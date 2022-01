Jie ten prašė laisvės. Bet užsidirbs nebent daugiau ar mažiau sunkų kovidą. Baugus vaizdas. Sunkiai suvokiamas. Jeigu tai vyktų ne Vilniuje, o Romoje, juos visus apsuptų policija, identifikuotų, lieptų susimokėti baudą: 400 eurų vietoje arba 1000 pavedimu. Ir net nepasiteirautų dėl ideologijos – prieš ką jie ir už ką jie. Jeigu priešintųsi – keliautų cypėn.

Čia žmonės atvažiuoja kovoti dėl daugiau laisvės ir ją turi: rekordinio pandemijos paūmėjimo dieną galima laisvai, stipriai kvėpuoti miniai į burną. Įkvėpti, būūūū, iškvėpti. Vėl giliai įkvėpti, būūūū, iškvėpti. Galima be problemų kvėpuoti tuo, ką iškvepia choru baubianti minia. Pasaulis pamatė: tarp Europos sostinių Vilnius pirmauja. Aukščiausias laisvės apkrėsti ir užsikrėsti indeksas yra čia. Ir ne bet kur, o pačioje valstybės širdyje – prie įėjimo į parlamentą, prezidento ir kitų vadovų akivaizdoje.

Keistai skambėjo būūū jau a.a. 7600 lietuvių. Liūdni būūū – dar 923 lietuviams, tą dieną godžiai gaudžiusiems deguonį reanimacijose. Būūū – medikams, slaugytojams, greitukių vairuotojams.

Jeigu tai vyktų ne drąsuolių Lietuvoje, o Italijoje, kuri jau palaidojo 140.000 saviškių, tie autobusai, važiuojantys į sostinę, būtų sustabdyti. Visai ne dėl politinių pažiūrų, o dėl kovido. Nepasiskiepiję ir nepersirgę būtų išsodinti. Namo! Važiuojate autobusu be kaukių – namo, su bauda. Nes normali valstybė, kuri jau nebeturi jėgų, kantrybės, išteklių kovoti su piktybiniais pandemijos chuliganais, jiems ima ir labai aiškiai pasako: namo.

Kamuoja šėtoniška pagunda pasijusti teisuolių mažuma, kovidiniais narcizais? Knieti pasipuikuoti išskirtine opozicija visam pasauliui – jau pasiskiepijusiems, sveikam protui, valstybei? Namo.

Saldus yra išskirtinumo sindromas: paskutiniai Europos pagonys, o gal – Romos imperatorių palikuonys, arklių girdytojai jūrose, amžini, nenuilstantys kovotojai su bet kokių taisyklių visuma. Išskirtiniai viskame, o tada net Chopino noktiurnas privalo tapti noktiurnu iš Š raidės. Todėl: šalin galimybių pasą! Nes amžinos opozicijos šalyje žmonėms jis ne prie veido. Priespaudos ženklas, kurį sugalvojo ne okupantas, o savo šalies ministrai, žiūrėdami į kitus Europos, ne į Kazachstano ministrus.

Papasakokime vokiečiams! Nes, tarkime, Vokietijos landeriuose veikia ne galimybių pasas, o 2 G. Tiesa, galimybių vokiečiams jis nedovanoja daugiau nei lietuviams: arba „geimpft“ – vakcinuotas, arba „genesen“ – pasveikęs. Kai kur yra ir 3 G, su „getest“ – testuotas, bet jie ten nesipeša, 2 G piliečiai kantriai laukia, kol galės džiaugtis 3 G laisve, o 3 G piliečiai kantriai laukia, kol pasibaigs pandemija. Yra protestuojančių? Yra. Bet diskutuojama ne apie G atšaukimą, o apie privalomą vakcinaciją, spręs Bundestagas.

Mūsų kovidinių narcizų šalis, kosėjanti vienas kitam į veidą prezidentų akivaizdoje, laukti nepratusi: šalin galimybių pasą šiandien! O jeigu ne – nusiausime batus, statysime palapines, susideginsime. Reikėtų papasakoti prancūzams! Nuo 31 gruodžio – privalomos kaukės atvirose viešose erdvėse, o jeigu norisi pakosėti kažkam į veidą – 135 eurų bauda!

O galėtų, parbleu, velniai griebtų, nes juk turi politinį antikristą – prezidentą Macroną, idealią Nausėdos priešingybę kovido klausimais. Ta jų priešingybė labai aiškiai, tiek fonetikos, tiek semantikos prasme, ima ir pasako savo šalies antivakseriams: „Užsikniskite, silvuple!“ Mes čia, žinoma, galime tik stebėtis: ale ir drąsus Gitano priešingybė Emmanuelis: nebijo būti nei nušvilptas, anei nubaubtas. Nebijo, kad neperrinks antrai kadencijai. Parbleu!

Sunku įsivaizduoti, kas dėtųsi Vilniuje, jeigu vyriausybė nuo pirmadienio pradėtų taikyti Italijos metodą – privalomą skiepijimą visiems arba tam tikroms amžiaus grupėms. Pristatytų kartuvių? Šturmuotų Seimą? Išdaužytų langus? Išsirengtų aikštėse nuogi? Kiltų pilietinis karas – antivakseriai prieš vakserius?

Reikia pasakyti štai ką: taip, itališkas metodas – privalomi skiepai penkiasdešimtmečiams ir vyresniems – yra nebeslepiama valstybės intencija išjungti iš sociumo nenorinčius skiepytis. Antivakserius. Negacionistus. Skiepų nemylėtojus. Pasipriešinimo 86 proc. paskiepytų dalyviams. Ar kaip ten bepavadintum tuos beveik 2,5 milijono, kurie savo kasdienybėje jaučiasi djokovičiais, pirmosiomis pasaulio raketėmis, metančiomis iššūkį antrosioms, trečiomis ir priešpaskutinėms.

Italija taip daro, nes jau viskas aišku: susiformavo kietas antivakserių branduolys, nenugalimieji kovidiniai narcizai. Sociumo antimaterija. Apie tai, kas tai per žmonės, nors jau beveik nebe žmonės, jau beveik lavonai, neseniai rašė Milano „Il Corriere della Sera“ gydytojas – anesteziologas: „Ligonio pamėlusios panagės, išsprogusios akys, stiprus dusulys. Ligonis balansuoja ties gyvybės ir mirties riba. Siūlau ligoniui deguonies kaukę. Ligonis atsisako. Šnabžda: kovido nėra, geriau mirtis“.

Tai siaubinga: žmogus, kuris atsisako gyventi vien tam, kad įrodytų: kovido nėra. Tai aukščiausia fanatizmo forma!

Naktis prieš aušrą – pati tamsiausia. Per vieną savaitę nuo sausio 5 iki 11 Italijoje kone pusantro milijono atvejų, 49 procentų augimas. Hospitalizacijos augimas 32,2, intensyvios terapijos skyrių pacientų – 20,5 procento. Mirusiųjų per vieną savaitę – 35 proc. daugiau. Per dieną – po 300 mirusių. Per savaitę – po 2.000. Buvęs eurobankininkas Mario Draghi pasiskaičiavo ir nusprendė: per daug.

Daugiau ar mažiau visur Europoje – 70 procentų hospitalizuotų dėl kovido – neskiepyti. Italijoje eurų skaitiklis skirtas kovidiniams narcizams gydyti, sukasi pašėlusiu greičiu: 143 milijonai eurų per mėnesį. Lietuva pinigų antivakseriams neskaičiuoja.

Dabar prasidėjo lemiamas pandemijos šturmas. Vieni jungia šeštąją pavarą, stiprina kovą, kad pergalė būtų greičiau pasiekiama. Kiti susibūrę parlamento aikštėje kosėja laisvės kosulį. Pažiūrėsime, kas būūū šauks paskutinis.