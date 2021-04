Už milijoną. Traukinuko iš dvidešimties vagonų skylę tradiciniu auditoriaus papratimu užfiksavęs netradicinis sveikatos apsaugos ministras kovidą paskelbė būsima tradicine liga. Kepenis ta proga tik trumpam iš džiaugsmo be kaukės Seime šokinėjo.

Naujoms tradicijoms reikia laiko. Po lito nužudymo daug kam liko tik tradicinė lietuviška dešra, tradicinis varškės sūris, tradicinė juoda duona, tradicinis šakotis po cepelinų su tradiciniais spirgiais ir, žinoma, tradicinė šeima. Su tokiais skaniais tradiciniais „mauči, boba, o tai...“ ingredientais.

„Rusija gins tradicines šeimos vertybes“, maršui už tradicinę šeimą pritarė ir žudiku prezidento Bideno pavadintas Rusijos valdovas Putinas. Kuris po skyrybų slapta susituokė su slapta išrinktąja ir slepia antrosios šeimos vaikus. Tradicinis tėvas, viešai nepripažįstantis tradicinių savo dukrų, oficialiai įvardijamų kaip Moteris Nr.1 ir Moteris Nr.2.

Žudiko kelio vardu pasivadinusi Tetos partija irgi visom keturiom buvo už tradicinę šeimą. Sakė, kad net susikūrė kovodama su visom kitom orientacijom. Po to Teta greitai tradiciškai išsiskyrė.

Labai nesimpatiški žmonės tie tradicinės šeimos gynėjai.

Nė vienas iš tradicinės šeimos gynėjų nenorėtų tapatintis su žudiku Putinu. Bet tenka. Vardan tos. Tradicinės šeimos. Eina prieš Lietuvą su pačiu velniu obuoliauti.

Turim juos suprasti, o supratę – atleisti. Prie Nemuno viskas smarkiai garuoja, o galiausiai išgaruoja bė pėdsakų. Pelningai ginti tradicines vertybes nuo išgaravimo įmanoma tik susiradus labai netradicinių sąjungininkų.

Pvz., tradicines šeimos ir kitokias vertybes ginantis Nacionalinis susivienijimas vardan tos Lietuvos, kad su valstybe vėl nenutiktų kaip nutiko 1940-ųjų birželį, be dvejonių stato už rusiškais ordinais ir kitaip apdovanotą veikėją prieš savo partijos narį istoriką, sorošistų ir leftistų paskirtą Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro direktorium.

Tradicinės šeimos gynėjas, pasaulio galiūnas, dvidešimt metų kilogramais rijęs anabolinius steroidus ir kitą farmacinį šlamštą, tradiciškai bubena, kad, skiepydama žmones, Vyriausybė šeria farmacijos pramonę. Šėrikas nusišėręs, savos šėryklos kieme pasiklydo.

R. Valatka Ar beatmena kas, ką 2004-ųjų rudenį, pakilęs į sėkmingiausius jam rinkimus per 1, 11, 111 ir 1 111 dienų žadėjo Kėdainių kniazius? Vienetukų sprendimai tradiciškai greitai dingo – kaip ir pats Uspaskichas, – į švęstą rusišką vandenį Maskvoje. 1 111 dienų terminui nė neįpusėjus.

Per ilgai rymojom kaip pakelės smūtkeliai. Kol buvom įsijautę į tradicinio Rūpintojėlio būseną, Lietuva tapo panaši į Atlantidą, prifarširuotą nuskendusių lobių. Laukianti nesulaukianti tradicinių juodųjų archeologų. Lobius ir neįvykusius stebuklus tradiciškai slapta iškasiančių.

Iš pradžių dingo Brazausko LDDP polandsberginės aušros pažadas – tradicinė šlapioji dešra po 2,20 rb ir benzinas po 0,40 rb. Paskui prašapo ir rubliai. Su visais tradiciniais rubliniais indėliais.

Dar prieš 24 metus Paulauskas mums sakė, kad nusipelnėme gyventi geriau. Kur ta gerovės valstybė, kurią ką tik žadėjo Aukštas ir Gražus?

Prašapo iki kitų Prezidento rinkimų. Kaip ir Žemės ūkio ministerija Kaune. Penki universitetai vietoj kelių dešimčių merdinčių aukštųjų mokyklų.

Pianinas Seime nepasiekė Seimo. Kuris bus sumažintas. Renkamas tik iš „asmenybių“. Tradicinės naginės ir tautinis kostiumas, rauktas paties meistro Juozapo. Su nemokamu bilietu užpakalinėj tradicinių kelnikių kišenėj į visus teatrus ir muziejus – kiekvienam vaikui.

Pirmojo Kubiliaus pažadėtas saulėtekis piliečiams bei jų verslams ir saulėlydis valdininkams per 22 metus nuo to nekalto politiko prasižiojimo tradiciškai virto amžinu saulėtekiu valstybės tarnautojams be iniciatyvos ir tokiu pat saulėlydžiu piliečiams bei jų verslams.

Pensinio amžiaus sulaukusiems piliečiams, kurie 1989-ųjų Vasario 16-ąją protestuodami prieš šalies okupaciją miestų aikštėse numetė okupanto karinius bilietus, „Sodros“ valdininkai tradiciškai nerausdami dabar siūlo rašyti prašymus motinai Rusijai. O jei būsit išdidūs, jus tradiciškai nubaus išbraukdami porą metų iš darbo stažo.

R. Valatka Neskaitant tai pradingstančio, tai vėl randamo Šedžiaus, vienintelis dingęs lobis, kurį radom, yra Vasario 16-osios Akto originalas. Bet tai kaip suėjo. Džiūgavom lyg geležėlę radę. Niekam nė motais buvo, kad rastas gal ne visai tas popierius, kurio tiek metų beviltiškai ieškojo istorikai.

Meilė tėvynei turi tradicinę kainą. Gerų darbų valstybinis įvertinimas, kaip ir skiepo dūrio įkainiai slaugytojoms ar užmojis paversti mokytojo profesiją prestižine, turi savybę tradiciškai išgaruoti taip pat greitai, kaip ir dvidešimt vagonų su medikų apsaugos priemonėmis.

Žadėta visiems atvira Prezidentūra greitai virto tradicine uždara Prezidento gimtadienių kaimo sodyba. Per tuos dešimt metų, kai valdė Grybauskaitė, tik keistuoliai stebėjosi, kodėl ji taip niekada ir neįvardijo nė vieno oligarcho, su kuriais baudėsi kautis nuo pirmų valdymo dienų.

Tulpių paštas. Mūsų žemė tokia įkaitusi. Viskas čia greitai ir negrįžtamai prašampa, išgaruoja.

Šalyje, kurioje prašampa traukiniai ir nematerialios vertybės, kaip antai tradicinė šeima, apie kurios gilią krizę, prasidėjusią XX a. viduryje, dalis tradicinių lietuvių sužinojo tik pernai iš tradicinės Kremliaus propagandos, nors ką nors rasti yra neapsakoma laimė.