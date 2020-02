Kultinė frazė „Seniai karo nebuvo“ lydėjo mus visus 2019 m. Prisiprašėm, dabar jau yra. Na, ne visai karas, bet, jei jau Ekstremalių situacijų operacijų centras žada oro uostuose dislokuoti kariuomenę, o valstybės vadovų kalbos prasideda raginimais nepanikuoti, tai drąsiai galima pavadinti didžiausiu iššūkiu, ištikusiu mus po 2008 m. pasaulinės finansų krizės.

Mačiau vaizdo įrašus, kaip atrodo panika, kai artinantis meteorologų prognozuotam eiliniam uraganui amerikiečiai vartydami prekystalius šluoja iš parduotuvių geriamo vandens butelius ir konservuotas pupeles. Pas mus nieko panašaus į paniką nebuvo ir nebus. Žmonės, daugiausia vyresnio amžiaus, prisipirko po kelis kilogramus kruopų, makaronų, aliejaus, mėsos ir žuvies konservų, tarsi aukotų kokiam „Maisto bankui“. Tik tas bankas kelis artimiausius mėnesius bus saugomas juodai dienai jų namuose.

Toks elgesys yra visiškai racionalus, nes išplitus virusui jų aplinkoje ir vietovę paskelbus kokia nors karantino zona kiekvienas išėjimas iš namų kels papildomą riziką. Jauniems ir sveikiems galima ir pažaisti rusišką ruletę su likimu, nes net ir užsikrėtę jie gali nepajusti ligos simptomų. Jei amžiaus grupėje iki 50 metų miršta mažiau kaip pusė procento koronavirusu sergančių asmenų, tai tarp 70-mečių mirtingumas padidėja iki 8 proc., o sulaukus 80-ies tikimybė neišgyventi siekia net 14,8 proc.

Saviizoliacija kurį laiką visiškai neišeinant iš namų ir nekontaktuojant su kitais žmonėmis, virusui įsisiautėjus, išgelbėtų ne vieną senolį ar silpnesnės sveikatos jaunuolį. Padėtų ir kitiems, bet tik nedaugelis darbų gali būti atliekami nuotoliniu būdu iš namų – nei prekybos centrų kasininkės, nei autobusų vairuotojai, nei Seimo nariai tokios galimybės neturės. O galbūt, kaip svajoja filosofas Slavojus Žižekas, „verta tikėtis vienos nenuspėjamų koronaviruso karantino Kinijos miestuose pasekmių, kai dalis žmonių, pasitelkę mirusį laiką, išsilaisvins iš beprotiško ritmo ir permąstys savo padėties (be)prasmybę“.

Bet gal geriau grįžkim nuo prasmės paieškų prie kruopų. Grikių, avižų, ryžių ar kelių javų rūšių mišinių košės – vienas naudingiausių ir maistingiausių produktų. Ne be reikalo Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja vaikams 3-4 kartus per dieną duoti viso grūdo dalių košės arba duonos, o vyresniame amžiuje, ypač sėdint prieš televizorių ir stebint, kuo baigsis epidemija, daug skaidulų turinčios košės padės išvengti hemorojaus. Kas jau kas, o mūsų pensininkai tai tikrai žino – jiems daktaras Unikauskas per televizorių sakė. O feisbuke didžiąją gyvenimo dalį prasėdinti karta sužinos nė nesulaukusi pensijos.

Galų gale, jei neatsispyrę minios spaudimui kruopų prisipirksite gerokai per daug, ir jų galiojimo terminai baigsis, galėsite padovanoti mano vištoms. Kas atveš į Šadžiūnus pilną bagažinę, gaus dovanų 10 kaimiškų kiaušinių.

„Kaip jūs drįstat kaltinti tamsumu kartą, kuri prisimena pokarį, išgyveno ne tik Černobylio katastrofą, bet ir 4 pinigų keitimo reformas, sekundžių tipo bankų žlugimą ir kelias ekonomines krizes. Ir visuomet, visuomet girdėdavo valdžią meluojant“, – klausia menininkė Vilma Fiokla Kiurė.

Reikia būti visišku Skverneliu, kad nesuprastum, kodėl piliečiai nepasitiki oficialiai skelbiama informacija. Kas gali grėsmės akivaizdoje pasitikėti „žodžio žmonėmis“, kurie ir neekstremaliomis aplinkybėmis primelavo mums tiek, kad net sunku suskaičiuoti. Pradedant komišku premjero namo pardavimu tiesioginiame eteryje Valentinui Mazuroniui, pažadu atsistatydinti po nesėkmingų prezidento rinkimų ir baigiant VTEK dar tebetiriama keliuko asfaltavimo istorija.

Būtent todėl piliečiai iš valstybės vadovų turėtų kasdien reikalauti ypatingo skaidrumo ir sąžiningumo, kad ištikus išbandymams galėtų jais tikėti ir pasitikėti. Jei per koronaviruso krizę Lietuvoje kažkuriuo metu kils panika, tai dėl jos bus kaltos ne priešiškų valstybių tarnybos, liaudies tamsumas ar piktavalė opozicija, o tik valdančiosios daugumos lyderių nesugebėjimas per visą buvimo valdžioje laikotarpį pelnyti tą pasitikėjimą. Nes klounas, užsivilkęs baltą chalatą, vis tiek kelia publikai tik juoką, o ne tikėjimą, kad tuoj visus išgydys.