Kuo arčiau Prezidento rinkimai, tuo naisiau valstiečiai kraustosi iš proto.

Premjero vicekancleris kreipėsi į teismą, kad du žurnalistai prastą nuomonę apie Vyriausybę pakeistų į gerą. Visiškas valstiečių Stasys priekabiavo prie centrinio banko valdytojo. Bet vidaus reikalų ministeris buvo dar konceptualesnis. Uždraus prie vairo pasiekti orgazmą valgant, kramtant, atsigeriant vandens, kavos ar čiobrelių arbatos ir kitais homo sapiens žinomais būdais.

Ypač įtariai vidaus reikalų ministeris pažiūrėjo į tuos vairuotojus, kuriems per 50. Tie išvis bus po Müllerio gaubtu. Tikrins tol, kol užbanins. Čia tikriausiai todėl, kad po penkiadešimties su orgazmais būna ne kas. Tai kokia prasmė tokius gaudyti? Tegu klipatos vaikšto pėsčiom.

Finansų ministeris irgi greituoju būdu sukurpė prezidentinį planą, kaip valstiečiai kontroliuos teisėjus, prokurorus ir saugumiečius. Kad tie ponai gaudytų, teistų ir sodintų teisingai pagal Naisių planą, šių formaliai nepriklausomų įstaigų vadai su ministrais turės derinti darbo rodiklius.

Nepasodinai kokio tipo, kurį liepė suimti Vyriausybė, šnai tokį teisėją iš darbo, o metų gale dar ir per kitų teisėjų bei prokurorų pinigėlius čirkšt.

Konstitucinio teismo pirmininkas verkšlena, kad tai nesuderinama su teismų nepriklausomumo principu. Gal ir nesuderinama. Užtat kaip naisu.

Rimvydas Valatka Ypač įtariai vidaus reikalų ministeris pažiūrėjo į tuos vairuotojus, kuriems per 50. Tie išvis bus po Müllerio gaubtu. Tikrins tol, kol užbanins. Čia tikriausiai todėl, kad po penkiadešimties su orgazmais būna ne kas. Tai kokia prasmė tokius gaudyti? Tegu klipatos vaikšto pėsčiom.

Neliko nuošaly ir inovatyvusis premjero rinkimų štabo Bakas. Įregistravo įstatymo pataisą, skirtą tik vienam žmogui – „MG Baltic“ koncerno prezidentui. Remiantis tuo, kad to tipo fabrikas „Stumbras“ šinkuoja degtinę, iš jo Lietuvos Respublikos vardu teks atimti visas tris televizijas. Paskui atims televizorius iš tų, kurie žiūrėdami teliką, plempia alų. Tvarka bus.

Kai kurie naivuoliai manė, kad niekas nepamatys, ką jie su bokalais išdarinėja ant savo sofos priešais žydrąjį ekraną, todėl anie burbėjo, kaip čia taip išeina, kad žūti už tėvynę privaloma nuo 18-os, bet išlenkti bokalą alaus žuvusysis turi teisę tik praėjus porai metų po didvyriškos smerties? Dar kiti žemažiūriai piktinosi tuo, jog uždrausti vairuoti greituoju būdu valdžia kažkodėl tai galės po 50-ies, bet dirbti vis tiek privalėsi iki 64-erių.

Kur tada ta žadėta teisybė ir logika kur? Klausia tokie beveik prezidentiškai išpūsdami veizolus.

Tokiems būtina kartą ir visiems laikams įsikalti į savo durnas galvas, kad ieškoti logikos Naisuvoje yra pats didžiausias alogizmas. Didžiausia dorybė Karbauskio dvare ir jo valdomoje Lietuvoje yra absoliutus logikos netoleravimas ir jos kuo greitesnis uždraudimas kaip vieno iš nesveikos gyvensenos atributų.

Lietuviai – ne ispanai, pradžių pradžioje sakė Pirmininkas. Draudimai yra gerai. Draudimai yra tikroji baudžiauninkų laisvė. Konstitucija yra Vilniaus elito išmislas. Valdžios kritika yra blogis. Propagandrinės valdžios pasakos apie vaučerius, viliborą ir sveiką gyvenseną yra gėris.

Bet ir tai buvo ne viskas per tas dvi dienas, kai saulė žeme ridinėjosi. Iš ligoninės išsirašęs generikų prifarširuotas sveikatos apsaugos ministeris apskelbė, jog būtina apriboti pinigus, skirtus ligonio gydymui. Nėr čia ko veltui be galo, be krašto gydytis, kaip buvo prie konservatorių ir socialdemokratų. Prikapsėjo 30 tūkst. eurų, ir čiuožk sau sveikas namo.

Rimvydas Valatka Tokiems būtina kartą ir visiems laikams įsikalti į savo durnas galvas, kad ieškoti logikos Naisuvoje yra pats didžiausias alogizmas. Didžiausia dorybė Karbauskio dvare ir jo valdomoje Lietuvoje yra absoliutus logikos netoleravimas ir jos kuo greitesnis uždraudimas kaip vieno iš nesveikos gyvensenos atributų.

Net įsisavinęs 30 tūkst. eurų nepavelki kojų? Iki išgijimo pristigo šešių ampulių, poros chemoterapijos seansų ar reabilitacijos? Nekrušk smegenų geriausiai iš geriausiųjų valdžiai. Skaityk XX a. dešimtojo dešimtmečio mafijos kronikas. Ne tokius užversdavo. O čia būsi užverstas ne kažkokio ten Kauno slobodkės Daktaro, o tokio autoriteto kaip daktaras prichiatras.

Jeigu ką, tai Hannibalas Lecteris irgi buvo iš Lietuvos.

Be to, peržengus 30 tūkst. eurų raudonąją liniją, visada gi galima kreiptis pagalbos į šv. Joną, šv. Mikalojų, šv. Kamilą Lelietį, šv. Vitą, šv. Peregriną, šv. Blažiejų ir šventąją Balbiną Romietę. Galiausiai vis tiek paskutinę paslaugą šioje žemėje mums visiems suteiks tie, kurių globėjas yra šv. Antanas Egiptietis.

Apskritai daugiau optimizmo, netikėliai. Mokslininkai internete ištyrė, kad skiepai itin kenkia. Kaip ir vaistai, ypač brangūs ir šiuolaikiniai. Šitie tai kenkia labiausiai. Todėl ateities Naisuvoje žmonės bus gydomi ne tai pagal Dievo, ne tai pagal Septintosios dienos adventistų planą.

Pinigų vaistams nėra. Pinigų gydytojams, slaugytojoms ir mokytojams nėra ir nebus. Slaugytojų katastrofiškai trūksta. Bet Naisuvos Vyriausybė padarė viską, kad rastų 10 mln. eurų tam, jog vietoj gydytojų ir slaugytojų, kurie mus gydė prie konservatorių ir socialdemokratų, būtų ruošiami veryginiai propagandrai – gyvensenos medicinos specialistai.

Kur jie dirbs ir ką bei kam jie dirbs, niekas suprato dar neturi. Užtat prieš pat be penkių veryga išsivystė supratimas, kad propagandras yra gerai.

O kaip jūs manote, kokia šiandien yra didžiausia Lietuvos problema?

Ne tymai, kuriais serga jau daugiau kaip 500 žmonių. Tai tegu jie tame Izraelyje skiepija visus net per šabą. Ne katastrofiškai priartėjusi 2020-ųjų metų ES agenda su mažesniais pinigais Lietuvai. Ne Brexitas. Ne demografija. Ne byrančios švietimo ir sveikatos apsaugos sistemos ar korupcija.

Jokia problema ir klimato kaita, antrus metus grasinanti ūkininkus palikti be derliaus. Argi čia problema, kai, spaudžiami sausros, išsiparduoda vis daugiau karvių ūkių. Ir – jūs tuo nepatikėsite – net ne alkoholis, kurio srityje, kaip tikina Naisuvos vyr. šundaktaris, girtaujantis lietuvis pora litrų lenkia girtaujantį rusą, yra didžiausia Lietuvos problema.

Pati didžiausia problema, skausmo iškreiptu veidu tarė Kultūros komiteto pirmininkas, Lietuvos dar tik laukia. Didžiausia Lietuvos problema bus, jei valstiečių policininkas nepateks į Prezidento rinkimų antrąjį turą, ot.

Kodėl? Tada jau sužinosim, kur blezdingos žiemoja ir iš kur kojos dygsta? Visus, kurie Kauno „Žalgirio“ arenoje nušvilpė didįjį krepšinio mecenatą, valdžia vieną dieną išaiškins?

Mokslininkai anądien išsiaiškino, kad stipriausias padaras žemėje, neskaitant erkių, yra mėšlavabalis. Gali pakelti už save 1 141 kartą didesnį svorį. Kaip informavo mėšlavabalių galybę ištyręs Robas Knellas iš Queen Mary universiteto, mėšlynų padaro jėgą mokslininkai aptikę atsitiktinai – stebėdami, kaip jie poruojasi.

Rimvydas Valatka Pati didžiausia problema, skausmo iškreiptu veidu tarė Kultūros komiteto pirmininkas, Lietuvos dar tik laukia. Didžiausia Lietuvos problema bus, jei valstiečių policininkas nepateks į Prezidento rinkimų antrąjį turą, ot.

O jei taip, tai bręsta dar viena didžiausia problema. Net ir Karbauskio karvei aišku, kaip nustatyti kavą geriantį ar česnaką prie vairo kramtantį 50-metį (60-tmetį, 80-metį). Bet tu pagauk tipą, prie vairo patiriantį orgazmą.

Artimiausiu metu tai bus pati didžiausia vidaus reikalų ministerio problema. Žinoma, jei tik keistą įprotį kaupti senus dokumentus turintis ekspolicininkas, nepaisant savo nublūdusių ministrų ir Bako su Jakeliūnu hiperaktyvumo, kaip nors pateks į antrąjį Prezidento rinkimų turą.