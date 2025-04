Rimvydas Valatka. Idiokratijos palaima

Kinija užraukė retųjų metalų eksportą į JAV, o be jų Amerika ne tai, kad nebus didi – Bideno era rojumi atrodys. Kaip ir be nikelio, kurio pusę reikalingo kiekio JAV tiekia Kanada. Pavyzdžiui, be Kinijos retųjų metalų tik MAGA ūkuose liks šeštos kartos naikintuvas F-47.