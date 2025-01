Rimvydas Valatka. Procentų karas, 2030-ieji

Ką davė 16 mėnesių karo? Bus išlaisvinta keliasdešimt dar gyvų įkaitų, hamazistų pagrobtų per spalio 7-osios skerdynes. „Hamas“ nesunaikintas. Izraelio armija pasitrauks iš Gazos ruožo. Įskaitant ir pasienį su Egiptu, per kurį teroristai tiesė tunelius ginklams įsivežti. Į Gazą iš Izraelio kalėjimų ir nelaisvės grįš per 1 900 žudikų.