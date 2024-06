Rimvydas Valatka. Mažoji rusiška rokiruotė

Taip buvo renkantis laisvę, o po to vakarietišką kelią. Taip buvo išrinkus LDDP, o po to Paksą. Ne kitaip bus ir ateityje. Visa ta Nausėdos pasirinkta kareivija melstųsi Rusijai, statytų ant Rusijos, bet bijo daryti tai atvirai. Iš to ir šansas Lietuvai. Einantis per visą istoriją.