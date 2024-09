Rimvydas Valatka. Trumpo isterijos

Vargšė respublikonų partija, isterikuojanti dėl Zelenskio kelionės į Pensilvanijos artilerijos amunicijos gamyklą be respublikonų. Trumpas ir Vance’as kelis mėnesius tauškia apie antrą Ukrainos padalijimą, o čia it saldainio negavę vaikai pyksta, kad Zelenskis be jų fabriką pamatė.