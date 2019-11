Pinigu baus tuos, kurie įsigis naujus, tėviškės miškelių ir gojų neteršiančius automobilius. Tuo pat metu tėviškai globos visus, kurių vienas raritetas dūmija už dešimt naujų ratų.

Viskas tik dėl sveikatos. Persikėlei gyventi į naują trobą? Registracijos mokestis. Indaujos, sekcijos, močiutės skrynios, sofos ar vietoj jos nusipirktos „Ikea“ lovelės ant kupros į kitą vietą nenusineši. Veždamas mašina terši tėviškės miškelius ir gojus.

Gavai pelningesnį darbą? Gersi, valgysi ir unitazu naudosies dažniau. Registracijos mokestis. Išsiskyrei su buvusiąja (buvusiuoju)? Registracijos mokestis. Turtų dalybos ir persikraustymai teršia tėviškės miškelius, gojus ir klonius. Kaip Danijoje, kur, kaip teisingai kažkada išvedė Kultūros komiteto Pirminykas, dėl to nebeliko gandrų.

Rimvydas Valatka Viskas tik dėl sveikatos. Persikėlei gyventi į naują trobą? Registracijos mokestis. Indaujos, sekcijos, močiutės skrynios, sofos ar vietoj jos nusipirktos „Ikea“ lovelės į kitą vietą ant kupros nenusineši. Veždamas mašina terši tėviškės miškelius ir gojus.

Atėjai į barą, teatrą ar Mamontovo koncertą? Registracijos mokestis. Ypač į Mamontovą. Užsukai į gelžkelio ar autobusų stotį, oro uostą? Registracijos mokestis. Grįžti namo per Lazdijų, Šeštokų, Būtingės ir kitus Latvijos pasienio punktus? Ploji grįžimo registracijos mokestį kaip didelis. Bus toks kaip ir Lenkijos (Latvijos) krautuvių mokestis.

Viskas tik dėl sveikatos. Karbauskis su koloradkę nešiojančiu biču apmokestins bankų pasyvų ir aktyvų sumą, kuri, tiesa, išeina lygi nuliui, kaip išaiškino buvęs Gariūnų spekuliantas.

O jei manote, kad lietuvių sveikatą nuodija nešvari rusiška salietra ar glifosatas, kurį kaip savo akį saugo Seimo žalvalstiečiai, tai gyvenate klaidoje. Lietuvoj sveikatą nuodija tik opozicija.

„Visa kita yra bendras kenkimas. Pasirinktas toks keistas metodas kurti mitą apie Karabasą – tai yra tikriausiai personažas, kuris į mane panašus. Atitinkamai koks jisai baisus, kaip jis kenkia valstybei“, naujoje LRT laidoje „Kas geresnio, Kultūros komiteto Pirmininke?“, labai teisingai ir drauge graudžiai pastebėjo pats Kultūros komiteto Pirminykas.

Žinių radijo laidoje Pirminykas žvelgė giliau.

Į Seimo valdybą taikantis patekti „Agrokoncerno“ valdybos pirmininkas pagal pagrindines pajamas ir Seimo komiteto Pirminykas pagal pagalbines perrėžė tylą atskleisdamas kraupų faktą, kad opozicijos kritika ir įsivyravęs tautos nuteikinėjimas prieš jį ne tik neleidžia džiaugtis gerėjančiu gyvenimu šalyje, bet dar ir suėdė premjero sveikatą: „Skvernelis neatlaikė, jo organizmas neatlaikė tokio spaudimo.“

Rimvydas Valatka Pagalvokite patys: ar galėtų Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas šitaip ant juoko, be dūmų ir chemikalijų poveikio jo organizmui, kalbėti į mikrofoną apie automobilių ir autobusų fabrikus Lietuvoje? Ar galėtų Seimo valstietija, būdama nepaveikto proto, siūlyti įvesti automobilių registracijos mokestį vietoj ES reikalaujamo automobilių taršos mokesčio?

Tai, kad valstiečių veikėjai gali būti veikiami opozicijos purškiamų glifosatų, atkreipia dėmesį ir liaudies atstovų laiškai: „Gerb. žurnaliste, mūsų šeimą – mamą ir dukrą – persekioja korupcijos pinklės. Dešimt metų aš, dukra, išdirbau Jonavos … (pavadinimas redakcijai žinomas – R.V.).Vedėja engė. Galimai sugalvojo atkeršyti, nes jos žentas ilgą laiką buvo sanepidemijos viršininkas ir labai bičiuliavosi su Jonavos meru M. Sinkevičiumi bei tėvu, kuris yra Seimo narys. Po to, kai išėjau iš darbo, pajutom ir mano, ir mamos butuose chemikalų smogą. Darėme oro taršos tyrimus abiejuose butuose. Rado po 30 chemikalų ir vieną tetrahidrofuraną, kuris veikia su švitinimu ir sukelia vėžį. Ėjom į meriją. Pavaduotojas ūkiui pasakė, kad mano namuose – tik soda ir druska. Dabar jau nedirba.

Tada rašėm Jonavos merui. Visai neatrašė ir į priėmimą nepriėmė. Jonavos policijai rašome ketverius metus ir daug kartų. Nieko netiria. Neieško židinių. O mus nuodija galimai trys kaimynai, kurie rubežiuojasi su mūsų butų sienomis ir galimai pučia chemines medžiagas mums į butus. Tenka girdėti kasdien atsukant ir užsukant ventilius. Kai mes pasakome apie chemikalus, tada leidžia dezinformaciją apie mus.

Galimai kaimynai turi stogą aukštų pareigūnų, o mus nori padaryti nenormaliom. Per 4 metus susirgau skrandžio vėžiu, žymena 68 proc. Persekioja su chemikalais pagal buvimo vietas. Galimai stato kokią tai karinę įrangą ant nakties kaimyniniame name, nes teko matyti atvežant. Krovė į garažą. Mums bado organizmus. Galimai švitina. Ypač nakties metu į langus.

Rašėme į Prezidentūras – atrašė, kad ne jų kompetencija. Nukreipė į Pernavą. Rašėm Pernavai, jis nukreipė į Jonavos PK. O ten kaip užburtas ratas. Mus nuodija toliau. Mes negalime surasti advokato. Nė vienas neina ginti, nes matom, kaip mus visur seka nuo durų iki durų. Galimai juos atkalbinėja.

Atkuriant nepriklausomybę buvome aktyvistės. Į Baltijos kelią važiavome, prie laužų budėjome Vilniuje. O dabar ką gavome? Visiškai nekaltai nori mus nunuodyti su chemikalais savo nuosavybės butuose (skelbiama kiek sutrumpintai, vardai, pavardės, adresas ir telefonai redakcijai žinomi).“

Ar šis šauksmas nesusišaukia su Kultūros komiteto Pirminyko giliausiomis įžvalgomis? VSD, STT ir, žinoma, Seimo NSGK bei Teisės ir teisėtvarkos komitetas turėtų atkreipti dėmesį į opozicijos kenkimą valstiečių vadų sveikatai. Gal net spėtų suveikti kokį parlamentinį tyrimą.

Pagalvokite patys: ar galėtų Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas šitaip ant juoko, be dūmų ir chemikalijų poveikio jo organizmui, kalbėti į mikrofoną apie automobilių ir autobusų fabrikus Lietuvoje? Ar galėtų Seimo valstietija, būdama nepaveikto proto, siūlyti įvesti automobilių registracijos mokestį vietoj ES reikalaujamo automobilių taršos mokesčio?

O Apsikeitimo šnipais įstatymas? Galim sukti vienaip, galim kitaip, bet kažkurioje vietoje galai nesueina. Jei Lietuva tokio įstatymo nepriėmė nei 1992-aisiais, nei 2008-aisiais, tai arba buvom veikiami chemikalijų visus tuos metus, arba tručo Seimui kas nors uždavė tik prieš kelias dienas.

Abiem atvejais gerai negali būti. Arba buvom asilai nuo Nepriklausomybės atkūrimo iki praėjusios savaitės, kad tokio įstatymo neturėjom, ir tai Seimo NSGK privalo ištirti. Arba tas ilgas asilo ausis Lietuvai tik dabar bus priklijavę tie, kurie sugalvojo, kad Lietuva be masinio apsikeitimo šnipais su Rusija įstatymo – Lietuva be ateities. Bet šito tirti tai jau nieku gyvu.

Visa kita buvo kaip visada. Cvirka stovėjo. Saliamutės dienoraštis neatsirado. Prezidentas gyveno savo šeimos gyvenimą, skriedamas orbita daugmaž paraleliai Lietuvai. Vyriausybė toliau dirbo be galvos. Norvegijos premjerė Vilniuje nerado net su kuo kavos išgerti.

Sabonis su naująja Sporto universiteto rektore išreiškė susirūpinimą dėl to, kad geriausias šalies kašės treneris Jasikevičius turi Merilendo universiteto diplomą, bet, o, Dieve, treniruoja „Žalgirį“ be jokio tautinio sporto universiteto popieriaus. Tai esanti tokia baisi netvarka, kuri po metų būsianti užbaninta.

Kaip įprasta valstybės tarnybos egzekutyvams, uždrausim liberastiją ir krepšinyje. Būdingai visiems valstybės egzekutyvams, kašės prezidentas nė kiek nesirūpino, kad nebėra kam treniruoti net ir kašės rinktinės. Viską uždraudus arklys pats kelią ir krepšinyje žino?

Rimvydas Valatka Ruoniai Lietuvos nebeėdė strimėlių. Šlamštė menkes ir nėjo tuštintis į tualetą. Darydami po savim kiaulės ruoniai tais savo sekrementais nuodijo vargšes mūsų menkes, kaip, nutaisęs Rūpintojėlio veidą, Seimui porino žemės ūkio ministras. Tas pačias menkes, kurių jau kitąmet neliks ant mūsų, Karbauskio žodžiais, vis gerėjančio Kūčių stalo.

Ketvirtaisiais valstiečių eros metais copy-paste ir e-mailas valstybės tarnyboje tapo terra inkognita. Gal 5 valstybinės įstaigos didino tėviškės gojų ir miškelių taršą atskirai viena nuo kitos varydamos arklius į Alytų išmatuoti padangų gamyklos degėsių.

Policija entuziastingai pakavo homofobų mitingo ramybės drumstėją Šurajevą, bet nelietė Kinijos ambasados pasamdytų chuliganų, kai vyko mitingas už Honkongo laisvę. Prioritetai.

Ruoniai Lietuvos nebeėdė strimėlių. Šlamštė menkes ir nėjo tuštintis į tualetą. Darydami po savim kiaulės ruoniai tais savo sekrementais nuodijo vargšes mūsų menkes, kaip, nutaisęs Rūpintojėlio veidą, Seimui porino žemės ūkio ministras. Tas pačias menkes, kurių jau kitąmet neliks ant mūsų, Karbauskio žodžiais, vis gerėjančio Kūčių stalo.

Pinigų bibliotekų knygoms Vyriausybė be galvos dar kartą skyrė mažiau nei iki finansų krizės. Gydytojams ir rezidentams pinigų nebuvo. Tegu varo į Londę, sakė jiems premjeras, ir dauguma jų išmintingojo premjero paklausė. Mokytojams irgi nebuvo. Ir ugniagesiams nebuvo.

Kol ugniagesiai vidaus reikalų exministerio patarimu ant lauko skalbė ir džiovino vienintelę turimą uniformą, nebebuvo pinigų jau ir Užsienio reikalų ministerijos tarnautojams.

Diplomatams su atašė rangu valstybė mokėjo mažiau nei prekybos centrai kasininkėms. Iki šnipų peryklos išstartapintoje šalyje pinigų, neskaitant to milijono Prezidento trobos remontui, buvo likę tik STT agentų ir prokurorų algoms.

Žalvalstiečių, pagonių ir mentų sąjungos valdomos valstybės prioritetai – spartinant šnipų ir automobilių gamybą, toliau išlaikyti mokyklas be mokinių, universitetus – be studentų, o daktarus ir slaugytojas – be atlyginimų pagal realų darbą, tik su mobinginiu skatinimu.

Kad tik bankų aktyvai ir pasyvai sudėjus būtų lygūs nuliui. O gydytojai, mokytojai, URM atašė, universitetų profesoriai ir bibliotekos palauks. Kaip sakydavo Pirmininkas Mao, daug knygų skaitysi, nei imperatorium, nei Seimo Kultūros komiteto pirmininku netapsi.