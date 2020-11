Mokslininkai įspėja, kad virusas mutavo taip, jog limpa daug greičiau nei pavasarį. Valdžia mutavo priešinga kryptimi.

Koronavirusas daužo rekordus, ligoninių palatos perpildytos sunkiais ligoniais, gydytojai ir slaugytojos tuoj ims kristi kaip lapai, neapmokyti medikai metami ant ambrazūros, o premjeras ir ministrai prieš nueidami nuo kasos pirmiausia rūpinasi, kur šiltai padėti savo ištikimus bebrus.

Greituoju būdu steigiami ambasadorių postai, skelbiami fiktyvūs Šaraškino kontorų konkursai, šnara popieriai ieškant laisvų vietų skusevičiams, gustams, vaičiūnams ir pašiliams. Nueinantieji jei ir pašnairuoja į pandemiją, tai kaip jautis – į naujus vartus: kaip čia atsirado?

Kas toliau? Antras karantinas. Trisdešimčiai dienų uždarom viską. Sako nenuilstantis profesorius V. Kasiulevičius. Sukeldamas virusą valgančių, juo netikinčių, 5G ryšio klastas jam paišančių ir bandos persirgimo teorijos šalininkų bendruomenės naują pykčio bangą: vėl gąsdina, rupūžė.

Vokietija, Prancūzija ir D.Britanija tai padarė. Nu, bet kas jo prašė – negalėjo, žaltys, patylėt?

Mokslininkai įspėja, kad virusas mutavo taip, jog limpa daug greičiau nei pavasarį. Valdžia mutavo priešinga kryptimi.

Ministeris Veryga, kuris išgirdęs Kasiulevičiaus pavardę, anksčiau čiupdavo už vardinio ,,Glock“, šaltas kaip belgas. Yra reikalų.

Dar neprastumta aukšto kraujospūdžio gydymo tvarka, pagal kurią šeimos gydytojai bus premijuojami gydyti mus ne efektyviausiais vaistų deriniais, o pigiausiais ir ne deriniais. Buvo milijaras milijonui. Bus milijardas savam bičui.

Nieko nepeikiant ir nieko neteigiant, bus karantinas ar nebus, vis tiek einam į prarają tiesiu taikymu. Bet pats smagumas, kad pataikėm į sprendimų priėmimo tuštumą. Senos valdžios kaip ir nebėr. Naujos dar 40 dienų nebus.

Per pandemiją 40 dienų – tiek pat, kiek Vytauto Didžiojo laikais 11 metų. Per tiek galima būti juodai sumuštiems kaip Vytautas gavo prie Vorsklos ir laimėti kaip Žalgirio lauke.

Taip, žinoma, antrasis teiginys – tik dėl gražesnio palyginimo. Vyriausybė, kaip Krylovo pasakėčios žiogas saulėtą vasarą prašvilpavusi, nors ir giriasi laimėjusi pirmąją mūšio dalį, pergalę jau palaidojo.

Valdžia dėl to kaltina žmones, kad tai jie dėl visko kalti. Ką atsakyti susireikšminusiai valdžiai? Atsileidusių žmonių visada buvo, yra ir ateityje bus. Ta ne valdžia, kuri to nežino. O jei valdžia tai žino, ką ji padarė, kad atsipūtusių būtų mažiau?

Ar valdžia aiškino žmonėms, jog važiuoti „ant kapų“ perpildytais autobusais – kaip tėvynę išduoti? Ar budėjo kas „Žalgirio“ ir „Siemens“ arenose, ėmė mikrofoną į rankas, kai po antro kėlinio žiūrovai iš viršaus leidosi į apačią, užpildydami 2 metrams skirtas tuščias kėdes?

Veryga gal sakys, kad jo ištęstos spaudos konferencijos ir yra tai. Nausėda gal aiškins, kad jis ragino. Ne, tai nėra tai. Kiek žmonių žiūrėjo tas jų spaudos konferencijas? Du procentai? Galų gale, kaip galima pavesti įtikinėjimo darbą pačiam nemėgstamiausiam politikui ir dar vienam?

Jei tauta jau tokia bloga, kad jūsų nurodymų neklauso, tai ji turbūt nelabai klausė jūsų ir per pirmąją bangą. Jei tauta per antrąją bangą krečia nesąmones, už kurias jūs pykstate, vadinasi, ir per pirmąją bangą ne jūsų veiksmai lėmė suvaldymą.

O jei vis dėlto antrosios bangos suvaldymą ir sufeilino žmonės, tai logiška būtų manyti, kad ir pirmąją bangą įveikė žmonės. Keistai atrodo, kai valdžia prisiskiria sau tik pergales, o visus pralaimėjimus numeta tautai. Pasaka apie viršūnėles ir šakneles.

Jei kas ir „atsipalaidavo“, tai pirmiausia valdžia.

Jei jau Skvernelio valdžia Seimo rinkimų plakatuose skelbė, kad ji suvaldė pirmąją pandemijos bangą, tai pagal analogiją išeitų, jog antrosios bangos ji nesuvaldė.

Pvz., ar buvo sukurtas pandemijos komunikacijos štabas ir jo padaliniai kiekviename mieste, rajone, miestelyje? Įtraukiant (ne už dyką) į aiškinimo darbą nacionalinius ir vietos autoritetus – profesūrą ir mokytojus, gydytojus, rašytojus, režisierius, aktorius, o svarbiausia viešųjų ryšių profesionalus. Tam, kad arti žmonių veiktų aiškinimo sistema, kurios tikslas – nespaudžiant ir nekaltinant žmonių aiškinti, jog pavojus nepraėjo, privalom toliau saugot save ir artimą savo.

Tikrai ne visi būtų supratę, priėmę. Įtikinėjimas demokratijoje – be galo sunkus darbas. Bet jei su žmonėmis gražiuoju, tai ir dauguma žmonių gražiuoju. Vargas tai šaliai, kurioje ministrai, premjerai ir prezidentai įsitikinę, kad tam užteks jų nuobodžių, isteriškų monologų per TV.

Pagaliau net viską kaip iš natų sugrojusi valdžia neįgyja teisės kaltinti tautos. Ne valdžia samdo tautą, o tauta – valdžią. Ką samdomas darbuotojas – Vyriausybė – galėtų pasakyti akcininkų susirinkimui – tautai? Tik tai, kad vėl sėdim nuogi dilgėlėse.

Kiek per tą laiką, kai baigėsi karantinas, apmokyta kitų specialybių gydytojų gydyti sunkius Covid-19 pacientus? Plius minus nulis. Net ir Karbauskio karvei aišku, kad traumatologai, okulistai, otorinolaringologai, alergologai, gastroenterologai ir psichiatrai nuo Covid-19 negydys.

Kodėl kitas ligonines Covid-19 reikmėms valdžia pertvarkė ne birželį, liepą ar rugpjūtį, o metėsi tik dabar, kai Santaros klinikos perpildytos? Jei net susirgęs Seimo narys į karštąją liniją prisiskambino tik iš 77-o karto, ką 5 mėn. po karantino veikė Veryga? Ordinus paišė tuo metu, kai NVSC rėkė, kad centras neturi pajėgumų, o jo žmonės dirba kone už dyką.

Vienintelis dalykas, kurį sugalvojo Veryga, – ant koronaviruso ambrazūros mesti šeimos gydytojus. Pėsčiomis anie ateis į Covid-19 ligonio namus, laiptinėje persirengs skafandru prieš, o po atgal ir nešinas skfandru su virusais atgal į polikliniką?

Stalinui irgi nerūpėjo gyva mėsa – bausmės kuopų matrosovai. Bet tie tai buvo tik po amatų mokyklos, o čia gyva mėsa verčiami daktarai, kuriems parengti reikia 30 metų.

Su tokiu bagažu kaltinti žmones sufeilinus antrosios pandemijos suvaldymą reikia kuilio akis turėti. Kaip ir fainuoliams, kurie išpyškina, kad nuo kitų ligų kasdien miršta keliskart daugiau žmonių nei nuo Covid-19, tai kam į tą virusą taip susitelkti? Gydykim kitas ligas, ir bus OK?

Logikos yra, bet ji atbula. Formulė kaip dukart du: kuo daugiau žmonių susirgs nuo koronaviruso, tuo perkrauta, medikų apsaugai vis daugiau laiko ir lėšų privalanti skirti medicina mažiau padės kitiems ligoniams.

Tik pora klausimų. Kas atsitiks pacientui, kuris po širdies operacijos susirgs koronavirusu? Kiek pacientų nepateks pas kardiologą ar onkologą, kurie, priėmę Covid-19 infekuotą pacientą (besimptomį) po to kelias dienas izoliuosis, kol gaus antro neigiamo testo atsakymą, ir čia juk geriausias atvejis? Gal 30-40. Ir jų niekuo nepakeisi.

Esant šitiek „pasirinkimų“, kitos alternatyvos nėra. Kita vertus, laikas jau prarastas. Pradėsim iš naujo. Su ta pačia neišvengiama gramatine klaida. Gelbėdami vienus (ligonius) numarinsim kitus (kitomis ligomis sergančius, viešbučius, restoranus, galybę kito smulkiojo verslo).

Pagaliau, o kas po tų 30 dienų? Vėl ant arklių? Už varčios ir iš pradžios? Ką karantinas duos, be medicinos pajėgų išsaugojimo? Pora tokių karantinų, ir daugumą viešbučių bei restoranų Vilniuje, Kaune ir kitur bus pusvelčiui supirkę kinai ir Putino oligarchai. Galų gale restoranai ir viešbučiai ir be antro karantino užsidarinėja: „Amatininkai“, „Šturmų švyturys“.

Mirties šokio kaina – aukščiausia. Jei kas pasakytų, kad gali suvalgyti ir šitą danse macabre, būtų vertas jei ne ekonomikos Nobelio, tai bent nacionalinės kultūros ir meno premijos.