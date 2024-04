Nėra jokio įstatymo ar teisės akto, kuris įpareigotų atsižvelgti į atkūrimo fondus. Grubiai sakant, JAV prieš Kiniją kariautų ne haubicomis, tačiau neduoda 155 mm sviedinių, ypač reikalingų Ukrainai. Be to, visiems aišku, kad anksčiau ar vėliau „Papildomas įstatymas“ bus patvirtintas. Nežiūrint to, J. Bidenas laiko užspaudęs kelis milijardus.