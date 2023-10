Žemiečiai užgrobė tolimą planetą, prasiskverbę į jos reklamos agentūras, o po to smarkiai sumažinę šūdsviesčio suvartojimo vidurkį. Šūdsviestiečiai dėl tokio akivaizdaus atsilikimo išgyveno tokią graužatį, kad be kovos susitaikė su okupacija.

Europa taip susinepatogino dėl SSRS (Rusijos), Irano ir arabų propagandos pasakų apie palestiniečių genocidą, kad, prisiimdami kaltes, sutiko ne tik su faktais, bet ir melais, o ir dar nuo savęs pridėdavo. Faktus, kurie į frustraciją neįsipaišė, nurašydavo kaip sudėtingus ir negerus.

Įdomių dalykų išlindo po spalio 7-osios. Iš 81moters, Islamo valstybės (ISIS) narės, sugrįžusios į Švediją, 21 dirba vaikų darželiuose, mokyklose ir vaikų centruose. Švietimo ministrė L.Edholm sukrėsta. Ragina keisti sistemą.

ISIS galvažudžių gegutės deda kiaušinius europiečių lizduose. O juk tai tik ledkalnio viršūnė. Kur dar Rusijos reicho gegutės? Negi tik viena Suomija, kurioje vienintelėje mokytojo profesija – prestižinė, jų turi? Prasiskverbimas į ES mokymo įstaigas įvyko. O JAV ir ES universitetus, kaip ir Europos futbolą, šeichai paėmė savo milijardais dar anksčiau.

Yra žmonių, net ištisų tautų ir religijų, kurių tikslas – ne gerai gyventi, o kad visi gyventų taip pat blogai, kaip jie. Dauguma rusų ir dauguma imigrantų arabų ES, net patekę į išsvajotą laisvąjį pasaulį, visa širdimi trokšta sunaikinti jį savo ekskonclagerių naudai.

Londone į antiizraelietišką mitingą vyras atėjo su ISIS vėliava. Šauki už taikius palestiniečius, galvoje – „Hamas“ ir ISIS. Talibano vėliavų tuose mitinguose tiek, kad niekas ir nebeskaičiavo. Kažkas tik įdėjo nuotrauką europietės, mitinge prieš Izraelį stovinčią po Talibano vėliava.

Vakarų demokratijų savižudybės simbolis. Jaunai europietei, kuri nė už ką nesutiktų slėpti savo veidą po čiadra, tapo norma protestuoti su moterų teisių priešų vėliava.

Per 11 dienų po „Hamas surengto žydų pogromo Berlyne užregistruota 70 antisemitinių išpuolių. Visoje šalyje – per 200. Tai ne neonaciai.

Gazos sektorius rodo jėgą. Ne Gazoje. Ten „Hamas“ šįkart bus padėta į vietą. Gazos sektorius rodo jėgą Berlyne ir Štutgarte, Paryžiuje ir Londone, Stokholme. Hanibalas ne prie vartų. Hanibalas – seniai mieste. Neslepia neapykantos šalims, kurios suteikė sotų prieglobstį, garantavo teises, apie kurias savo tėvynėse net knygose neskaitė.

Jų daug. „Hamas“ žudynes remiančios demonstracijos Vakarų miestuose nėra saujelės bepročių ofenzyva. Jų daug. Bet ilgametis Europos aklumas dėl jų nėra antgamtinis. Taip, galima kaltinti atskirus politikus, partijas, net ideologijas, pvz., kairiųjų, bet tik iš dalies.

Spalio 7-ąją vienoje Izraelio ligoninėje vėžiu sergančių Gazos ruožo vaikų mamytės, sužinojusios apie žydų skerdynes, šoko ir glėbesčiavosi medikų akivaizdoje. Jas bandė sudrausti, į ką mamytės atsakė įžūliu kikenimu. Nė viena nebuvo išmesta. Gazos vaikai gydomi toliau.

Europietiškas naivumas remiasi europietišku auklėjimu. Menku individo sugedimo laipsniu. Apie kitus žmones visi galvoja pagal savo sugedimo laipsnį. Europiečiams atrodė, kad užtenka priimti žmogų, suteikti jam visas teises ir galimybes, ir viskas bus gerai.

Žmonės skiriasi. Net tie patys krikščionys. Vieni, kaip dauguma Vidurio Europos tautų, išsivadavusių iš komunizmo jungo, puolė dirbti, kad gyventų taip pat, kaip senoji Europa, o rusai, turėję daugiausia gamtos išteklių, garantuojančių klestėjimą, visą tą laiką svajojo, o paskui ir darė, kad blogai būtų kartvelams, moldavams, ukrainiečiams etc.

Tą sunku priimti. Dar sunkiau suprasti. Bet tai faktas, kuris šį spalį graužia akis. Kaip ir faktas, kad Vakarų civilizacija išaugino armiją savo destrukcijos ar net savižudybės šauklių.

Planetos gelbėtoja G.Thunberg ir kelios Izraelį paniekinusios Vakarų žydės fotografuojasi su plakatu „Stoviu su Gaza“. Joms gerai. Jų nebuvo tame festivalyje, kur Gazos ruožas žudė ir prievartavo visas jaunas moteris. Jų irgi nebūtų pasigailėję.

Kada Harvardo studentai, 500 Švedijos kultūrininkų ir kiti gerieji samariečiai išeina ginti tokio nūdienos eufemizmo kaip „taikūs palestiniečiai“? Po „Hamas“ paleistos melagienos, kad Izraelio raketa smogė ligoninei Gazoje. Jau įrodyta, kad tai savadarbė teroristų raketa, nukritusi kylant.

Kodėl tiek intelektualų kartoja žmogžudžių, prievartautojų ir homofobų melus? Iš įsitikinimo, kad viską sprendžia Vakarai. Savižudiška saviapgaulė. Hanibalas vaikšto mieste ir balsu svarsto, kada čia Vokietijoj įvesti šariatą. O daugybė Šūdsviesčio gyventojų liūdi dėl šūdsviesčio vidurkių.

Visi tie jauni ir nekvaili savo srityse žmonės nėra homofobai, moterų nekentėjai, bet vis tiek – vienoje gretoje su hamazais ir talibanais. Kodėl? Regis, į spektaklį jie ateina tik baigiantis II veiksmui ir radiją įsijungia tik žinioms įpusėjus. O tada pasipiktina tuo, ką išgirsta ir pamato.

Amerikoje vienas pokštininkas apsivilko marškinėlius su užrašu „Sugriauk patriarchatą – ne planetą“, išėjo į gatvę ir pradėjo rinkti sutiktų moterų parašus po peticija, kad iš moterų būtų atimta balsavimo teisė. Nė viena neatsisakė pasirašyti. Matydamos teisingus marškinėlius su džiaugsmu pasirašinėjo, manydamos, kad čia prieš mačizmą.

Emily Kornberg iš Be'eri kibuco buvo 8-eri. Ją nužudė „Hamas“ smogikai. Miegančią. Kai Gazos žydšaudžiai atėjo į Nachal Ozo kibucą, 85-erių Sh.Ronas slėptuvėje uždarė savo žmoną, dukras ir anūką, o pats liko laukti svetainėje.

Širdį veriantis planas – palestiniečiai jį nušaus ir galbūt nebeieškos artimųjų. Banditai Shlomą nušovė ir išėjo.

G.Thunberg ir tyli eisena nestovi nei su Emily, nei su Schomu, nei su dar 1 400 Gazos žydšaudžių surengto pogromo aukų. Jų nebuvo I veiksme. Atėjo į antrojo pabaigą. Gali jums daug papasakoti apie 75 m. trunkantį palestiniečių genocidą.

Kaip visiems turbūt žinoma, genocidas yra sąmoningas, sistemingas žmonių naikinimas dėl jų priklausymo tautai, religijai ar rasei. Armėnų genocidas Turkijoje 2015 m. Buvo 1,5 mln. armėnų, liko saujelė. Žydų genocidas Europoje.

Buvo 6 mln. žydų, liko saujelė. Tutsių genocidas Ruandoje. Hutai nugalabijo 0,8 mln. žmonių.

O štai palestiniečių „genocidas“ Gazoje: prieš 70 m. buvo 0,25 mln., liko 2,5 mln. Keistas genocidas. Toks genocidas atvirkščiai. Plius dar daugiau palestiniečių Vakarų Krante ir gal 2 mln. Izraelyje. Dar keistesnis ir „genocido aukų“, ir „egzekutorių“ elgesys.

Vis tiek kaltas Izraelis, okupacija ir kiti džihadblablabla? O gal pakalbam apie Libaną?

Prieš 60 m. Libanas buvo Artimųjų Rytų Šveicarija – bankai, turistai, vilos. O paskui į Libaną atėjo palestiniečiai. Libanas virsta griuvėsiais. Atgrasiu placdarmu, skirtu Izraeliui sunaikinti. Tačiau kai tik Izraelis pabando sunaikinti fanatikus žudikus, šie, o paskui juos ir savižudės avys ES ir JAV užbliauna kaip G.Orwello fermos gyvuliai – moooteryys, vaivaikaiii.

Ligoninėje žydų skerdynėmis besidžiaugiančios mamytės, ką, nežinojo, kad, Gazos ruožas, surengęs tokias baisias skerdynes, negaus atkirčio? Nesupranta, kad pasėjęs žudynes karą pjausi pas save? Jei tokie nugalės Vokietijoje, Vokietija taps kaip Libanas.

Kas „už“? Kancleris Sholzas prieš. Interviu „Der Spiegel“ kancleris socialdemokratas (kas būtų pagalvojęs prieš metus?) sako, kad pagaliau būtina pradėti deportaciją tų, kurie neturi teisės gyventi šalyje. O tokių milijonai.

Prieš Scholzą pakils viso pasaulio pacifistai. Kaip į gazavatą. Su Talibano, ISIS ir Palestinos teroristų vėliavom. Kaip ir į karą su Izraeliu.

Pernai JT prieš Izraelį priėmė daugiau rezoliucijų nei prieš Ukrainą užpuolusį Rusijos reichą. Būtų gerai suprasti: daugumai tų palestiniečių gynėjų iš principo nusispjauti ir į palestiniečius, ir į musulmonus. Jų akcijos antižydiškos.

Toks į politkorektiškumo vatą supakuotas modernus pokarinis antisemitizmas.

Pradedant 2015-aisiais Mijanmaras nužudė tūkstančius musulmonų, šimtai tūkstančių pabėgo į Bangladešą, čia nugrūsti į negyvenamą salą. Kiek iš tų gerųjų samariečių, liejančių ašaras dėl Gazos ruožo, protestavo? Kiek pačių musulmonų rėkė „Allahu akbar“ už žudomus brolius?

Nuo 2014 m. Kinija sukišo į konclagerius ir ten laiko per milijoną musulmonų uigurų, vaikai atskirti nuo tėvų. Uigurų gimstamumas sumažėjo 60 procentų. Kiek arabų šalių šeichų, karalių ir kitų uzurpatorių atsisakė susitikti su Kinijos diktatorium Xi, kaip dabar keli jų su prezidentu Bidenu? Nė vienas. Kiek rezoliucijų dėl milijono uigurų konclageriuose priėmė JT?

Arabai turi daug valstybių, o kaip dėl valstybės musulmonų kurdų, kuriuos naikino Saddamas, žudė Assadas ir dabar Erdoganas? Kur jų valstybė? Kodėl nerėkiate apie Sirijos, Irako, Turkijos okupaciją? O kiek protestų surengė gerieji pacifistai po to, kai Sirijos diktatorius Assadas sunaikino Jarmuko lagerį su 200 tūkst. palestiniečių?

2013 m. pab. Sirijos armija apsupo Jarmuką. Įnešti maistą uždrausta. Palestiniečius grūdo į kalėjimus. Prasidėjo badas. Nebuvo vandens. Žmonių skaičius stovykloje tirpo. Izraelis už tai būtų nulinčiuotas per kelias dienas. Bet niekas net arabų šalyse dėl to galvos nekvaršino. Visiems smagiau prisiminti Sabrą ir Šatilą, kaltinti Izraelį, net jei jis kaltas tik dėl to, kad nesutrukdė žudyti.

Negi Gazos ruože – geresni muslumonai ir palestiniečiai nei Jarmuke, šalia Assado rūmų? Turbūt ne. Bet kai tai daro Kinija, Mianmaras ar Sirija, Izraelio neapkaltinsi. Antisemitizmas. Kuris grįžta prie ištakų. Prie plebso. Kaip viduramžiais. Kaip XIX a.. Prancūzijoje, kur tai buvo socialistų pramoga. Ne be reikalo Leninas sakė, kad antisemitimzas – tai kvailių socializmas.

Už Gazos vaikų ir moterų nugarų slepiasi ne tik „Hamas“ teroristai. Daug kairiųjų intelektualų, viso pasaulio antisemitai randa patogią užuovėją.

Nieko naujo. Tokie rašytojai kaip R.Roland’as, B.Show, H.Wellsas vizitavo SSRS, šlovino bolševikus. „New York Times“ žurnalistas W.Duranty 1932 m. gavo Pulitzerio premiją už seriją NKVD inspiruotų reportažų, kad Ukrainoje nėra jokio bado. O nuo žmogaus, kuris Holodomorą atskleidė, nusisuko net jo patronas, buvęs britų premjeras. J.Paleckis dar laisvoje Lietuvoje susitiko su Stalinu, o grįžęs parašė knygą „SSRS mūsų akimis“. Žmonės yra tik žmonės.

Juokinga, o juokas neima. Vakarų krikščionių civilizacija taip užsižiūrėjo į savo gražius marškinėlius, kad nebežiūri po kuo pasirašo.