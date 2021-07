R. Valatka

Vietoj sienos, kuri bus tik brangus žaislas, žinant, kad agresorius nelegalus gali pavaryti per Medininkus ar Lavoriškes tiesiai, už dalį tų pinigų jau reikėjo sukurti 4-5 min. reklaminį filmą „Welcome to Pabrade“, įgarsinti jį kurdų bei arabų kalbomis ir paleisti suktis per Irako televizijas.