Visų šių pasakų moralas: o mažoji geroji Lietuva paskutinius marškinius atiduoda, kad tik ukrainiečiai atsilaikytų. Prezidentas, premjerė ir užsienio reikalų ministras nepraleidžia progos pamokyti Scholzą, Bideną ir Macroną, kaip remti Ukrainą.

Jūs tuo nepatikėsite, bet Lietuvos valdžia su parama Ukrainai išsikalinėja ne ką prasčiau.

Liepą premjeras D.Šmygalis rašo nuolankų laišką premjerei I.Šimonytei (Вашa Вісокоповажносте!). Remdamasis radioelektroninės kovos karininkais išgiria Lietuvos įmonės gaminamas kovos su mažais dronais priemones „Skywiper-EDM45“ ir „Skywiper-Omni“.

„Generalinio štabo vertinimu, daliniams efektyviai veikti reikia 600 „Skywiper-EDM45“ ir 350 „Skywiper-Omni“. Ponia premjere, prašome rasti galimybę tuos lietuviškus ginklus papildomai įtraukti į Lietuvos pagalbos paketą Ukrainai“, – rašo ir pasirašo Ukrainos premjeras.

Kas gali būti paprasčiau? Lietuva pasiuntė tiek „skywiperių“ Ukrainai? Ne tankai, ne „Patriot“ ir ne F-16 naikintuvai, kurie velniškai brangūs ir kurių pati Lietuva dar negreit turės. Efektyvūs ir pigūs ginklai, gaminami Lietuvoje.

Negavo Ukraina tų antidronų. Turima informacija leidžia teigti, kad premjeras Šmygalis net negavo oficialaus atsakymo. Pustrečio mėnesio tyla karo metu? Negali būti? Tai, kad gali, netiesiogiai rodo Aukščiausios Rados Nacionalinio saugumo, gynybos ir žvalgybos komiteto pirmininko O.Zavitnevičiaus laiškas Seimo NSGK pirmininkui L.Kasčiūnui.

Prašo to paties: 950 lietuviškų „skywiperių“. Skirtumas toks, kad laiške Zavitnevičius primena, jog premjeras Šmygalis anksčiau kreipėsi dėl to į Šimonytę. Jei į premjero laišką būtų atsakyta – nesvarbu teigiamai ar neigiamai – kam reikėtų rašyti dar vieną analogišką laišką?

Kodėl taip daro Lietuva? Duomenys iš abiejų šalių šaltinių veda į kreivų veidrodžių karaliją.

Vyriausybės valdininkai leido ukrainiečiams suprasti, kad jie neatsakinėja į laiškus, jei atsakymas neigiamas. Žodžiu, antidronų Ukrainai daugiau nebus. Kodėl? Bo nėr pinigų.

Bendrovė „NT Service“ yra monopolistas, murma ukrainiečiams skaidrūs Vyriausybės valdininkai, be to, iš visų pusių jaučiam stiprų lobistų spaudimą pirkti būtent „NT Service“ gaminamas priemones kovai su dronais.

Bet tai maži pinigai? Galų gale Ukraina apsieis be second hand prekių, kuriuos savo sandėliuose sugraibo Lietuva, antai kitąmet Lietuva žada kažkokių kranų Ukrainai. Nekiškit to, kas nėra pirmo būtinumo, duokit tai, ko Ukrainai reikia dabar, juolab, kad tai Lietuva pasigamina pati.

Ukrainos Generalinio štabo Radioelektroninės ir kibernetinės valdybos vadas rugsėjo pabaigoje rašo Gynybos ministerijai raštą, kad fronte dėl rusų dronų atakų – kritiška padėtis. Prašo, kad ministerija paprašytų iš Lietuvos dar 1 000 bendrovės „NT Service“ antidroninių ginklų.

Kitais duomenimis, Ukrainai reikia 1 800 lietuviškų „skywiperių“. Lietuvos valdžia Ukrainai per pusantrų metų iki Šmygalio laiško patiekė 400 (kitus – savanoriai) „skywiperių“, tiesa, bene 90 iš jų prieš savaitę dar gulėjo Lietuvos karo sandėliuose.

Būdami labai skaidrūs negalim sau to leisti, tegu lietuviškus dronus Ukrainai perka Estija ir Latvija, siūlo lietuvis valdininkas. O mes daugiau antidronų šįmet nepirksim. Be to, patvirtintas kitų metų paramos Ukrainai planas, kurio nesiruošiam taisyti. Krašto apsaugos ministerija atliko išsamų tyrimą ir negalėjo rasti kito tiekėjo, kuris užtikrintų konkursą su realia konkurencija.

Kovotojai su korupcija, bl... Verčiam skaidrius jų paistalus į lietuvių kalbą. Antidroninius ginklus, kurių reikia apsaugoti Ukrainos karius nuo rusų dronų, gaminanti Lietuvos bendrovė yra monopolistas, o tai Vyriausybei, pasirodo, superblogis. Nors sveiko proto nepraradęs lietuvis pasakytų, kad tas blogis yra didžiausias gėris, nes padeda mušti rusofašistus.

Antra, lietuvis valdininkas Ukrainai siunčia žinią su bajoriško aplomb įdaru, kad premjeras Šmygalis ir Ukrainos karininkai, maldaujantys lietuviškų ginklų, yra korumpuoti lobistai, spaudžiantys skaidriausią ES Vyriausybę, kurios du ministrai būdami šlykščiausio kuro čekiukų skandalo figūrantai, lyg niekur nieko toliau skaidrina Lietuvą iš Vyriausybės aukštumų.

Baltos kumelės sapnas?

Ne, jaunosios tautinės valdininkijos išsikalinėjimas, niekuo nesiskiriantis nuo vokiško ar amerikoniško išsikalinėjimo dėl lėto ginklų (ne)tiekimo Ukrainai, dalijant ginklus arbatiniu šaukšteliu. Vakarietiškų išsikalinėjimų rezultatas – užsitęsęs karas.

Ukraina nekalta, kad jai reikia lietuviškų antidronų. Tiksliau, reikėjo dar vasarą. Yra žinių, kad kaip tik tuo metu rusai užpirko iš Kinijos šimtą kitą tūkstančių dronų. Kiekvienam Ukrainos kariui fronte – po droną su sprogmeniu.

Lietuviški „skywiperiai“ išgelbėjo šimtus Ukrainos karių nuo rusų dronų. Bet jų per mažai. Kiek per tą laiką, kol Ukrainos premjeras ir kiti beldėsi į Lietuvos ponų širdis, o šių gizeliai iš aukšto porino apie monopoliją ir lobizmą, rusų dronai nužudė ukrainiečių karių? Visi jie bus žuvę už savo ir mūsų laisvę tik todėl, kad Lietuvos didžiūnai norėjo būti šventesni už Romos popiežių.

Ukrainiečiai tvirtina, kad už lietuvišką nėra efektyvesnio ginklo prieš dronus, skirtus kariams žudyti, pasaulyje nėra. JAV gaminami tokie pat „kupolai“, neleidžiantys priskristi priešo dronams prie savų karių, bene 18 kartų brangesni. Sako, net JAV specialiosios pajėgos naudoja lietuviškus.

Galų gale net jei tai nevisai tiesa, a la guerre comme a la guerre – jei Ukrainos gynėjams reikia mūsų dronų, duokim ir dar pagaminkim. Kare galioja kitokios taisyklės.

„NT Service“, vienintelė gaminanti antidronus Lietuvoje – ne karo pramonės išimtis, o veikiau taisyklė. Pvz., antidronų detektorių, tvirtinamą prie lietuviškų „skywiperių“, Danijoje gamina tik „My Defence“. Haimarsus JAV gamina tik „Lokheed Martin“. Jei Baltieji rūmai mąstytų taip, kaip Gedimino 11, Ukraina būtų gavusi tik kelis haimarsus, nes nugi nėr tikros konkurencijos.

Yra žinių, kad po „Hamas“ smogikų išpuolio Izraelis norėtų nupirkti visus Lietuvos pagamintus „kupolus“. Danija, priešingai nei Lietuva, skirianti itin daug pinigų savo karo pramonės produkcijai pirkti ir perduoti Ukrainai, derasi su Lietuvos gamintoju apie visos jo produkcijos pirkimą keleriems metams į priekį – prie lietuviško antidrono montuojamas daniškas radaras.

Lietuviškų antidronų Ukrainai reikia dabar (beje, ne tik jų – Lietuva gamina kare jau gerai įvertintus nuotolinius sprogdiklius). Regis, ukrainiečiai siūlė Lietuvos valdžiai, kuri bijo savo pačios šešėlio, pirkti antidroninius ginklus per NATO pirkimų agentūrą NSPA? Bet nejuda.

Tiesa, yra žinių, kad per kelias pastarąsias dienas būta rimtesnių pokalbių su Ukraina, premjerė ieško pinigų platesnei Ukrainos paramai. Bet pustrečio mėnesio prarasta. Nebesugrąžinsi.

Post scriptum. Kol vyko šitas gėdingas (ne)susirašinėjimas, Generalinės prokuratūros Viešojo intereso gynimo prokurorė I.Imbrasienė pareikalavo, kad J.Ohmano „Blue/Yellow“, kuri už 14 mln. lietuvių suaukotų eurų pirko radarų Ukrainai, pasiaiškintų, kas jam rekomendavo Izraelio bendrovę, pardavusią radarų, kas vykdė derybas, kas gabeno ir kam radarus perdavė.

Ukrainos generolai ir pulkininkai karo metu gaišta laiką rašydami raštus, ginančius lietuvių savanorius nuo Lietuvos prokurorų. Prokurorei negėda veikti rusų pusėje. Valdžios didikams paragrafas tapo svarbesniu už laisvę.