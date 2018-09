Daug kas žino, jog per didelis įdegis negerai, todėl naudoja atsarginius kremus. Nemažai žmonių yra girdėję, jog deginimasis daro mus sveikesnius, nes papildo vitamino D atsargas organizme. Lietuvą pasiekęs net vajus gerti žiemą vitaminą D iš ampulių.

Tačiau retas patikėtų, jog jų dėmesį vitaminas D patraukė daugiausiai vieno žmogaus pastangomis.

Vitamino reabilitacija

Dar apie 1930 metus mokslininkai nustatė vitamino D įtaką kaulų struktūrai. Šiaurinėse platumose tada vaikai masiškai sirgdavo rachitu. Vitamino D imta dėti į visokį maistą. Jo net į alų įmaišydavo. Tačiau apie 1950 atlikti tyrimai parodė, jog vaikų kraujyje randamas kalcio perteklius.

Mat vitaminas D padeda absorbuoti kalcį organizme ir jį sulaiko, kad nebūtų pašalintas per inkstus, o panaudotas kaulų stiprumui užtikrinti. Tačiau kalcio perteklius turi neigiamą poveikį sveikatai. Daugumoje Europos šalių buvo uždrausta papildyti maisto produktus vitaminu D.

M. Holickas galvoja, jog ne vešlios augalijos, kuri buvo dinozaurų maistas, sunykimas nulėmė milžinų žūtį. Pasak jo, dinozaurai gaudavo per mažai saulės ir susilpnėję jų kaulai nebepajėgė išlaikyti didžiulės kūno masės.

Bostono universiteto Medicinos centre dirbantis profesorius Michaelas Holickas ėmėsi reabilituoti šią medžiagą. Per trisdešimt metų jis paskelbė daugybę straipsnių ir išleido bestseleriais tapusių knygų apie vitamino D naudą. Be visuotinai pripažįstamos jo svarbos kaulams, M. Holickas tvirtino, jog jis apsaugo žmogų nuo depresijos, viršsvorio, širdies ligų, net nuo vėžio.

Mokslininko teiginius toliau populiarino pasaulinė TV žvaigždė daktaras Ozas, savo laidose skatindamas žiūrovus visų pirma rūpintis vitaminu D, kuris išgelbės nuo begalės negalavimų ir ligų.

M. Holickas net pasiūlė naują dinozaurų išnykimo hipotezę, paremtą vitamino D svarba. Žinome, jog į žemę prieš 66 mln. metų nukrito asteroidas, ir smūgio metu į atmosferą pakilę kietosios dalelės ilgam užtemdė saulę.

Bumo priežastis

Reikia pastebėti, kad vitaminas D iš tikrųjų nėra vitaminas, o tam tikras hormonas, kadangi vitaminai yra maisto dalis. Tuo tarpu medžiagą, kurią vadiname vitaminu D, organizmas sugeba pats sukurti odoje iš saulės šviesos. Mes kaupiame vitamino D atsargas riebaluose. Deja, jis gana greitai skyla, todėl šiauriečiams žiemą gali jo pritrūkti.

Pacientai JAV pradėjo reikalauti gydytojų, kad jiems skirtų kraujo testus vitamino D lygiui patikrinti. Tokie testai yra mokami ir kainuoja iki kelių šimtų dolerių. Daliai žmonių juos padengia sveikatos draudimas. Nuo 2000 m. iki 2010 m. šių testų skaičius išaugo net 83 kartus. Testus atliekančios kompanijos suklestėjo.

Tačiau vitamino D galima gauti ir su maistu. Jo turi menkės kepenų taukai, skumbrės, lašišos, grybai, kiaušiniai. Sintetinis vitaminas D, keliaujantis į papildus, gaminamas šviečiant į riebalus, surinktus nuo avių vilnos.

M. Holicko veikla davė labai apčiuopiamus rezultatus. Nuo 2000 m. spauda pradėjo skelbti straipsnius, jog vitamino D trūkumas pakenks ne tik kaulams. Jo trūkumas sukels sklerozę, psichinius susirgimus, padidins vėžio riziką ir bus dar daug blogybių.

Per dešimtmetį vitamino D papildų pardavimai JAV išaugo net devynis kartus ir pasiekė 936 mln. dolerių.

Pacientai JAV pradėjo reikalauti gydytojų, kad jiems skirtų kraujo testus vitamino D lygiui patikrinti. Tokie testai yra mokami ir kainuoja iki kelių šimtų dolerių. Daliai žmonių juos padengia sveikatos draudimas. Nuo 2000 m. iki 2010 m. šių testų skaičius išaugo net 83 kartus. Testus atliekančios kompanijos suklestėjo.

Tokį bumą sukėlė vienas skaičiukas. JAV Nacionalinė medicinos akademija atliko didelį tyrimą, kurį išdėstė daugiau nei 1000 puslapių studijoje. Pagal ją, žmogaus kraujyje užtenka 20 nanogramų vitamino D mililitre. Studijos išvadoje teigiama, jog amerikiečiai gauna pakankamai vitamino D natūraliu būdu.

„Saulės vitamino" propaguotojas kaktomuša susidūrė su odos specialistais, kurie turi absoliučiai priešingą nuomonę. Jie skatina dangstytis nuo saulės lyg mes būtume vampyrai, o ne po saule atsiradusi ir išsivysčiusi rūšis.

Tačiau M. Holicko vadovaujama grupė, atstovaujanti JAV Endokrinologijos draugijai, parengė alternatyvią rekomendaciją, pagal kurią minimali dozė yra 30 nanogramų mililitre.

O tiek vitamino D neturi net 80 proc. amerikiečių. M. Holickas pradėjo skelbti atskleidęs pandemiją, ir juo patikėję žmonės puolė tikrintis ir prie papildų.

Nuvainikavimas

Nuo 80 iki 100 proc. vitamino D gauname iš saulės šviesos. Savo interviu populiariuose leidiniuose prof. M. Holickas rekomenduoja degintis saulėje saikingai, apie 15 min. be apsauginių kremų. Saulės šviesą atstoja soliariumai. Kam patogiau – eina į juos.

2004 m. M. Holickas buvo pašalintas iš Bostono universiteto dermatologijos departamento po to, kai išleido knygą „UV nauda“, kurioje propaguoja deginimąsi. Amerikos dermatologų asociacija rekomenduoja 200 IU (vienetų) vitamino D iš maisto arba saulės. M. Holickas siūlo gauti 1000 IU ir sako, jog toksišku vitaminas D tampa tik nuo 50 000 IU per dieną, jei taip vartojamas ilgą laiką.

Niekas nesako, kad vitaminas D yra nesvarbus. Jis reikalingas ir naudingas, tik nereikia dirbtinai didinti jo kiekio, jei jo yra pakankamai.

Daug tyrimų, atliktų kaip reakcija į M. Holicko sukeltą ažiotažą, yra parodę, jog vitamino D perteklius turi priešingą poveikį.

Kas buvo naudinga, ima žaloti, ir perteklius gali būti mirties priežastis nuo įvairių ligų. Atliktos didelės imties studijos patvirtina, jog didelės vitamino D dozės negelbėja nei nuo infarkto, nei padeda moterims postmenstrualiniu laikotarpiu apsisaugoti nuo vėžio.

Šiemet garsusis „The New York Times“ paskelbė savo atliktą žurnalistinį tyrimą, pagal kurį paaiškėjo, jog per visą vitamino D liaupsinimo ir propagavimo laikotarpį M. Holikas gavo šimtus tūkstančių dolerių iš įvairių papildus bei vitaminus gaminančių kompanijų, iš kraujo laboratorijų ir iš soliariumų pramonės.

M. Holicko užkelta minimumo kartelė sukėlė perdėtą šio vitamino vartojimą, nešantį didžiulius pelnus su tuo susijusiems verslams.

Kaip dabar paaiškėjo, neliko nuskriaustas ir pats propaguotojas, pelningai, tačiau negarbingai panaudojęs savo kaip mokslininko autoritetą.