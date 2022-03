Rimvydas Valatka. Kas didesnis monstras – Putinas ar rusų liaudis?

R. Valatka

Gamta rusams pašykštėjo kalnų. Stiprių gamtinių kliūčių, stabdžiusių daugumos Vakarų tautų palaidą gyvenimą. Vertusių eiti į gylį. Ieškoti būdų, kaip iš to paties hektaro, valako, akro gauti daugiau naudos. Rusams į visas puses lygumos. Tai ėjo į plotį. Pakeliui viską siaubdami. Tapo tauta be ribų. Iš čia – be atsakomybės jausmo. Ai, yra caras, tegu galvoja.