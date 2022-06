Kitą dieną po „eurotrojkos“ vizito į dvi dalis, į „taikos balandžius“ ir į „vanagus“, pasidalinusi Europa darė išvadas. „Taikos balandžius“ – prancūzus, vokiečius, italus – truputį suėmė siaubas: prezidentas, kancleris ir premjeras iškilmingai pareiškė, kad rėmė ir rems Ukrainą. Koks siaubas: atviru tekstu visi trys pasisakė už Kyjivo pergalę! Kas dabar bus? Kaip reaguos Maskva? Kiek procentų mažins dujų tiekimą?

Kitoniškai Macrono, Scholzo ir Draghio vizitą Ukrainoje vertino „vanagai“ – t. y. lenkai, čekai, britai ir mes, lietuviai. „Vanagai“ yra „vanagai“: jiems, t. y. mums atrodo, kad trys stipriausios ES ekonomikos turi tuoj pat, šiandien atsisakyti Rusijos dujų, sustabdyti pramonę ir visą arba bent pusę turimos ginkluotės perduoti Ukrainai. O jeigu ne – sėdat į traukinį ir varot atgal! Ne laikas ir ne vieta kostiumų eleganciją demonstruoti!

Tiesa, dar yra super kategorijos „vanagai“. Jie naują, vanagišką Europą bando išperėti Londone, tarp popietės trečiojo drinko ir tūkstantis pirmojo karališkos šeimos skandalo. Jie piktai šiaušia plunksnas išgirdę, kad Paryžius, Berlynas ir Roma pagaliau rimtai žada atkelti vartus Ukrainai į Europos Sąjungą, į tą ryškiai mėlynos spalvos negerovę. O jeigu paskui Kyjivą po Briuselio sparnu įšoks ir Moldavija, galbūt Gruzija? Kas tada? Ar bus įmanoma sulaikyti Albaniją? Juodkalniją?

Macronas, tas nepataisomas prancūziškojo elitarizmo atstovas, jaukiame ukrainietiško traukinio kupė pasikalbėjęs su buvusiu eurobuhalteriu Draghiu galiausiai apsisprendė: Kyjivą – skubia tvarka į ES! Portugalams, olandams ir austrams šis filosofijos daktaro Emmanuelio viražas sunkiai suvokiamas. Ar galima kariaujančią ir beveik sugriautą šalį priimti į Europos Sąjungą? Ar tai logiška? Kas už tai mokės?

Jeigu Kyjivą pavyktų greitai, be didelių diskusijų įsileisti į Europos Sąjungą, tai būtų logiškas euromaidano proceso finišas. Ukrainiečių euromaidanas buvo tas posūkio taškas, ta spyruoklė, kuri iš Putino padarė Putlerį. Kažkada, prieš nelabai daug metų, Putinas netgi nedrąsiai svarstė: gal verta į ES. Jis netgi baugščiai susidomėjęs žvalgėsi į NATO tarpdurį. Bet paskui įvyko štai kas: ukrainiečiai su trenksmu išvijo TSKP narį Janukovyčių ir pradėjo kurti europietišką Ukrainą. Ir būtent tada Putinas, tarsi vilkolakis iš siaubo filmo, pradėjo keisti pavidalą. Kol galiausiai tapo tuo, kuo yra šiandien – negailestingu ukrainiečių skerdiku Putleriu.

Šiandien sklando rimtas gandas, kad vakar Putinas, o šiandien Putleris turi žymiai didesnę svajonę nei Ukrainos užkariavimas. Svajonė yra ši: išdraskyti didžiausią pokario projektą – Europos Sąjungą. Supriešinti, sujaukti, išardyti. O paskui jau po vieną – iš pradžių mažiukus, paskui vidutinius, gal ir didesnius sutvarkyti. Ir jam sekasi: austrai Ukrainos klausimu galvoja vienaip, lietuviai – priešingai. Prancūzai kalba apie veidą, kurio nėra, o lenkai juokiasi. Italai nežino, kas bus su pramone be rusiškų dujų ir be ECB finansinių stimulų. Ispanai nori duoti vokiškus tankus, bet vokiečiai neleidžia. Švedai ramiai irstosi valtele su NATO, bet realiai ne kažin kas iš to Ukrainai.

Anksčiau daugiau BVP eurų uždirbantys niekino mažiau uždirbančius, o dabar viskas pasikeitė. Dabar ES iš vidaus sprogdina ginčai dėl haubicų. Kaip? Tik septynias nusiuntėte? Šikniai esate, o ne europiečiai!

Anksčiau ES kokybės garantijos buvo reiškiamos BVP eurais per capita. Tose lentelėse berods pirmavo Liuksemburgas. Dabar Europą valdo kitos lentelės – kiek nacionalinio BVP eurų važiuoja Ukrainai. Ir Liuksemburgo ten nesimato, pirmavo Estija. Anksčiau daugiau BVP eurų uždirbantys niekino mažiau uždirbančius, o dabar viskas pasikeitė. Dabar ES iš vidaus sprogdina ginčai dėl haubicų. Kaip? Tik septynias nusiuntėte? Šikniai esate, o ne europiečiai!

Putlerio diplomatinė razvedka kasdien raportuoja apie susipjovusią Europą. Putleris džiaugiasi. Jo svajonė sudoroti Europą gali netgi išsipildyti. Labiausiai jis, žinoma, džiaugiasi, kai lietuvis Jonas ar latvis Janis feisbuke skelbia atradęs tris svarbiausius Putlerio agentus – Macroną, Scholzą, Draghį. Išvadina juos ir pavymui visą ES išdavikais, niekšais, degeneratais. Putleris trina rankomis. Svajonė! Isterija apie tai, kaip Vakarai parduos mus, Rytus, – gėris. Gal jau net pardavė... Lietuviškas feisbukas pilnas nuostabių Putlerio svajonių!

Prieš „eurotrojkos“ žygį traukiniu į Kyjivą sofos apžvalgininkai iš Pagėgių ir iš Londono, ir iš visos „vanagų“ Europos prognozavo: trys kostiumuoti važiuoja pasidaryti selfių griuvėsių fone, cha – cha – cha. Tai galėtų vadintis stipria solidarumo akcija, bet žodis „solidarumas“ nieko nekainuoja. Ir nešaudo. Bevertis, ar ne?

Ir štai tada dėl vizito pasisakė vienas labai rusas Dmitrijus Anatoljevičius. Stipriai pasisakė. Ačiū tau, Dmitrijau Anatoljevičiau! Tu viską labai tiksliai sustatei į vietas! „Europiečiams, varlių, kepeninių dešrelių ir spagečių mėgėjams, smagu apsilankyti Kyjive“. Ir dar: „Jie prižadės haubicų, įkals ukrainietiškos horilkos, apsilaižys ūsus ir grįš namo traukiniu, kaip prieš šimtą metų“.

Taip vakar apie Macrono, Scholzo, Draghio vizitą kalbėjo Rusijos eksprezidentas Medvedevas. Inteligentiško, kone angeliško veido rusas, kuris kažkada mėgo amerikietišką roko muziką, itališką vyną ir prancūzišką madą, o šiandien kalba tarsi prisikėlęs Žirinovskis.

Ką rodo šis unikalus rusiškojo testosterono, nežaboto imperinio agresyvumo pliūpsnis?

Apie kokius psichologinius išgyvenimus pasakoja feisbukinio dissingo meistras iš Kremliaus?

Labai neramu, kad trijų ES valstybių – steigėjų vadovai viename traukinio kupė atriedėjo į valstybę, kurią Putleris paskelbė neegzistuojančia. Šito prisikėlęs Žirinovskis nesitikėjo.

Nieko ypatingo. Tiesiog Dmitrijui Anatoljevičiui neramu. Labai neramu, kad trijų ES valstybių – steigėjų vadovai viename traukinio kupė atriedėjo į valstybę, kurią Putleris paskelbė neegzistuojančia. Šito prisikėlęs Žirinovskis nesitikėjo. Šitai jam baisiau nei ukrainiečiams dovanotos haubicos. Todėl ir išliejo patologinės neapykantos srautą per gastronomiją. Per keptas varles, per spagečius. Tikras rusas tokių dalykų nevalgo. Nes nėra kaip jų užgerti degtine! Ar ne, Dmitrijau Anatoljevičiau?

Post scriptum. Šio teksto autorių neramina kas kita: vietiniai „vanagiukai“, karščiausi Ukrainos rėmėjai, vis dažniau prabyla tais pačiais labai smarkiai ruso Medvedevo neapykantos žodžiais Europai. Kažkodėl.