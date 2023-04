O tokia proga pasitaikė. Vienas po kito dvi savaites prisiekinėjo merai, miestų ir rajonų tarybų nariai. Iš viso prisiekė per 1 500 veikėjų, kurių dauguma taip įsijautė į kiaulių napoleonų ir snieguolių vaidmenis, kad A.Tapino demaskuoti toliau sau kriuksi esantys lygesni už lygius.

Miestų ir rajonų tėvai bei motinos kiekvieno mėnesio nustatytą dieną popiergalius, sužebravotus degalinėse, draugių ir draugelių butikuose, kioskuose, autoplovyklose ar tiesiog šiukšlių dėžėse, valdžios kasoje iškeičia į 300, 400 ar 500, o kai kur ir kone 1 000 vertybinių popierių, liaudyje vadinamų eurais. Patys gi ir nustato tą šiukšlių pavertimo eurais naudingumo koeficientą.

Konservatoriai, liberalai, socialdemokratai, valstiečiai, darbiečiai ir šiaip komitetininkai kiekvieną kadencijos dieną saulei dar nepatekėjus iš šiukšlių ir šūdo spaudė vašką.

Šiaulių tarybos narys, valdančiajai daugumai priklausęs „Šiaulių“ klubo treneris-legenda A.Sireika per kadenciją pravažinėjo 12,9 tūkst. eurų. 81 kv. km ploto mieste, kurį sportiškas politikos vyras ir pėsčiomis apeitų, vardan tų Šiaulių nuvairavo atstumą kaip nuo Šiaulių iki Taivano.

O juk tai pandemijos metai, kai Veryga kelis mėnesius net nosį iškišti į kitą savivaldybę buvo uždraudęs. A.Sireikos kolegė D.Martinkienė pirkti benzino visus metus važinėjo į Kuršėnus, o buvo, kad per mėnesį toje pačioje degalinėje autobaką pildė 8 kartus. Su tiek degalų po Šiaulius dieną naktį reikėjo ratus po to sukti.

Nepaisydamas pandemijos Pagėgių meras liberalas V.Bendaravičius asmeniniu automobiliu per kadenciją išdegino degalų už 19 tūkst. valdiškų eurų, nors ne paslaptis, kad net tokios varganos savivaldybės meras pas mus turi vien tik jam skirtą tarnybinį automobilį.

Automobilių kilimėliai, ratlankiai, telefono skambučiai, kuriais piliečiai aukoja Ukrainai ir šiaip labdarai, lygesni už lygius miestų motinos ir tėvai apmokėdavo iš mokesčių mokėtojų pinigų. O kai kurie įsigudrindavo tą pačią dieną įsipilti ir benzino, ir dyzelino.

Skamba orveliškai. Bet ne apie tai pasaka. Juolab, neatimkim know-how teisės iš kolegos A.Tapino, kuris tik pradėjo rašyti daugiatomį tautinį epą apie tai, kaip ištisos miestų ir rajonų politikų kartos (kai kurie iš jų dabar kukliai tyli Seime) iš šūdo spaudė vašką, todėl visai tikėtina, kad A.Sireikos ir V.Bendaravičiaus rekordai dar gali kristi.

Pasaka apie tai, kad nė vienas aukštas valstybės politikas taip ir nepasibaisėjo: „Bet juk tai Gyvulių ūkis!“. O kiek auksaburnių ką tik, porindami apie mokesčių reformą, ausis išūžė su tuo ūkiu: „Gyvulių ūkis, reikia naikinti tą Gyvulių ūkį!“. Nutilo kaip didžiojo brolio išjungtas radijas.

O juk tai, iškyrus kelias savivaldybes, kur pinigėliai tarybų nariams tikrai mizeriški, pati pačiausia gyvulių ferma. Minimum tūkstantis politikų-kiaulių. Sukčiavusių grupėmis iš anksto susitarus. Bet tyli ministrai ir Seimo daugumos partijos lyderiai tyli. Nemato Gyvulių ūkio.

Liberalų lyderė V.Čmilytė-Nielsen liepė savo „liberalams“ Pagėgiuose sustabdyti narystę partijoje. Tą patį kažkur padarė konsevatoriai. Jonavos r. meras, socialdemokratas M.Sinkevičius, kurį jau tituluoja būsimuoju premjeru, tempia gumą. Nesiveržia pristatyti patikrai šiukšlių dėžių turinio, paversto vertybiniais popieriais. O tokia graži proga piršlyboms pas tautą.

Kodėl finansų ministrė G.Skaistė, mosikavusi gyvulių ūkio lozungu, pristatinėdama mokesčių reformą, dabar tyli dėl tikro gyvulių ūkio?

Lietuvos banko valdininkas, kuris gaudamas iš valstybės ne tai 12, ne tai 13 tūkst. pinigų kas mėnesį, ir kuris bene pirmasis gyvulių ūkiu pavadino individualiai dirbančius žmones, tokių pinigų net muziejuje nemačiusių, irgi prašapo. Vieni lygūs, kiti dar lygesni.

Nors valdančiojoje daugumoje yra net dvi liberalų partijos, per visą tą mokesčių reformos pristatymo epopėją neatsirado nė vieno liberalo, kuris finansų ministrės būtų aiškiai paprašęs pritildyti per garsiai grojančią muziką.

Kas be ko, visokių rastum ir tarp individualistų (net ir tarybose pasitaikė tokių, kurie iš šūdo vaško nespaudė), bet vis dėlto dauguma tų gyvulių fermos kiaulėmis pavadintų žmonių, neprašydami iš valstybės lockų, užsidirba pragyvenimui, o mokesčių moka tiek, kiek valstybė yra nustačiusi.

Vadinti juos gyvulių ūkiu – nepagarba piliečiui, jo laisvei. Na, bent jau iš liberalo varpinės žiūrint. Apskritai bent jau tie politikai, kurie nors kartą buvo savivaldybės tarybos nariais ir už pristatytus popiergalius ketverius metus gaudavo tikrų eurų, neturėtų vadinti kiaulėmis nelengvai dirbančių muzikantų, kirpėjų, manikiūrininkių, aktorių, dainininkų, dailidžių etc.

Tikros gyvulių fermos akivaizdoje tokie kaltinimai skamba mažumėlę fariziejiškai, o kitas pasakytų ir stipriau.

Pradėjus kreivai pristatinėti mokesčių reformą Seimo liberalai praleido progą stoti savarankiško, laisvo žmogaus pusėje. A.Tapinui pradėjus viešinti politikos gyvulių ūkį, visos partijos ir visi Seimo nariai praleido progą įvardyti, kad štai taip ir atrodo klasikinis gyvulių ūkis.

Kodėl taip atbulai? Patys politikai nėra laisvi. Kanceliarinės išlaidos, kurias gauna Seimo nariai, regis, dabar tai per 1 200 eurų mėnesiui, yra atgyvena.

Seimo nariai taip pat kombinuoja popieriukus, iš kurių spaudžia vašką (tik tikrai jau ne visi). Kalnai gėlių, mašinų remontai, liberalo Navaičio servizas ir taksi popieriukai į Kauną ir atgal – vyšnios ant šito torto.

Ką gauna valstybė ir visuomenė iš tos veidmainystės? Nieko negauna. Priešingai, visi parišti – politikai nelaimingi, nes gaudomi, piliečiai – pikti, kad anie turi galimybę kombinuoti.

Vietoj kanceliarinių išlaidų Seimas turėtų pereiti prie reprezentacinių išlaidų. Galima tą sumą palikti, kokia yra, galima sumažinti, gal ir išties ji jau per didelė, be to, dar augs, nes susieta su vidutine šalies alga. Ypač palyginti su tikrai nebeįspūdinga Seimo nario alga.

Rimvydas Valatka Bet tegu jau tada pats Seimo narys sprendžia, kur jam tą pinigą išleisti. Jei kasmet net P.Gražuliui, R.Žemaitaičiui ir M.Puidokui patikime paskirstyti po 20 mlrd. mūsų eurų, kokio bieso turim sukti galvą dėl to, kur jie padės kažkokius 12 tūkstančių?

Tas pats ir su savivaldybėmis. Užtektų susieti tarybų narių pinigus su posėdžiais (įvedus miesto ir rajono dydžio koeficientą), kaip yra visokiausių valstybės reguliavimo tarybų atveju. Dalyvavai visuose mėnesio posėdžiuose, gauni savo 400. Nedalyvavai? Brolis ne brolis, lipk iš grūšios.

Laikas dekriminalizuoti ir politiką. Politikai bus laisvesni. Žmonės bus laisvesni. Išnyks Gyvulių ūkis. O jei liks kaip buvo, gyvulių ferma smirdės kaip smirdėjusi. Iš kartos į kartą. Ar jums to reikia?