Jei niekas nepasikeis, ir tuos, ir kitus rinkimus – su kišimusi ar be – laimės nešvari rusiška salietra, „Rostselmaš“ ir kiti maišyti Rytų prieskoniai. Socialdemokratinių-konservatoriškų žemės (ne)pardavimo saugiklių dėka užgrobtoje ariamoje žemėje barstoma nešvari salietra = gerai sudygusi nešvari politika.

Javapjūtė kaip tik prasideda.

Tai rodo ne tik laukuose anksčiau pribrendę kviečiai, bet ir sociologinės apklausos. Galima jomis tikėti, galima netikėti, o tie, kurie netiki, savo netikėjimo nelaužia iš piršto, nes tikrų sociologinių apklausų Lietuvoje niekas niekada nedarė.

Tikrą politinę padėtį sociologinės apklausos parodytų tik tuomet, jei žmonių būtų klausiama ne tik už kurią partiją jie balsuotų, jei rinkimai sekmadienį, bet ir už kurios partijos kandidatą jie balsuotų savo vienmandatėje apygardoje. Mūsų rinkimų sistema mišri, bet apklausų rengėjai vaizduoja, kad ji – tik proporcinė.

Visi „Vilmorus“, „Spinter“, RAIT ir kiti šio smulkiojo biznio atstovai iškiša apklausų rezultatus kaip pusžalę neįkandamą vištą Vilniaus restorane už dviejų Michelino žvaigždučių kainą. Apklausos rodo tik tai, kaip būtų paskirstytos 70 Seimo vietų. O kaip būtų su kitomis 71, nei Dievas, nei juo labiau koks Gaidys žalio suprato neturi.

Tačiau net tokios apklausos šį bei tą rodo. Šis bei tas šįkart yra tai, kad per dvejus metus, kai Seimą valdo naujakolūkiečiai, nepaisant rekordinio jų skandalų skaičiaus ir dar rekordiškesnių nusišnekėjimų, rinkėjų sąmonė nepasikeitė.

Bet opoziciniai konservatoriai visą laiką būna pirmi, o valstiečiai – tik antri?

Daug kas jau pamiršo, kad konservatorių partija ir per Seimo rinkimus buvo pirma, o valstiečių – antra. Konservatoriai surinko apie 20 proc., o valstiečiai – 19 proc. balsų.

Kuo ta pirmoji vieta virto po rinkimų vienmandatėse apygardose? Konservatorių katastrofa. Kas per tą laiką pasikeitė? Niekas. Tiksliau, opozicijai niekas nepasikeitė į gera. Už konservatorius balsuotų 16,7 proc., už valstiečius – 15 procentų. Toks status quo laikosi pusantrų metų. Kodėl tuomet tas status quo rodo, kad pokyčiai opozicijai – į blogąją pusę?

Liberalų sąjūdžiui pasidarius masiulinį charakiri, o kitiems jo vadams nutarus, kad trauklapis pusmetrio ilgio pjautinę žaizdą LS pilve padės užgydyti be chirurgo peilio, liberalų kūną natūraliai ištiko gangrena. Antras mėnuo už liberalus žada balsuoti vos 2 proc. lietuvių.

Liberalai nublokšti į 1992 m. spalio gūdumas, ir reikia paties Dievo rankos, kad LS prisikeltų iš numirusiųjų tam, kad atsisėstų valdžios dešinėje. O jau ir prieš porą metų buvo aišku, kad konservatoriai be liberalų ir dar vienos partijos koalicijoje vieni paimti valdžią neturi šansų.

Negana to, pačius konservatorius veikia ir išcentrinė prokarbauskinė jėga, sąlyginai vadinama krikščionimis demokratais, ir „MG Baltic“ pamėklė, verčianti daryti pilvo skrodimą bet kuriam saviškiui, kurį nužiūrėjo bloga STT akis. Jei ką, tai iki kadencijos pabaigos TS-LKD vien tik krikdemai gali telikti.

Todėl teiginys, kad konservatoriai po dvejų metų gaus tiek pat mandatų, kiek turi dabar, gali būti netgi pernelyg optimistinis.

Negana to, charakirį sau pasidarė ir socialdemokratai.

Dvi socialdemokratų partijos Lietuvoje reiškia, kad, nepriklausomai nuo to, kiek ir kokių kitame Seime bus socialdemokratų, jie nebegali suvaidinti net paskutinio doro vaidmens demokratijai. Taip, kaip tai daro jų kolegos Vokietijoje, antrąkart nuėję į didžiąją koaliciją su A. Merkel. Ar bent taip, kaip Lietuvoje tai darė LSDP – per R. Pakso apkaltą ir V. Uspaskichui laimėjus daugiausia mandatų po 2004 m. Seimo rinkimų.

Taigi, jei niekas neisikeis, o keistis nelabai yra kam, Karbauskis kitus Seimo rinkimus su „almaxų-šmaksų“ dirbiniais gali laimėti su dar didesne persvara. Gal net turėti konstitucinę daugumą.

Netikite? Paskaičiuokime.

Tvarkdariai, kurie nuo rudens eina į koaliciją su Karbauskiu, pagal pastarąją „Vilmorus“ apklausą gautų 7 proc., Uspaskicho reinkarnacija į parapsichologiją – 6, Puteikio Centro partija – 4, LSDDP – 3,5, taip, kaip reikia Karbauskiui, balsuojanti Lenkų rinkimų akcija – 3, bet realybėje būtų visi 8, nes mūsų sociologinių apklausų rengėjai dantimis įsikirtę į politikos raidę, bet nekerta politikos dvasios, šnabždančios, kad V. Tomaševskis į visus rinkimus eina koalicijoje su Rusų aljansu, todėl peržengia rinkimų barjerą.

Iš viso 43,5-45 proc. balsų! Šį procentą reikia padidinti bent trečdaliu, nes, viena vertus, dalis neapsiprendusių, už ką balsuoti, apsispręs, kita vertus, balsai atiduoti už tas partijas, kurios neperšoko rinkimų barjero, paskirstomi nugalėtojams.

Šiurkščiai skaičiuojant, naujakolūkiečiai su satelitais vien iš už partijų atiduotus balsus gauna apie 45, o gal ir daugiau mandatų. Be tiesioginio Rusijos įsikišimo.

Pridėk bent 80 proc. pergalių tose apygardose, kuriose šios partijos laimėjo 2016-ųjų rudenį (o kas gali valstiečiams, kurie vienmandatėse pasirodė itin gerai, sutrukdyti laimėti?), ir Karbauskis valdo antrą kadenciją iš eilės. O kur dar visokie „komitetai“? Konstitucinė dauguma kaip ant lėkštutės.

Turite kontrargumentų? Lietuvoje dar nebuvo taip, kad ta pati partija laimėtų rinkimus dvi kadencijas iš eilės?

Taip, kad laimėtų nebuvo, bet kad valdytų, tikrai buvo. A. Brazauskas premjeru buvo nuo 2001-ųjų iki 2006-ųjų, o likusius dvejus kadencijos metus jį pakeitė socialdemokratas G. Kirkilas. Dvi kadencijos be gero pusmečio, nors ir teko valdžia dalytis su V. Uspaskichu ar atskilėliais nuo jo, sudarius mažumos Vyriausybę.

Pagaliau visada būna pirmas kartas. Kažkada Lenkijoje liberalai pirmąkart laimėjo dukart iš eilės, o dabar, jei rinkimai įvyktų rytoj, J. Kaczynskio partija irgi laimėtų su ne mažesne persvara. Paskui tas pats atsitiko Latvijoje.

Pridėkim tai, ko nuo LDDP laikų nebuvo – tos pačios partijos Prezidentą. Arba neveiksnų, be atramos Seime, o tai vienas ir tas pats. Ir Lietuva turi tokį pat buketą, kaip Lenkija ir Vengrija. Ką tokia valdžios puokštė galėtų pakeisti?

Per 8 metus galima pakeisti beveik visą Konstitucinį teismą. Visi KT nariai skirti Karbauskio. Kaip tai patinka? Ir Aukščiausio Teismo, ir kiti teisėjai. Ir policijos generalinis komisaras, ir generalinis prokuroras, VSD ir STT vadovai, ir kariuomenės vadas. Visi LRT Tarybos nariai, VTEK, VRK etc.

O tada – Partija, Seimas ir Tauta vieningi kaip niekada! Tada tikrai kardus perkalsim į noragus. Špygą taukuotą – NATO ir tiems 2 proc. BVP.

Kas čia mus puls? Kam tos Lietuvos reikia? Geriau jau pinigus skirsim melioracijai, nei dviem tankams pirkti! Penkiasdešimt tokių ir kitokių rusiškos propagandos atspalvių per kolchozo fermos folklorą perleisti. O paskui – cenzūra ir visos kitos autoritarinės grožybės.

Kas gali nuo to išgelbėti? Ar gali? Lietuva pasmerkta?

Niekas iš mūsų nežino, o ir negali žinoti, kaip bus. Bet aišku, kad nei opozicija, nei pilietinė visuomenė, nei žurnalistiniai tyrimai nuo to neišgelbės. Nei pirmo, nei antro beveik nėra. Akivaizdu, kad per porą metų ir nepasigimdys. O dėl trečio, tai, kaip sakoma, šuo loja, o Naisių buldozeris važiuoja per Lietuvą.

R. Valatka Per 8 metus galima pakeisti beveik visą Konstitucinį teismą. Visi KT nariai skirti Karbauskio. Kaip tai patinka? Ir Aukščiausio Teismo, ir kiti teisėjai. Ir policijos generalinis komisaras, ir generalinis prokuroras, VSD ir STT vadovai, ir kariuomenės vadas. Visi LRT Tarybos nariai, VTEK, VRK etc.

Šviečiasi tik realūs du dalykai, kurie gali išgelbėti Lietuvą nuo visiško sukolchozinimo. Ir abu nelabai realūs: 1) valstiečių partija suskyla; 2) Karbauskis padaro kriminalinį nusikaltimą.

Kaip žinoma, dauguma politiką išmanančių žmonių tikėjosi, kad iš visų pašalių sugraibyta, rankomis futbolą žaidžianti Karbauskio rinktinė, greit subyrės. Taip neatsitiko. Taip, atskilo Šakalienė, Matelis ir Urbšys, bet prisijungė Puteikis ir dar keli, neskaitant Gražulio.

Išeina, kad kriminalinis nusikaltimas skamba rimčiau. Tikimybė, patys suprantate, kokia.

Dar, tiesa, yra Dievo pirštas. Tik kas neopagonių šalyje tiki Dievą? Taigi, ruoškitės. Bent jau tie, kurie buvote pasiryžę nerašyti pareiškimo į kolchozą. Kaip žinoma, vienus ūkininkus okupantai išvežė į Sibiorą, o likusius suvarė į kolchozą, iki beprotybės padidinę grūdų ir kitas pyliavas.

Kita vertus, net ir netikintieji nežino, ar Dievo tikrai nėra. Tai viena žinia gera – po poros metų tai sužinosim.