Matą: „Ten bus verksmas ir dantų griežimas“. Gal ir ne apie vairuotojų feisbuko grupes evangelistas rašė, bet joms irgi tinka. Ir viskas tik dėl to, kad policija pagaliau ėmėsi daryti tai, į ką daugmaž atlaidžiai žiūrėjo tris laisvos Lietuvos dešimtmečius – bausti už greičio viršijimą.

Anksčiau naudoti stacionarūs greičio matuokliai, vairuotojų praminti „inkilais“, buvo tikrų tikriausias pasityčiojimas iš pačios greičio kontrolės idėjos. Prieš kiekvieną iš jų buvo pastatytas kelio ženklas, įspėjantis, kad čia galite būti nufotografuotas. Todėl bet kuris vakar vairavimo egzaminą išlaikęs piemuo su žaliu lapu ant surūdijusios BMW bagažinės užmiesčio kelyje spaudė akseleratorių iki dugno, o pamatęs įspėjantį apie greičio kontrolę ženklą, pro jį pravažiuodavo neviršydamas maksimalaus leistino greičio. Jei tik anksčiau nepasitaikydavo autobusų stotelės, kurią prigimtis šaukia nušluoti nuo žemės paviršiaus.

Pirmieji 37 greičio matuokliai – tik pradžia. Į juos investuotas milijonas atsipirks labai greitai, pastačius tokius prietaisus judriose gatvėse, kur automobilių srautas juda trečdaliu ar net perpus greičiau už leistiną greitį. O tada „trikojų“ atsiras šimtai, tarsi Žemę užgrobusių ateivių Steveno Spielbergo „Pasaulių kare“ pagal Herbertą Wellsą.



R. Sadauskas-Kvietkevičius Totali greičio kontrolė padės pasiekti tai, ko politikai nedrįso padaryti automobilių taršos mokesčiu – paskatins rinktis ekonomiškesnes transporto priemones, deginančias mažiau kuro ir lėčiau žudančias planetą anglies dvideginio emisijomis.



Kai per mėnesį gausite 15 – 20 baudų po 120 – 230 eurų ir teks ieškotis „Dieduko paskolos“ su 500 proc. metinių palūkanų, akseleratorių spaudžianti koja kaip mat pasidarys lengvesnė. Juk tikslas yra ne surinkti pinigus į valstybės biudžetą, o pagaliau išmokyti jus vairuoti pagal Kelių eismo taisykles – lėtai ir neagresyviai, kaip pensinio amžiaus Estijos namų šeimininkės.

Iš pirmo žvilgsnio visai padorus žmogus, padedantis kaimynei perkelti kūdikio vežimėlį per tris laiptelius, aukojantis 2 proc. Gyventojų pajamų mokesčio benamių šunų prieglaudai ir slaviškai nesikeikiantis prie viršininko bei uošvės, persimaino tarsi Pelenė po 12-o laikrodžio dūžio, vos tik atsisėda į automobilio vairuotojo vietą. Kiekviena atkarpa nuo vieno šviesoforo iki kito – drag lenktynių trasa. Kiekvienas eismo dalyvis gretimoje juostoje – zoomorfinė būtybė, kurią reikia pamokyti ir parodyti jos vietą. Civilizuotas europietis, rūšiuojantis atliekas ir laikinantis degančių Australijos miškų vaizdus, kaip Šiaurės Kaukazo džigitas įrodinėja kelyje savo statusą.

Kadangi anksčiau už jus žinojau, ką planuoja policija, dar prieš metus, rinkdamasis naują automobilį, nesidairiau į senus, bet galingus. 0,9 litro darbinio tūrio benzininis variklis – pats tas ramiam važinėjimui. Sakot, netraukia? Palaukit, tuoj tą norą vaidinti lenktynininkus iš jūsų per mėnesį išpurtys drauge su metų algą viršijančia baudų sąskaita. Važiuojate paskui 60 km per valandą vos išstenantį sunkvežimį su dviem priekabom vingiuotu keliu iš Prienų į Kauną, kur leistinas greitis apribotas iki 70, ir nesinervinkite. Iššoksite lenkti per ištisinę liniją, o čia tik blykst „trikojis“, ir atsisveikinsite su vairuotojo pažymėjimu.

Pamažu išmoksime planuoti gyvenimą taip, kad visur suspėtumėm nesidraskydami kelyje.

Agresyvus vairavimas taps blogo tono požymiu, o bendro naudojimo keliai – ne vieta kompensuoti savo nugeibusį vyriškumą. Ir jei kažkam toks pasaulis, tarsi atšildytam XX a. policininkui, filme „Visa griaunantis“ suvaidintam Sylvesterio Stallones, atrodys ne mielas, per atostogas galės automobiliu pakeliauti po Rusiją ar kitas neišsivysčiusias šalis, kur keliuose dar žudomasi pagal paprotinę teisę, o ne eismo taisykles.