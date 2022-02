Europos kontratakos Rytų fronte ėjo kaip daina. Lyg šalys būtų lenktyniavusios greičiu su Ukrainos karių kontratakomis Goshomelio oro uoste, Sčastjėje, prie Charkovo, Chersono ir Kijevo, kur ukrainiečiai su užsidegimu degino rusų tankus ir dubasino rusofašistus.

Šeštadienį agresorę Rusiją ir jos fiurerį dulkino per visus galus. Niekas nenorėjo būti su Kremliaus Hitleriu. Nes gėda. ES šalys viena po kitos uždarinėjo oro erdvę Rusijos lėktuvams. Darė tai tokiu greičiu, tarsi tai būtų nauja sporto šaka, įtraukta į olimpiados programą. Lietuviai graužėsi, kad mums vėl nepasisekė – Baltijos šalių čempionate likom paskutiniai.

Rusijos bankus atjungė nuo SVIFT, centrinis bankas – be rezervo. Kas būtų pagalvojęs. Vokiečiai nešiojo plakatus „Geriau šalti, nei finansuoti Putiną“. Kas būtų pagalvojęs?

Sankcijos ritosi bangomis, kol maskolis pamatė cunamį. Peterburgas liko be UEFA Čempionų lygos finalo, Sočis – „Grand prix“ lenktynių. Putiną išmėžė iš dziudo federacijos garbės prezidentų. Lenkija ir Švediją atsisakė su agresore žaisti net futbolą. Kalbėti apie „Nord Stream-2“ staiga tapo blogo tono ženklu. Vamzdis už 11 mlrd. tapo vokiečių godumo ir kvailumo paminklu Baltijos dugne.

Europos komisija kuria opergrupę – ieškos Rusijos nacių turto visoje ES. Visas pasaulis nekentė Rusijos. Ką ten Europa. Milijonai rusų slapta meldėsi už Ukrainos pergalę. Fiurerrio PU propagandonai, įskaitant karo su Ukraina trubadūrą Solovjovą, kūkčiojo, tik dabar supratę, kad savo vilos prie Komo ežero tikrai nebepamatys.

Kaip iš Gaidajaus filmo: nievino-vata-ja. Galiausiai tykusis Vokietijos kancleris Scholzas, kurį Putinas iškreiptai tvarkė ant ilgojo stalo, pats įvykdė pokarinės Vokietijos defloraciją – pasiuntė stingerių ir prieštankinių raketų Ukrainai.

Scholzas pagavo kablį. Specialiai gynybos programai bus 100 mlrd. eurų, 2 proc. BVP gynybai (dar viena nekaltybė šnaj), Bundesverui bus ir dronų, ir naikintuvų F-35. Bet kuris vokiečių politikas dar penktadienio rytą būtų visa tai pavadinęs Wahnsinn. Beprotybe. O dabar va ir va kaip. Scholzas kaip lenkų ir lietuvių Jurgelis daro.

R. Valatka Kaip dabar bus? Aišku tiek, kad antrojo bunkerio žiurkė užsuko visus Rusijos susinaikinimo mechanizmus. Bent kol kas neatrodo, kad rusų liaudžiai labai rūpėtų, kad rusai dabar – XXI a. raupsuotieji, uždaryti smarkiai padidintoje Spinalongos saloje. Tai sunku pasakyti, kas bus rytoj. Bet galima drąsiai tvirtinti, kaip bus po dešimties metų, jei tik šis fiureris dar bus gyvas.

Dar penktadienio rytą Ukraina kovėsi vienui viena. Ekspertai apatiškai svarstė, per kiek valandų kris Kijevas. O jau po pietų vienas valtyje, neskaitant Tuziko-Lukašenkos, buvo Putinas.

Rusija akimirksniu tapo pasaulio raupsuotąja. Net Kinijos bankai suko akis šalin. Šakalas Kadyrovas po kelių blickrygo valandų, per kurias ukrainiečiai sudubasino jo banditų gaują į šipulius, o feikinį generolą pasiuntė pas nekaltas mergeles į rojų, jau vapėjo, kad su Ukrainos tauta tai jau jis nekariaus. Suprato sutikęs kažką tokio, ko, jo menku proteliu, gamtoje nebūna.

O čia dar „Anonymus“ hakeriai nulaužė Rusijos zombinimo dėžes, per kurias paleido kruvinus karo vaizdus ir Ukrainos himną – kad rusai žinotų, su kuo jų fiureris kariauja.

Kremliaus Hitleris užsidarė bunkeryje ir kategoriškai atsisakė suvokti tokią neteisingą tikrovę, skelbiančią, kad ryt poryt Ukrainos kariuomenės problema bus, ką daryti su pūvančiais rusų lavonais, kurių fiureris kaip tikras arijas azijatas nepripažįsta.

Štai taip apsišaukėlis rusiškų žemių surinkėjas pakartojo trumpą NSDAP istorijos kursą. Nuo Gleivico iki 1945-ųjų balandžio bunkerio – tik per porą dienų. Baigiantis trečiai karo dienai Senis sėdėjo prie suskilusios geldos – kaip geriausia rusų pasakos apie auksinę žuvelę iliustracija.

Kaip tu taip iki tokio gyvenimėlio nusiritai, Vova? Kodėl nepalaukei su tuo karu, kol Vokietija sertifikuos „Nord Stream-2“, paleis per jį dujas ir vokiečiai suvisam apžios tavo vamzdį?

Pasipūtimas frajerį pražudė. Putiną lydėjo neišpasakyta sėkmė nuo 2008-ųjų karo su Sakartvelu. Vakarai perkrovinėjo, rūpinosi, smerkė. Ir parsidavinėjo. Nebebuvo fiureriui, ką daugiau veikti, kaip tik įeiti į istoriją. Už milijardus pasistatęs visus rūmus ir jachtas, ėmė domėtis istorija ir netikrų rusų žemių surinkimu. Kadangi saugumiečio-kandies protelis tinka tik doriems žmonėms bauginti, susirodė jam, kad yra superduper istorikas, lingvistas ir antropologas viename.

Prieš karą pavarė iš istorijos taip, kad Karbauskis ir net toks Valkiūnas, palyginti su juo, yra Kembridžo akademikai. Pamiršo fiureris net tai, kaip ukrainiečiai rašė laišką turkų sultonui. Mokykis vaike: istorijos reikia mokytis ne skutais, kurie tau kaip varnai labiausiai blizga, o visą – nuo priešsitorės, antikos, viduramžių iki Donbasnaš.

Putiną dar išgąsdino koronavirusas – o kas, jei ir jis irgi mirtingas? Tai ir nutarė: paimsiu Ukrainą. Ir čia sėkmė nusisuko. Kaip sakoma, nepykdyk gero žmogaus, bo nežinai, ką jis supykęs gali padaryti, nes supykusio jo niekas nėra matęs.

Putinas vaizdavosi naujuoju Stalinu, o buvo tik prasta Hitlerio kopija. Pakartojo visas Hitlerio nesąmones. O jei kas ir yra Stalinas dabar, tai jis vardu Xi. Šitas pašnibždomis, kaip kažkada Stalinas Hitlerį, skatino rusų hitleriuką nukariauti (korupcija ir armija) kuo daugiau laisvojo pasaulio. Kurį drauge su Rusija kada nors perimtų iš nusilpusio Maskvos fiurerio.

Kaipgi taip? Ogi taip.

1. Hitleris parašė kliedesių pilną „Mein Kampf“. Apie suktus žydus, trečiarūšius slavus, supuvusius Vakarus ir vokiečiams priklausančią Rytų erdvę. Putinas išstenėjo tik straipsnį – bet su tiek pat kliedesių, kaip Adolfas. Ukraina – ne valstybė. Ukrainos erdvė priklauso Rusijai. Ukrainiečiai yra rusai, tik žemesnio lygio. Ukrainą valdo fašistinė chunta.

Kliedesiai analogiški, bet Hitleris bent jau turėjo „Barbarosos“ planą. Kremliaus fiurerio planas, panašu, susidėjo tik iš dviejų punktų. Spėti išvesti savo jachtą „Graceful“ iš Hamburgo uosto ir popieriuje for fun sukurti dvi feikines vagių valstybėles. O toliau jau patys ukrainiečiai pagal Putino kliedesį turėjo jo apdriskusią ordą pasitikti su gėlėmis.

2. Hitleris sunaikino partijas, parlamentą ir laisvą spaudą. Putinas padarė tą patį. Hitleris surengė blickrygą į SSRS. Putinas – į Ukrainą.

3. Hitleris paragino Raudonąją armiją sudėti ginklus ir jam net labai sekėsi – keli milijonai rusų belaisvių per kelias dienas. Putinas taip pat liepė Ukrainos kariuomenei sudėti ginklus. Tik ukrainiečiai Putiną pasiuntė nachui ir dar taip skaniai, kad bjaurus keiksmažodis laisvame pasaulyje akimirksniu tapo žodžiu, leistinu net vaikams.

Ne veltui pasakyta – iš pradžių kaip targedija, antrą kartą – kaip farsas.

4. Hitleris nenoromis įklimpo į karą dviem frontais. Putinas ėmėsi reikalo kokiais 35-40 frontų.

5. Žinoma, yra skirtumų. Antai Hitleris apie stebuklingą ginklą svaičiojo jau būdamas bunkeryje. Putinas apie „niet analogov“ (niekas kitas tokio neturi) svaičiojo smarkiai iki kol pasislėpė bunkeryje. Bet raktinis žodis čia tas pats – bunkeris.

6. Hitleris iki Vokietijos visiško fiasko ėjo 6 karo metus, o bunkeryje atsidūrė paskutiniais mėnesiais. Putinas – per 60 valandų nuo karo pradžios. Per pirmas tris karo dienas Rusija prarado 4 300 karių, 146 tankus, 27 lėktuvus ir 26 sraigtasparnius – daugiau nei per dvejus metus karo Afganistane. Bet iš bunkerio juk nesimato.

O štai čia iškyla esminis skirtumas. Hitleris šiaip ar taip buvo tikras kareivis, todėl nusinuodijo. Putinas buvo šlykščios ochrankos KGB agentas. Įgalus tik nuodyti ir žudyti kitus. Nei nusinuodys, nei pasitrauks. Ir dar – Hitleris neturėjo atominių bombų.

Net ir Kryme nebebus nė vieno ruso. Ir ne todėl, kad Krymą atsiėmusi Ukraina juos būtų panaikinusi, kaip kad Putinas bandė panaikinti ukrainiečius ir ukrainiečių kalbą.

Kaip rašo Kremliaus žiurkės kritikas A.Babčenka, visi krymnašistai per tą laiką prisimins, kad vieni yra totoriai, kito promočiutė buvo žydė, mama graikė, tėvas bulgaras, o ir šiaip jie visi yra inuitai iš Ankoridžo. Kad tik pabėgtų iš Putino „rojaus“, kuriame viskas galutinai sugriuvo.