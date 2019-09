Kažkada, kai pati buvau pradinukė, Vytautas Landsbergis naikino Sovietų Sąjungą, o mano mama laikraštyje perskaitė apie ozono skylę – esą pro ją praeinantys kenksmingi saulės spinduliai gali paveikti žmones.

Ar ne keista, kad motinų praregėjimas apie kabančią didžiulę ertmę atmosferos lukšte atėjo būtent tuomet, kai klanai kikeno, o kūjis gerovės ardytojų delnuose, griovė ir daužė ką Tarybų Lietuvos garbės lentų herojai per dešimt penkmečio planų rūpestingai pastatė?

Paskutinę 1993-ųjų rugpjūčio dieną dar ilsėjomės kaime. „Rita, jeigu bėgsi į lauką būtinai užsidėk kepurę“, – pasakė mama ir padavė kareivišką pilotę su žvaigžde. Ozono skylė tuo metu jau vešėjo ir kenkė, ir be kepurės lengvai galėjai gauti saulės smūgį ar net nuplikti. Tomis paskutinėmis valandomis, kada iš Šiaurės miestelio kareivinių Landsbergių klanas už rankų išvedė paskutinį Rusijos kareivį, sėdėjome prie kaimiško medinio stalo.

„Ačiū dievui. Pagaliau išsinešdino“,– pasakė miško brolio sesuo, pagarsindama smetonišką radijo imtuvą.

„Yra dėl ko šiandien pakelti tostą“, – pridūrė skatindamas buitinį alkoholizmą ir keistai išsišiepęs jos sūnus. Mat anksčiau, prie ruso, Lietuvoje niekas nevartojo alkoholio. Bet žmonės nenumanė, jog po daugelio metų būsime pripažinti labiausiai geriančia tauta planetoje, ir prie mokyklų pardavinėdami alkoholį tik rugsėjo antrą dieną, stengsimės su tuo kovoti visomis išgalėmis.

Ši tostų pakėlimo daugumoje Lietuvos namų ceremonija, išvedus Rusijos kariuomenę, turėjo labai daug lemiamos reikšmės ir kaimo alkoholizmui, ir ozono skylės atsiradimui. Mano patirtis rodo, kad sužlugdžius sistemą, kurioje viskas sukurta kokybiškam gyvenimui ir žmonėms, dauguma puolė sielvartauti ir dėl to prasigėrė. Kas gali nepasiilgti laikų, kai visi buvo liekni ir valdžia saugojo lietuvius nuo nutukimo?

Kad vaikai būtų sveiki, konservuotus žirnelius ir majonezą komunistinės santvarkos šviesuoliai aukodamiesi patys suvalgydavo ir nesveiki produktai net neatsidurdavo bendrose parduotuvėse. Be to, norint įsigyti kasdienio maisto, prieš tai reikėdavo pasportuoti eilėje mažiausiai porą valandų. O ir kolūkiai, pašaro be E gamybos šventovės, dėl klano veiksmų subyrėjo ir išnyko ne tik pas mus, bet ir Rusijoje, kas paaiškina toli siekiančią Landsbergių ranką ir norą pakenkti tarybų valdžiai, besirūpinusiai visuomenės sveikata.

Gyvenimas ilgainiui tapo pilkas, niūrus, kaip dainoje apie klouną iš kurio juokėsi. Buvusios fermų melžėjos, motinos herojės atsisakė užsiiminėti seksu su traktorininkais ir gimdyti, todėl kaimuose užsidarė mokyklos. Juk Sovietų Sąjungoje kas antras Lenino idealais ugdytas moksleivis skindavo laurus tarptautinėse mokslo olimpiadose. Šviesius ir protingus žmones palaikęs kilmingo kelmučių kraujo turėjęs Leninas ir jo pasekėjai įvedė visuotinį privalomą mokslą, o V. Landsbergis – sunaikino. Išėmė kūjį iš herbo ir juo tą mokslą sugriovė.

Iš Lietuvos išvykus paskutiniams kariniams daliniams, neatsiklausę nei manęs, nei mano vyro Ivano, lansbergininkai sumanė, kad šaliai reikia įstoti į NATO. Danguje pradėjo dėtis nematyti reiškiniai ir mes supratome, jog tai susiję. Dar keistesni dalykai pradėjo vykti jau išvykus paskutiniam traukiniui su tarybine karine technika – virš galvos kaip vanagai pradėjo suktis NATO lėktuvai, kurie sparnais bei propeleriais pradūrė ir ištampė ozono skylę, todėl buvimas ant saulės tapo kenksmingesnis nei bet kada anksčiau.

Kadangi M. Gorbačiovas tuo metu buvo šalies vadovas šiek tiek už paprastus žmones aukštesnis, pačią didžiausią apšvitą jis pasiaukojęs ir gavo – galima demonstruoti jį kaip pavyzdį pasakojant apie neigiamą NATO lėktuvų poveikį. Pažeistos atmosferos jau niekas nebesuremontuos, ozono skylės neužlopys.

Kuomet virš mano namų praskrenda NATO lėktuvas, danguje išryškėja chemtreilo šliūžė ir į kiemą ima kristi negyvos musės. O ir paukščių danguje vis mažiau – erelius išstūmė invazinė kregždžių rūšis, radioaktyvių vabzdžių nelesanti.

Kaip matote, mes stengiamės padėti žmonėms ir jiems suteikti teisingą informaciją apie politiką, istoriją, grėsmes, kasdienius įvykius. Tad, gal be reikalo niekas mūsų neklauso ir juokdamiesi iš patikrintos informacijos vadina vatnikais?

Rita Lebedeva yra autoriaus pseudonimas.