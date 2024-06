Paulius Jurkevičius. Voilà: vaikinas Bardella ir dešiniųjų revoliucija prancūziškai

Vaikinui tik 28-eri. Tvarkingai sušukuoti trumpai kirpti plaukai. Švariai nusiskutęs, be ūsų, be barzdos, be žandenų. Be tatuiruotės. Be intelektualo akinių. Absoliučiai be jokių išorės išskirtinumo ženklų. Savas, vienas iš daugelio. Žvilgsnis – tiesus, įtaigus, kupinas ramios energijos.